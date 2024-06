2024-06-15 10:20:01

Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται αυτό το Σάββατο στη σκηνή του πιο φαντασμαγορικού πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, τρεις εντυπωσιακούς καλεσμένους.



Η εκρηκτική performer Josephine, έρχεται να βάλει ”φωτιά” στο stage του J2US και να μας χαρίσει ένα εντυπωσιακό show, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.



Ο Δήμος Αναστασιάδης θα μας ξεσηκώσει με τα τραγούδια του και ο Νικηφόρος θα μας παρασύρει στους ρυθμούς του, με τα ανεβαστικά hit του!



Στην κριτική επιτροπή, στη θέση του Σταμάτη Φασουλή που θα απουσιάζει, θα απολαύσουμε τον Διονύση Σχοινά!



Διασκέδαση, εκπλήξεις, ανατροπές, μοναδικές εμφανίσεις και πολλή μουσική είναι τα συστατικά που συνθέτουν το πιο αγαπημένο show των τηλεθεατών και μας περιμένουν κι αυτό το Σάββατο στο Just the 2 of Us!



