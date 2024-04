Άλλο ένα άκρως εντυπωσιακό show μας περιμένει απόψε στις 21:00 στον Alpha και στο Just The 2 Of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, μετά και την μεγάλη ανατροπή με τις εμφανίσεις των ζευγαριών την προηγούμενη εβδομάδα!Οι διαγωνιζόμενοι celebrities αποχωρίστηκαν τον coach τους το προηγούμενο Σάββατο και τραγούδησαν με διαφορετικό ταίρι, δοκιμάζοντας τις φωνητικές τους ικανότητες και χαρίζοντας μας μοναδικές ερμηνείες.Απόψε, τα 13 ζευγάρια επιστρέφουν στην…κανονικότητα τους και θα βάλουν τα δυνατά τους ώστε να κερδίσουν κριτές και κοινό για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο show καθώς το 9ο live του J2US φέρνει μαζί του μία διπλή αποχώρηση!Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.grΟ μοναδικός Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τον Light, ο οποίος θα έχει ρόλο – έκπληξη στο αποψινό live!Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:Γιώργος Αμούτζας – Τάνια«Τι Να Πεις Για Μένα»Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής«Παράφορα»Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος«Η Τηλλυρκώτισσα»Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας«Δίπλα Σε ‘Σένα»Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence«Θεία Λόλα»Στέλιος Δρουμαλιάς – Αποστολία Ζώη«Νοικιάστηκε»Γιάννης Καπετάνιος – Μαρία Καρλάκη«Το Κάτι»Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου«Στην Καρδιά»Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου – Χριστίνα Μηλιού«Ρίξε Στο Κορμί Μου Σπίρτο»Δώρα Παντέλη – Αναστάσιος Ράμμος«Ασυμφωνία Χαρακτήρων»Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη«Να Περνάς»Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου«Στο Θεό Με Πάει (Golden Boy)»Στάθης Σχίζας - Μαλού«Παραμυθιάζομαι»Πηγή: tvnea.com