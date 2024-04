«Έχω μεγάλη ελευθερία και μπορώ να αποφασίζω κάθε μέρα πού θέλω να πάω» (Εικόνα: Getty Images / Facebook)Οχ . ΤΡΕΝΑ. Είναι αναγκαίο κακό σε πολλές από τις ζωές μας. Όσο λιγότερος χρόνος αφιερώνεται σε αυτά τόσο το καλύτερο. Τουλάχιστον για τους περισσότερους από εμάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτως ή άλλως.metro.co.ukΌχι τόσο για τον ψηφιακό νομάδα Lasse Stolley. Αυτός ο Γερμανός έφηβος δεν τα χορταίνει. Δεν είναι σιδηροδρομικός, όμως, είναι περισσότερο καταληψίας τρένου .Εντάξει, το 'squatter' δεν είναι πραγματικά ακριβές. Ενώ ο 17χρονος ζει πράγματι σε τρένα, το κάνει απολύτως νόμιμα. Και με εκπληκτική άνεση.Ο Lasse ταξιδεύει 600 μίλια την ημέρα σε όλη τη Γερμανία με τα τρένα της Deutsche Bahn. Ταξιδεύει πρώτης θέσης, κοιμάται σε νυχτερινά τρένα, παίρνει πρωινό σε σαλόνια DB και κάνει ντους σε δημόσιες πισίνες και κέντρα αναψυχής, χρησιμοποιώντας την απεριόριστη ετήσια κάρτα του.Ο αυτοαπασχολούμενος κωδικοποιητής τεχνικά δεν έχει σταθερή κατοικία και φαίνεται να απολαμβάνει πραγματικά τον ασυνήθιστο τρόπο ζωής του, κάτι που εξιστορεί τακτικά στο ιστολόγιό του, Life on the Train .Ο Lasse ταξιδεύει 600 μίλια κάθε μέρα (Εικόνα: Getty Images)Ξεκινώντας ένα ασυνήθιστο ταξίδι«Ζω στο τρένο ως ψηφιακός νομάδας εδώ και ενάμιση χρόνο», είπε πρόσφατα ο Lasse στο Business Insider . «Το βράδυ κοιμάμαι στο κινούμενο τρένο Intercity Express (ICE) και τη μέρα κάθομαι σε μια θέση, σε ένα τραπέζι και εργάζομαι ως προγραμματιστής, περιτριγυρισμένος από πολλούς άλλους επιβάτες και επιβάτες. Ταξιδεύω από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Εξερευνώ ολόκληρη τη Γερμανία ».«Αποφάσισα να ζήσω σε ένα τρένο όταν ήμουν 16 ετών. Τα σχολικά μου χρόνια ήταν πίσω μου και όλος ο κόσμος ήταν ανοιχτός για μένα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2022, αποφάσισα να ενδώσω στην περιπλάνηση μου, να αφήσω πίσω το σπίτι των γονιών μου στο Schleswig-Holstein και να ξεκινήσω μια τεράστια περιπέτεια ».«Αν μου αρέσει να ταξιδέψω στη θάλασσα, παίρνω το τρένο βόρεια το πρωί. Αν λαχταράω τη φασαρία της μεγαλούπολης, τότε αναζητώ σύνδεση με το Βερολίνο ή το Μόναχο. Ή παίρνω το τρένο εξπρές για τις Άλπεις για ένα ταξίδι πεζοπορίας ».«Χρησιμοποιώ την εφαρμογή για να οργανώσω την επόμενη σύνδεση το βράδυ και κοιμάμαι ενώ τρέχω στις πίστες προς τον προορισμό μου. Δεν έχω πού να αποσυρθώ. Το σπίτι μου είναι το τρένο ».«Οι πρώτοι μήνες ήταν δύσκολοι και έπρεπε να μάθω πολλά για το πώς λειτουργούσαν όλα. Όλα ήταν διαφορετικά από αυτό που φανταζόμουν ».Ο 17χρονος αυτοαποκαλείται «ψηφιακός νομάδας» και το παίρνει πραγματικά κυριολεκτικά (Εικόνα: Facebook)Κόστος, διανυκτερεύσεις και The Parent QuestionΟ Lasse λέει ότι, λαμβανομένων υπόψη όλων των πραγμάτων, του κοστίζει περίπου 10.000 € (8.500 £) το χρόνο για να ζήσει όπως κάνει.