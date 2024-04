Η Microsoft ετοιμάζεται να παρουσιάσει επιτέλους το όραμά της για τα PC τεχνητής νοημοσύνης τον επόμενο μήνα, σε εκδήλωση στο Σιάτλ. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Microsoft εμφανίζεται βέβαιη ότι τα νέα laptop που ετοιμάζει θα αποδίδουν καλύτερα σε σχέση με τα MacBook Air που βασίζονται σε επεξεργαστές M3, τόσο σε επίπεδο επιδόσεων όσο και διαδικασιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Μετά από χρόνια ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, εκ μέρους της Qualcomm, η Microsoft πιστεύει ότι οι επερχόμενοι επεξεργαστές Snapdragon X Elite θα της προσφέρουν επιτέλους τις επιδόσεις που αναζητούσε ώστε να προωθήσει τα Windows on Arm πολύ πιο δυναμικά. Οι επεξεργαστές αυτοί, στους οποίους ποντάρει πολύ η Microsoft, θα ενσωματώνονται σε μια μεγάλη γκάμα φορητών υπολογιστών όπως και τη νέα γενιά καταναλωτικών προϊόντων της σειράς Surface.

Είναι τέτοια η βεβαιότητα της Microsoft πως οι νέοι επεξεργαστές της Qualcomm θα επιδράσουν καταλυτικά, ώστε σχεδιάζει μια σειρά παρουσιάσεων που θα δείχνουν πόσο καλύτερα αποδίδουν σε σχέση με τα MacBook Air που ενσωματώνουν επεξεργαστές Μ3, σε επίπεδο επεξεργαστικής ισχύος, επιτάχυνσης διαδικασιών τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και προσομοίωσης εφαρμογών. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Microsoft που περιήλθε σε γνώση του Verge, αυτά τα νέα AI PC θα έχουν "ταχύτερη προσομοίωση εφαρμογών από ό,τι το Rosetta 2", δηλαδή το σύστημα που χρησιμοποιεί η Apple στους Apple Silicon Mac, προκειμένου να μεταφράζει για τους δικούς της επεξεργαστές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για τους επεξεργαστές 64-bit της Intel.

Η προσομοίωση εφαρμογών αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για τα Windows on Arm την τελευταία δεκαετία, όμως η Microsoft πέτυχε την προσομοίωση αυτή με τα Windows 11 εδώ και κάτι περισσότερο από δύο χρόνια. Έτσι, διασφαλίζεται πως οι εφαρμογές μπορούν να τρέξουν στα Windows on Arm όταν δεν υπάρχει έκδοση εξ αρχής δημιουργημένη για ARM64. Οι εφαρμογές αυτές είναι καθοριστικές για τις βελτιωμένες επιδόσεις των επερχόμενων υπολογιστών Windows on ARM, ενώ η Google πρόσφατα κυκλοφόρησε τη δική της έκδοση ARM64 του Chrome, ώστε να είναι έτοιμη για τις συσκευές που πρόκειται να παρουσιαστούν.

Παράλληλα, η Microsoft φέρεται να σχεδιάζει τη διάθεση μοντέλων των επερχόμενων Surface Pro 10 και Surface Laptop 6 με επεξεργαστές Snapdragon X Elite αντί για τους Core Ultra της Intel. H Μicrosoft έχει ήδη ανακοινώσει επαγγελματικές εκδόσεις των υπολογιστών αυτών, με τους επεξεργαστές της Intel, όμως τα μοντέλα της σειράς Arm θα απευθύνονται στο μέσο καταναλωτή.

Η παρουσίαση των νέων υπολογιστών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου, μόλις μία ημέρα πριν την έναρξη του ετήσιου συνεδρίου Build που απευθύνεται σε developers. Ο Σάτια Ναντέλα, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, αναμένεται να αναφερθεί στο όραμα της εταιρίας για την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, ενώ θα τεθεί και το πλαίσιο για τη νέα προώθηση των Windows on Arm και τις επενδύσεις σε λειτουργείες τεχνητής νοημοσύνης για τα Windows 11.

Η Microsoft φέρεται να προωθεί την ιδέα ενός σλόγκαν στη λογική "ένα Copilot για κάθε άνθρωπο", παραπέμποντας στο ιστορικό όραμα της εταιρίας για τα Windows, που ήθελε "ένα PC σε κάθε σπίτι". Στο εσωτερικό της εταιρίας καταγράφεται έντονο ρεύμα για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω των Windows, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η εταιρία αναμένει πως το 50% των νέων συσκευών Windows θα έχουν επεξεργαστές ικανούς να χειρίζονται διαδικασίες τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τα τέλη του 2026. Νέες συσκευές Windows on Arm αναμένεται να παρουσιαστούν τον Ιούνιο, μόλις ένα μήνα αφότου ανακοινώσει η Microsoft τα σχέδιά της για τα ΑΙ PC.

