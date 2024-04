Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου και ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ έχουν τη χαρά να προσκαλέσουν όλους τους φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείων πανελλαδικά σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:





«Υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία, Καρδιαγγειακός Κίνδυνος: Νεότερα & Κατευθύνσεις»



που θα διεξαχθεί σε ζωντανή μετάδοση



την Τετάρτη 17 Απριλίου, στις 15:00-16:30,



με εισηγητές τον κ. Αναστάσιο Κόλλια, Καθηγητή Παθολογίας, Γ΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και τον κ. Χρήστο Τσαγκαράκη, Brand Manager KRKA ΕΛΛΑΣ.







Θεματολογία:



Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς με υπέρταση και δυσλιπιδαιμία, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του φαρμακοποιού σε αυτούς τους ασθενείς.



Ανάλυση για την ορθότητα των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης που είναι απαραίτητες να γίνονται στα φαρμακεία, καθώς και τι σημαίνουν αυτές οι μετρήσεις για τους ασθενείς.



Επιπλέον, επειδή πολλοί φαρμακοποιοί είναι δέκτες αποτελεσμάτων των εξετάσεων των ασθενών, ο εισηγητής θα εστιάσει στη σημασία των τιμών της χοληστερόλης και στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχουν συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.



Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναφερθούν τα νεότερα στην Υπέρταση, τη Δυσλιπιδαιμία και τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο & τις Κατευθύνσεις που μπορούν να έχουν οι φαρμακοποιοί.





ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Ο κ. Αναστάσιος Κόλλιας, είναι Αριστούχος Απόφοιτος και αριστούχος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με εργασία σε πανεπιστημιακές κλινικές στην Ελλάδα (Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Γ΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία») και στην Ιταλία (Department of Cardiovascular, Neural and Metabolic Sciences, S. Luca Hospital, IRCCS, Istituto Auxologico Italiano, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy).



Από το 2008-σήμερα εργάζεται στην Γ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» (Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Επιμελητής ΕΣΥ, Καθηγητής Παθολογίας).



• Κλινική εμπειρία στην αντιμετώπιση της υπέρτασης, της υπερλιπιδαιμίας, του σακχαρώδη διαβήτη, στην πρώιμη ανίχνευση ασυμπτωματικών αθηρωματικών βλαβών και στην πρόληψη καρδιαγγειακών και νεφρικών βλαβών.



• Ευρωπαϊκή εξειδίκευση στην Υπέρταση (Clinical Hypertension Specialist-European Society of Hypertension).



• Eρευνητικά ενδιαφέροντα: μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο και εκτός ιατρείου, πιστοποίηση τεχνολογίας μέτρησης αρτηριακής πίεσης (https://www.stridebp.org/), εκτίμηση αρτηριακής πίεσης σε ειδικούς πληθυσμούς (έφηβοι, κολπική μαρμαρυγή), προσδιορισμός και κλινική σημασία μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης, αξιολόγηση ασυμπτωματικής βλάβης σε όργανα-στόχους, αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου σε διαβητικούς, υπερηχογραφικοί δείκτες αθηρωμάτωσης και σκλήρυνσης καρωτίδων, εκτίμηση αορτικής ταχύτητας σφυγμικού κύματος, αξιολόγηση συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου, στρατηγική θρομβοπροφύλαξης σε COVID-19.



• Συμμετοχή στη σύνταξη ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών καθώς και σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια με διαλέξεις και ανακοινώσεις (>260).



• 5 υποτροφίες και 8 βραβεία έρευνας.



• Συμμετοχή σε 6 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και ΕΣΔΥ.



• Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: Έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση».



• Μέλος Scientific Advisory Board STRIDE BP (https://stridebp.org/).



• Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.



• Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editor): J Clin Med, J Clin Hypertens.



• Κριτής εργασιών (Reviewer) σε >40 PubMed περιοδικά.



• PubMed δημοσιεύσεις: >160 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=kollias+a&sort=date&size=200)



• Scholar citations: >6700; h-index: 41 (https://scholar.google.gr/citations?user=scz7A5EAAAAJ&hl=en)



O κ. Χρήστος Τσαγκαράκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πειραιά, με εργασιακή εμπειρία από τον Νοέμβριο 2020 έως και σήμερα στην εταιρεία KRKA Hellas ως Medical Sales Representative.



Υπεύθυνος για το λανσάρισμα, την εδραίωση της παρουσίας της εταιρείας και την ανάπτυξη των πωλήσεων καρδιολογικών, διαβητολογικών, ενδοκρινολογικών και γαστρεντερολογικών σκευασμάτων στις περιοχές Κεντρικής & Δυτικής Αθήνας, Στερεάς Ελλάδας, Εύβοιας, Φθιώτιδας. Δημιουργία συγκεκριμένου Action Plan για την επίτευξη προκαθορισμένων S.M.A.R.T. στόχων. Monitoring συγκεκριμένων KPI’s. Διενέργεια προσωπικών επισκέψεων σε KOL’s και επαγγελματίες υγείας.



Θεραπευτικές κατηγορίες: Καρδιακή ανεπάρκεια, Στεφανιαία νόσος, Υπέρταση, Διαβήτης, Δυσλιπιδαιμία, Γαστρεντερολογικές παθήσεις.



Σημαντικοί σταθμοί στην επαγγελματική του πορεία:



Σεπτέμβριος 2013 – Μάϊος 2015 / Sales Specialist (Hospital line) , Servier Hellas



Σεπτέμβριος 2009 – Σεπτέμβριος 2013 / Sales Representative, Servier Hellas



Ιανουάριος 2003 – Σεπτέμβριος 2005 / Ο.Π.Α.Δ , Οικονομική Υπηρεσία, Αθήνα



Επιμορφωτικά Σεμινάρια:



• Customer Segmentation and Analysis (Servier Hellas)



• Sales Process (Servier Hellas)



• EQ (Lidl Hellas)



• Coaching Models (Lidl Hellas)



• Project management (Lidl Hellas)





Για να το παρακολουθήσετε χρειάζεται να είστε εγγεγραμμένος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΠΕΙΦΑΣΥΝ.



Εάν είστε εγγεγραμμένος, θα λάβετε προσωπικό link μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή.