«Έχω μεγάλη ελευθερία και μπορώ να αποφασίζω κάθε μέρα πού θέλω να πάω, είτε είναι στις Άλπεις, σε μια μεγάλη πόλη ή στη θάλασσα. Είμαι εντελώς ευέλικτη ».Ωστόσο, είναι αναγκασμένος να κρατά την μπάλα. Ξέρεις πώς είναι με τα τρένα. Ακόμη και το αναπάντεχα πολύ πιο αποτελεσματικό γερμανικό σιδηροδρομικό σύστημα. «Κάθε βράδυ πρέπει να φροντίζω να προλάβω το νυχτερινό τρένο και μερικές φορές πρέπει να αλλάζω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα γιατί ξαφνικά δεν φτάνει».Τι πιστεύουν η μαμά και ο μπαμπάς του Lasse για την απόφασή του; «Έπρεπε να κάνω πολλά πειστικά», λέει. Μόλις το έκανε αυτό πειστικό, οι γονείς του εξέτασαν τη νομική πλευρά του και συμφώνησαν. Τον βοήθησαν να πουλήσει την πλειοψηφία των υπαρχόντων του και τώρα υποστήριξαν πλήρως την απόφαση του γιου τους.Το απεριόριστο πέρασμα σημαίνει ότι ο Lasse έχει δει πλέον κάθε εκατοστό της πατρίδας του (Εικόνα: Getty Images)Διατήρηση των αποσκευών στο ελάχιστοΟι αποσκευές είναι, προφανώς, ένα θέμα. Ο Λάσε πρέπει να ταξιδεύει ελαφρά.«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο φορητός υπολογιστής μου και τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου, τα οποία τουλάχιστον μου δίνουν λίγη ιδιωτικότητα στο τρένο».«Μια σημαντική πτυχή του μινιμαλισμού στο τρένο είναι η μείωση των υλικών αγαθών», λέει ο Lasse. «Δεδομένου ότι ο διαθέσιμος χώρος είναι πολύ περιορισμένος, πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Σημαίνει να απαλλαγείτε από περιττά αντικείμενα και να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα ».«Η πρόκληση του να μην συσσωρεύονται όλο και περισσότερα πράγματα είναι ένα κεντρικό στοιχείο της μινιμαλιστικής ζωής. Ειδικά με ένα σακίδιο, φτάνεις γρήγορα σε ένα όριο χώρου ».Οι γονείς του Lasse ήταν πειστικοί (Εικόνα: Lasse Stolley's Facebook)Αναλογιζόμενος έναν ταραχώδη 18μηνο«Αυτή η ζωή σημαίνει μια αρκετά ανήσυχη ύπαρξη. Για να σβήσω, απλώς κοιτάζω έξω από το παράθυρο και παρακολουθώ το τοπίο. Αυτό με ηρεμεί πολύ. Τότε απλώς άφησα τις σκέψεις μου να περιπλανηθούν ».«Η αγαπημένη μου διαδρομή οδηγεί στην κοιλάδα του Μεσαίου Ρήνου μεταξύ Μάιντς και Βόννης. Εδώ τα τρένα ταξιδεύουν πάντα πολύ αργά κατά μήκος του ποταμού. Είναι μια πανέμορφα γραφική διαδρομή που απλώνεται στους πρόποδες των αμπελώνων. Η θέα έξω είναι υπέροχη ».Τον περασμένο μήνα, ο Lasse κατάλαβε ότι είχε διανύσει συνολικά πάνω από 500.000 χιλιόμετρα (310.000 μίλια) από τότε που άρχισε να ζει στο τρένο – ο αριθμός τώρα, φυσικά, θα είναι ακόμη μεγαλύτερος.«Δεν ξέρω πόσο ακόμα θέλω να ταξιδεύω στη Γερμανία και να ξυπνάω κάπου διαφορετικά κάθε μέρα», λέει.sidirodromikanea.blogspot.com