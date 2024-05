tinanantsou.blogspot.gr

Η CH3OCH2CH2OH ανιχνεύθηκε σε μια περιοχή σχηματισμού άστρων στο νεφέλωμα NGC 6334Ο κατάλογος των οργανικών ενώσεων που βρίσκονται στο διάστημα γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Οι αστρονόμοι έχουν βρει αμινοξέα και άλλα δομικά στοιχεία της ζωής στο διάστημα, σε κομήτες ή αστεροειδείς. Τώρα ανακοίνωσαν την ανίχνευση για πρώτη φορά στον διαστρικό χώρο, μιας πολύπλοκης οργανικής ένωσης με μοριακό τύπο C3H8O2 ή CH3OCH2CH2OH (2-μεθοξυαιθανόλη;).Η ανακάλυψη έγινε αναζητώντας την φασματική υπογραφή της χημικής ένωσης C3H8O2 στα δεδομένα παρατήρησης που συλλέχθηκαν από την συστοιχία ραδιοτηλεσκοπίων ΑLMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Αρχικά οι ερευνητές πραγματοποίησαν πειράματα στο εργαστήριο όπου μέτρησαν και ανέλυσαν το περιστροφικό φάσμα του μορίου. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση, εντόπισαν 25 από τις φασματικές γραμμές της οργανικής ένωσης στο νεφέλωμα NGC 6334, κάτι που αποτελεί μια ασφαλή αναγνώριση του μορίου στα αστρονομικά δεδομένα.Η 2-μεθοξυαιθανόλη είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα μόρια που έχουν εντοπιστεί στο διάστημα. Δεν είναι δομικό στοιχείο για τη ζωή. Στη Γη χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλύτης και είναι τοξική.Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό The Astrophysical Journal Letters [Rotational Spectrum and First Interstellar Detection of 2-Methoxyethanol Using ALMA Observations of NGC 6334I].Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ: https://www.universetoday.com/166789/another-new-molecule-discovered-forming-in-space – https://en.wikipedia.org/wiki/2-Methoxyethanolhttps://physicsgg.me/