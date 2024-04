Υπάρχει κάτι μαγικό σε ένα ταξίδι με το τρένο.Μερικές φορές η μαγεία είναι μέσα – σε ένα τρένο έχεις χώρο να κινηθείς και να γνωρίσεις κόσμο, να δειπνήσεις σε ένα αυτοκίνητο εστιατορίου με λευκά τραπεζομάντιλα και να κοιμηθείς σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα ανάμεσα σε καθαρά, καθαρά σεντόνια με τον ήχο από ατσάλινες ρόδες που κυματίζουν στις ράγες από κάτω σου . Μερικές φορές η μαγεία είναι έξω, στο τοπίο που διασχίζει το τρένο – μια περιπέτεια, μια εμπειρία, μια διορατικότητα στην καρδιά ενός έθνους.lonelyplanet.comΠαρακάτω είναι μερικές από τις πιο όμορφες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη – άλλες γνωστές, άλλες λιγότερο, άλλες πολυτελείς και ακριβές, άλλες αληθινές ευκαιρίες. Από τη θέα στην ύπαιθρο και τα ορεινά χωριά μέχρι τα αλπικά περάσματα και τις γέφυρες-ορόσημα (με ένα μικρό σημείο άγριας φύσης μέσα για καλό μέτρο), η ήπειρος προσφέρει μερικές από τις πιο γραφικές βόλτες με τρένο στον κόσμο.Τα καλύτερα ευρωπαϊκά ταξίδια με τρένο περιλαμβάνουν το υπέροχο Bernina Express, την πιο μαγευτική ελβετική αλπική διαδρομή από όλες και τον εντυπωσιακό σιδηρόδρομο από το Βελιγράδι στο Μπαρ μέσα από τα βουνά του Μαυροβουνίου . Η τελευταία είναι μια από τις πιο γραφικές διαδρομές με τρένο που πιθανότατα δεν έχετε ακούσει ποτέ, με προσιτό ναύλο μόλις 21€. Ιδού λοιπόν, τα 10 καλύτερα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη, που προέρχονται από το Amazing Train Journeys του Lonely Planet .Η γραμμή Settle to Carlisle διασχίζει τη Ribblehead Viaduct © nicolamargaret / Getty Images1. Εγκατάσταση στο Carlisle της ΑγγλίαςΔιαδρομή: Τακτοποίηση στο CarlisleΤο καλύτερο κομμάτι; Θαυμάζοντας την οδογέφυρα Ribblehead, μια από τις υπέροχες όψεις της βόρειας Αγγλίας , κατά προτίμηση καθώς βροντάει ένα τρένο ατμού.Απόσταση: 113km (73 μίλια)Διάρκεια: 1 ώρα 40 λεπτάΗ γραμμή Settle-to-Carlisle της Αγγλίας είναι από καιρό συνώνυμη με τον αγώνα για τη διατήρηση των όμορφων και ιστορικών τμημάτων των σιδηροδρόμων. Αλλά αυτή δεν είναι γραμμή κληρονομιάς. Αποτελεί περήφανα μέρος του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου και εξυπηρετείται από τακτικά τρένα της κύριας γραμμής, ο σιδηρόδρομος απολαμβάνει διπλή ζωή ως μια συχνή σειρά από ειδικές προσφορές ατμού και, ακόμη σπανιότερα, υπηρεσίες κύριας γραμμής με ατμό.Είτε έχετε τη μυρωδιά του ατμού στα ρουθούνια σας είτε το σκληρό γρύλισμα των τακτικών τρένων που μεταφέρονται με ντίζελ στα αυτιά σας, η θέα από τα βαγόνια είναι σχεδόν απαράμιλλη στο αγγλικό σιδηροδρομικό δίκτυο.Οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν το βλέμμα τους μίλι μετά από μίλι με το υπέροχο τοπίο των Yorkshire Dales και των North Pennines, που διακόπτονται μόνο από σταθμούς τόσο γλυκούς που θα περίμενες να τους βρεις απεικονισμένους σε ένα κουτί με μπισκότα.Δεν υπάρχουν βραβεία για να μαντέψετε πού πήρε το όνομά του το Le Petit Train Jaune2. Le Petit Train Jaune, ΓαλλίαΔιαδρομή: Villefranche-de-Conflent προς Latour-de-CarolΤο καλύτερο κομμάτι; Κρατώντας την αναπνοή σας καθώς διασχίζετε το Pont Gisclad που αψηφά τη βαρύτητα.Απόσταση: 63km (39 μίλια)Διάρκεια: 4 ώρες 30 λεπτάΑπό το 1910, οι θορυβώδεις, κίτρινες άμαξες του Ligne de Cerdagne κροταλίζουν και χτυπούν το δρόμο τους μέσα από τα κυματιστά δάση και τα πριονισμένα βουνά των Πυρηναίων , και έχουν εξασφαλίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές πολλών Γάλλων ταξιδιωτών.Γνωστός στοργικά ως Canary, ή Le Petit Train Jaune (Μικρό κίτρινο τρένο), αυτός ο ορεινός σιδηρόδρομος αναφέρεται συχνά ως ο πιο γραφικός στη Γαλλία , αλλά σίγουρα δεν είναι μια πολυτελής υπηρεσία - είναι μια βόλτα με τρενάκι στο οποίο θα νιώσετε τον άνεμο τα μαλλιά σας και η ψύχρα της αύρας του βουνού καθώς ανεβαίνετε με καστάνια στον ψηλότερο σιδηροδρομικό σταθμό της Γαλλίας. On y va!Ο σιδηρόδρομος Βελιγραδίου-Μπαρ διέρχεται από τα Σερβικά βουνά © Pekic / Getty Images3. Σιδηρόδρομος Βελιγραδίου-Μπαρ, Σερβία και ΜαυροβούνιοΔιαδρομή: Βελιγράδι προς ΜπαρΤο καλύτερο κομμάτι; Ανυψώνεται στην οδογέφυρα Mala Rijeka, μήκους 499 μέτρων (1637 πόδια), ύψους 198 μέτρων (650 πόδια), μία από τις υψηλότερες σιδηροδρομικές γέφυρες του πλανήτη, πριν το τρένο γλιστρήσει πάνω από τη μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων, τη Σκαντάρ.Απόσταση: 476km (296 μίλια)Διάρκεια: 12 ώρεςΔραματική είναι η βασική λέξη για αυτή τη διαδρομή, η οποία βροντάει πάνω από ένα αμόλυντο, ορεινό τοπίο από την πρωτεύουσα της Σερβίας , το Βελιγράδι , μέχρι την Αδριατική ακτή του Μαυροβουνίου . Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των 12 ωρών, το τρένο εξαφανίζεται στις Διναρικές Άλπεις, φορτώνεται μέσα από φαράγγια, σκαρφαλώνει σε γέφυρες που εκτείνονται σε φαράγγια ποταμών και σκαρφαλώνει πάνω σε μια αρχαία, τεκτονική λίμνη.Όπως και η περιοχή που εξυπηρετεί, ο σιδηρόδρομος, που διασχίζει την καρδιά των Δυτικών Βαλκανίων , ξεφεύγει από τους περισσότερους χάρτες των τουριστών. Η ανταμοιβή για τους ταξιδιώτες που κυνηγούν θησαυρούς, που είναι αρκετά ενημερωμένοι (ή τυχεροί) ώστε να ξέρουν πού να σκάψουν: μια αμηχανία για τον αυθεντικό πολιτισμό και τον παρθένο γεωγραφικό πλούτο σε κάθε στροφή.