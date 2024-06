2024-06-22 15:20:21

Τι ανέφερε στην ομιλία του στο 1ο SFEE Summit, ο Khaled Ismail, Director Health System Shaping & Access, Pharma International της Roche.



Η επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστεί η υγεία ως το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει μια χώρα και ως βασικός μοχλός παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης, αποτέλεσε βασικό θέμα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του 1ου SFEE Summit με τίτλο "Pharma's (R)evolution - What's Next & What Value It Brings", στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί φορείς από το ελληνικό οικοσύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και διεθνών στελεχών και εμπειρογνωμόνων του κλάδου.



