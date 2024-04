Δεκάδες σιδηροδρομικά οχήματα συγκεντρώθηκαν σε ένα μουσείο στην κομητεία Durham για αυτό που οι επιμελητές ισχυρίζονται ότι θα είναι η μεγαλύτερη έκθεση του είδους της στην Ευρώπη.uk.news.yahoo.comΗ Locomotion ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη μετακίνηση 46 οχημάτων σε ένα νέο κτίριο New Hall αξίας 8 εκατομμυρίων λιρών στο χώρο της στο Shildon.Αυτά περιλαμβάνουν ατμομηχανές, χειροκίνητα μηχανήματα επιθεώρησης τροχιάς, φορτηγά βαγόνια, εκχιονιστικά μηχανήματα και ένα θωρακισμένο όχημα σε τροχιές.Η πλήρωση του New Hall περιελάμβανε μια πολύπλοκη επιχείρηση τεσσάρων εβδομάδων.Η ατμομηχανή Q7 μεταφέρεται στο New Hall των 8 εκατομμυρίων λιρών της Locomotion στο Shildon, στην κομητεία Durham (Owen Humphreys/PA Media Assignments)Σε συνδυασμό με αυτό που υπήρχε ήδη στο Locomotion, αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό οχημάτων του ιστότοπου σε 99.Το μουσείο είπε ότι αυτό είναι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εσωτερική έκθεση στην Ευρώπη.Η Locomotion είναι χτισμένη κοντά στην τοποθεσία Shildon Works, ένα ακμάζον εργαστήριο σιδηροδρόμων που κάποτε απασχολούσε χιλιάδες άτομα που έκλεισε τον Ιούνιο του 1984.Η Sarah Price, επικεφαλής του μουσείου, περιέγραψε το νέο του κτίριο ως «υπέροχο».Είπε: «Το New Hall διπλασιάζει αποτελεσματικά το μέγεθος της Locomotion και μας δίνει τον απαραίτητο χώρο κάλυψης για να βοηθήσουμε στη διατήρηση της συλλογής, καθώς και δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τους σιδηροδρόμους και τη σιδηροδρομική κληρονομιά της Βόρειας Ανατολής.«Ελπίζω ότι η σημαντική αναγέννηση στο Locomotion μπορεί να προσελκύσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους να επισκεφθούν το μουσείο και την περιοχή ως μέρος των εθνικών εορτασμών για το Railway 200 και όχι μόνο».Η Locomotion είναι χτισμένη κοντά στην τοποθεσία Shildon Works, ένα ακμάζον εργαστήριο σιδηροδρόμων που κάποτε απασχολούσε χιλιάδες άτομα (Owen Humphreys/PA Media Assignments)Το επόμενο έτος σηματοδοτεί την 200η επέτειο του πρώτου επιβατικού τρένου στον κόσμο, το οποίο μεταφέρθηκε από την ατμομηχανή Locomotion No.1 του George Stephenson κατά μήκος των σιδηροδρόμων Stockton και Darlington.Η Elizabeth Scott, μέλος του υπουργικού συμβουλίου για την οικονομία και τις συνεργασίες στο Συμβούλιο της Κομητείας του Durham, δήλωσε: «Είναι πραγματικά συναρπαστικό να γνωρίζουμε ότι το New Hall πλησιάζει στο άνοιγμα και στη στέγαση της μεγαλύτερης μυστικής έκθεσης ιστορικών σιδηροδρομικών οχημάτων στην Ευρώπη.«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορέσαμε να παράσχουμε χρηματοδότηση για αυτό το έργο, το οποίο θα δώσει σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους να γνωρίσουν τη σημασία του Shildon ως αφετηρίας του πρώτου ταξιδιού επιβατών με ατμομηχανή στον κόσμο, αυξάνοντας περαιτέρω το προφίλ του Durham σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως Πολιτισμός Κομητεία.«Η Locomotion είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της κομητείας Durham και της Βόρειας Ανατολής, χαρίζοντας χαμόγελα στα πρόσωπα και αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.«Ανυπομονούμε να προσθέσει το New Hall στην προσφορά του μουσείου και να βρεθεί στο επίκεντρο των εορτασμών τόσο για τα 20 χρόνια λειτουργίας του μουσείου όσο και για τα 200 χρόνια από τα εγκαίνια του σιδηροδρόμου Stockton και Darlington».Το New Hall θα ανοίξει για το κοινό στις 24 Μαΐου.sidirodromikanea.blogspot.com