Η διαδρομή Bernina Express είναι εκπληκτική, ειδικά το χειμώνα © michelangeloop/Getty Images4. The Bernina Express, ΕλβετίαΔιαδρομή: Chur προς ΤιράνοΤο καλύτερο κομμάτι; Θαυμάζοντας το εκπληκτικά τιρκουάζ Lago Bianco από τον υψηλότερο σταθμό της διαδρομής, τον Ospizio Bernina (2253m/7392ft).Απόσταση: 156 km (96 μίλια)Διάρκεια: 4 ώρες 30 λεπτάΜπορούμε να γράψουμε λυρικά λόγια για τα βουνά που καλύπτονται από παγετώνες, τις ρεματιές με τους καταρράκτες, τις λίμνες στο χρώμα των κοσμημάτων και τα ατελείωτα δάση ελάτης μέσα από πανοραμικά παράθυρα στο Bernina Express της Ελβετίας – αλλά, πιστέψτε μας, το να βλέπεις είναι πιστευτό.Πηγαίνοντας από το Chur στο Graubünden στο Tirano στη βόρεια Ιταλία σε περίπου τέσσερις ώρες, αυτό το στενό τρένο συχνά βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων για τα πιο όμορφα σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο γραφικά ταξίδια με τρένο στην Ελβετία.Πέρα από το εκπληκτικό τοπίο των Άλπεων, ο ίδιος ο σιδηρόδρομος είναι ένα αριστούργημα της μηχανικής των αρχών του 20ου αιώνα, με 55 σήραγγες και 196 γέφυρες στο βήμα του. Η γραμμή βρίσκεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO – και δικαιολογημένα.Σταματήστε στο Llandeilo για να εξερευνήσετε το Κάστρο Carreg Cennen και τους γύρω λόφους © Chris Griffiths / Getty Images5. The Heart of Wales Line, Ουαλία και ΑγγλίαΔιαδρομή: Swansea προς ShrewsburyΤο καλύτερο κομμάτι; Αποβίβαση στον μοναχικό σταθμό Sugar Loaf για βόλτα ή πικνίκ γύρω από το εμβληματικό κοντινό λόφο με το ίδιο όνομα.Απόσταση: 194km (121 μίλια)Διάρκεια: 4 ώρεςΑυτό είναι το Swansea στο Shrewsbury με τον αργό και, ειλικρινά, σουρεαλιστικό τρόπο. Αυτό το τρένο με ένα βαγόνι διασχίζει γραμμή Ουαλίας και Αγγλίας που θα μπορούσε εύκολα να είχε αποσταλεί σε ένα μουσείο ή σε ένα εξαντλημένο βιβλίο, αλλά κατά κάποιο τρόπο αψήφησε τον χρόνο και τη λογική για να επιβιώσει ως επιβατικό δρομολόγιο.Αναμένετε ένα φάσμα τοπίων, που εναλλάσσονται από τις εκβολές της Νότιας Ουαλίας με την άμμο, μέσω βουκολικών αγροτικών πόλεων και εκτάσεων από δάση και λόφους που πιθανώς δεν ήξερες ότι υπάρχουν, μέχρι μια από τις ομορφότερες μεσαιωνικές πόλεις της Αγγλίας. Αυτό το τετράωρο ζιγκ-ζαγκ 34 σταθμών δεν περνάει σχεδόν από κανένα σημαντικό αξιοθέατο ή χωριά της υπαίθρου, αλλά μια πολύ υψηλή συγκέντρωση θεαματικά ανόητων.