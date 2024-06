Το τρένο "Doctor Yellow" της Ιαπωνίας θα αποσυρθεί τον Ιανουάριο, δήλωσε ο χειριστής του την Πέμπτη, ενώ αποκαλύφθηκαν επίσης σχέδια για αποχαιρετιστήρια γεγονότα που θα δώσουν στους θαυμαστές την ευκαιρία να ευχαριστήσουν το λαμπερό κίτρινο shinkansen για την ασφάλεια των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας της χώρας.english.kyodonews.netΗ αχρονολόγητη φωτογραφία δείχνει το τρένο με σφαίρες της Central Japan Railway Co., γνωστό με αγάπη ως "Doctor Yellow", το οποίο έχει προγραμματιστεί να αποσυρθεί τον Ιανουάριο του 2025. (Η φωτογραφία είναι ευγενική προσφορά της Central Japan Railway Co.) (Kyodo)Με το μοναδικά χρωματισμένο τρένο να τρέχει πάντα με άγνωστο χρονοδιάγραμμα, θεωρείται μονόκερος μεταξύ των shinkansen της χώρας. Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι το Doctor Yellow λέγεται εδώ και καιρό ότι «κάνει τους ανθρώπους που το εντοπίζουν χαρούμενους».Οι οπαδοί των σιδηροδρόμων τραβούν φωτογραφίες ενός ειδικού τρένου με σφαίρες που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο σιδηροτροχιών και εναέριων καλωδίων στη γραμμή Tokaido Shinkansen κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης προβολής που διοργανώθηκε από την Central Japan Railway Co. στο ναυπηγείο τρένων στο Hamamatsu, στην επαρχία Shizuoka, στις 25 Ιουλίου 2015. ( Kyodo)Η Central Japan Railway Co., η οποία λειτουργεί το τρένο επιθεώρησης στη γραμμή Tokaido Shinkansen, δήλωσε ότι δεν θα κατασκευάσει διάδοχο. Αντίθετα, θα επιθεωρήσει την κατάσταση των σιδηροτροχιών και των εναέριων συρμάτων από τα τρένα σφαιρών N700S που θα είναι εξοπλισμένα με εξοπλισμό δοκιμών και παρατήρησης από το 2027.Η West Japan Railway Co., η οποία χρησιμοποιεί ένα άλλο τρένο Doctor Yellow στη γραμμή Sanyo Shinkansen, δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να αποσύρει το τρένο γύρω στο 2027.Το σημερινό Doctor Yellow, ή Class 923, παρουσιάστηκε το 2001, διαδεχόμενο τον προκάτοχό του. Εκτελεί δρομολόγια μεταξύ των σταθμών Τόκιο και Χακάτα περίπου μία φορά κάθε 10 ημέρες.Η JR Central είπε ότι σκοπεύει να διοργανώσει εκδηλώσεις όπως οθόνες πλυσίματος. Θα δώσει επίσης στους ανθρώπους ευκαιρίες να οδηγήσουν το τρένο και θα πουλήσουν αναμνηστικά αναμνηστικά.Οι εργαζόμενοι εξετάζουν δεδομένα επιθεώρησης σε οθόνες υπολογιστών στο "Doctor Yellow", ένα ειδικό τρένο που παρακολουθεί τις συνθήκες των δρομολογίων Tokaido και Sanyo Shinkansen από το Τόκιο προς τους σταθμούς Hakata, στις 27 Ιανουαρίου 2015. (Kyodo)sidirodromikanea.blogspot.com