Ο σιδηρόδρομος Brenner διασχίζει τις αυστριακές Άλπεις © Leonid Andronov / Getty Images6. Μόναχο προς Βενετία στον σιδηρόδρομο Brenner, Γερμανία, Αυστρία και ΙταλίαΔιαδρομή: Μόναχο προς ΒενετίαΤο καλύτερο κομμάτι; Τεντώνοντας τα πόδια σας στα 1371 μέτρα (4498 πόδια) πέρασμα Brenner, το υψηλότερο σημείο του ταξιδιού.Απόσταση: 563km (350 μίλια)Διάρκεια: 6 ώρες 30 λεπτάΟ σιδηρόδρομος του Brenner είναι ελκυστικός για δύο βασικούς λόγους: τα βουνά και το κρασί. Μπορεί να υπάρχουν πιο εκπληκτικά τεχνικά τρένα σε μεγάλο υψόμετρο, αλλά αυτό ήταν το πρώτο που διέσχισε τις Άλπεις, τη δεκαετία του 1860.Σε ένα εκπληκτικά γρήγορο ημερήσιο ταξίδι, περνάτε από τρεις χώρες – Γερμανία , Αυστρία και Ιταλία – και κατεβαίνετε από τη γραμμή του χιονιού στο επίπεδο της θάλασσας. Σπάνια βρίσκεστε μακριά από αυτοκινητόδρομους, αλλά η θέα στον αμπελώνα εξακολουθεί να είναι εκπληκτική. Μπόνους: μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με ιστορική αρχιτεκτονική – το Μόναχο και η Βενετία – βρίσκονται στα δύο άκρα.Η γραμμή Kyle Of Lochalsh σας προσφέρει μια γραφική θέα στα Highlands της Σκωτίας © JoeDunckley / Getty Images7. The Kyle of Lochalsh Line, ΣκωτίαΔιαδρομή: Ινβερνές προς Kyle of LochalshΤο καλύτερο κομμάτι; Περνώντας κάτω από τις απαλές γρασιδιές πλαγιές του Fionn Bheinn – ένα munro που υψώνεται ψηλά πάνω από το Achnasheen.Απόσταση: 135km (84 μίλια)Διάρκεια: 2 ώρες 30 λεπτάΗ Σκωτία έχει μια πληθώρα ανεμοδαρμένων σιδηροδρόμων – μεταξύ αυτών τη γραμμή West Highland και τη γραμμή Άπω Βορρά προς το Thurso. Αν και συγκριτικά άγνωστο, ίσως το πιο μοναχικό από όλα είναι το Kyle of Lochalsh Line – με τα τρένα να βροντοφωνάζουν από το Ινβερνές μέσα από έρημες ακτίνες και περασμένα χιονισμένα μούρα, που συνδέουν τις κρύες ακτές της Βόρειας Θάλασσας με τα μανιασμένα λευκά νερά του Ατλαντικού.Είναι μια σιδηροδρομική γραμμή γεμάτη ποίηση και αγαπημένη στους λάτρεις – αλλά είναι επίσης ένας χρήσιμος τρόπος για ανεξάρτητους ταξιδιώτες να έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένες γωνιές των Highlands και να κάνουν ένα ταξίδι στο Isle of Skye.Αυτό το υπέροχο τμήμα του σλοβενικού σιδηροδρόμου μεταφέρει τους επιβάτες στη λίμνη Bled © Michele Westmorland / Getty Images8. Nova Gorica προς Jesenice, ΣλοβενίαΔιαδρομή: Nova Gorica προς JeseniceΤο καλύτερο κομμάτι; Ρίξτε μια γεύση από την τέλεια εκκλησία της λίμνης Bled, το κάστρο και τα φωτεινά μπλε νερά.Απόσταση: 89km (55 μίλια)Διάρκεια: 2 ώρεςΕδώ είναι μια σχεδόν τέλεια σιδηροδρομική περιπέτεια που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ. Και πάλι, θα μπορούσατε να σας συγχωρέσουν που το χάσατε. Ο σιδηρόδρομος Bohinj, τελικά, συνδέει δύο μέρη των οποίων η σημασία μπορεί να χαθεί στους σύγχρονους ταξιδιώτες. Τα μεταβαλλόμενα σύνορα και η πολιτική της Ευρώπης μπορεί να έχουν περιορίσει τη γραμμή Nova Gorica–Jesenice, αλλά αυτό απλώς προσθέτει στην ελκυστικότητα.Ένα ανεπιτήδευτο περιφερειακό τρένο που κροταλίζει από μια ξεθωριασμένη μεγαλοπρέπεια στάση στα σύνορα Ιταλίας- Σλοβενίας δεν υπονοεί καν τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το ταξίδι είναι μια εντυπωσιακή περιήγηση στα ορεινά σημεία της Σλοβενίας, αναρρίχηση μέσα από ορεινές πόλεις και χωριά κατά μήκος του ποταμού Soča, περνώντας μέσα από υπέροχο αλπικό τοπίο κοντά στη λίμνη Bohinj και παρελθόν από την παγκοσμίου φήμης λίμνη Bled , προσφέροντας άφθονες ευκαιρίες φωτογραφίας.Το Centovalli Express διασχίζει τις εκατό κοιλάδες στην Ελβετία © Shutterstock/Mor65_Mauro Piccardi9. Το Centovalli Express, Ελβετία και ΙταλίαΔιαδρομή: Domodossola προς ΛοκάρνοΤο καλύτερο κομμάτι; Λαμβάνοντας την οδογέφυρα Isorno, τον τόπο όπου έγινε το πρώτο bungee jump της Ελβετίας.Απόσταση: 52 km (32 μίλια)Διάρκεια: 2 ώρεςΣυχνά επισκιασμένο από τα πιο διάσημα σιδηροδρομικά ταξίδια της Ελβετίας, αυτό το δίωρο τρένο από το Λοκάρνο στις όχθες της λίμνης Maggiore με φοίνικες έως το Domodossola πάνω από τα ιταλικά σύνορα στο Πιεμόντε είναι κάτι απαράμιλλης ομορφιάς.Βουρτσίστε το Italiano σας για να λιποθυμήσετε σε συγχρονισμό με τους συνεπιβάτες, καθώς το θορυβώδες τρένο χτυπάει πάνω από 83 γέφυρες και διασχίζει το δρόμο του μέσα από 34 τούνελ. Η θέα προσφέρει πνευματώδη πράγματα: καταρράκτες που περνούν από τη θέα σε γκρεμούς, αμπελώνες στην πλαγιά λόφων, κομψές τοξωτές οδογέφυρες, χωριουδάκια με σκεπή από σχιστόλιθο, λαξευτές χαράδρες από παγετώνες και δάση από καστανιές και οξιές μίλια μετά από μίλι, όλα τοποθετημένα στην πλαγιά των βουνών. είναι χιονισμένες το χειμώνα.Το Bergensbanen είναι το πιο γραφικό ταξίδι με τρένο της Νορβηγίας © stockstudioX / Getty Images10. Μπέργκενσμπανεν, ΝορβηγίαΔιαδρομή: Όσλο προς ΜπέργκενΤο καλύτερο κομμάτι; Ατενίζοντας το συγκλονιστικό τοπίο του Hardangervidda μεταξύ Geilo και Finse.Απόσταση: 496km (308 μίλια)Διάρκεια: 6 ώρες 30 λεπτάΑυτό το εκπληκτικό τρένο είναι ένα από τα θαύματα του κτιρίου σιδηροδρόμων του 19ου αιώνα, και όμως έξω από τη Νορβηγία σχεδόν κανείς δεν το γνωρίζει. Σε λίγο περισσότερο από έξι ώρες και περίπου 490 χιλιόμετρα (300 μίλια), καλύπτει το φάσμα του φυσικού μεγαλείου της Νορβηγίας : αναρρίχηση σε φαράγγια, διάσχιση ποταμών, τρύπημα μέσα από βουνοπλαγιές, περπάτημα από φιόρδ και διάβαση άγονων παγετώνων. Όλοι επιβιβάζονται στη γραμμή τρένο Όσλο προς Μπέργκεν , Μπέργκενσμπανεν: μια κύρια γραμμή στη νορβηγική φύση.