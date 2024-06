tinanantsou.blogspot.gr

Στην παραπάνω εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA βλέπουμε το νεφέλωμα του Όφεως (Serpens). Η κάμερα NIRCam του Webb αποκάλυψε για πρώτη φορά νέα χαρακτηριστικά του νεφελώματος. Μέσα σε μια μικρή περιοχή (στην επάνω αριστερή γωνία), φαίνονται ευθυγραμμισμένες πρωτοαστρικές εκροές.Το νεφέλωμα του Όφεως είναι ένα νεφέλωμα ανάκλασης, δηλαδή είναι ένα νέφος αερίων και σκόνης που δεν δημιουργεί το δικό του φως, αλλά αντανακλά το φως από κοντινά άστρα ή άστρα που βρίσκονται μέσα στο νεφέλωμα. Απέχει μόλις 1300 έτη φωτός από τη Γη, και η περιοχή που βλέπουμε στην εικόνα καλύπτει μια έκταση 16×11 τρισεκατομύρια μίλια. Η κοντινή απόστασή του από τη Γη το καθιστά ιδανική περιοχή για την μελέτη μεμονωμένων νεαρών αστρικών αντικειμένων.Το James Webb ανακάλυψε τις ευθυγραμμισμένες πρωτοαστρικές εκροές παρέχοντας χρήσιμα δεδομένα στις θεωρίες σχηματισμού άστρων. Αυτές οι εκροές συμβαίνουν όταν oi πίδακες του αερίου που αποβάλλονται από τα νεογέννητα άστρα αλληλεπιδρούν με τα γειτονικά αέρια και σκόνη. Συνήθως έχουν διάφορους προσανατολισμούς εντός μιας περιοχής. Εδώ, όμως, κλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, όπως το χιονόνερο που πέφτει κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.Οι αστρονόμοι θεωρούσαν ότι καθώς τα διαστρικά νέφη καταρρέουν για να σχηματίσουν άστρα, τα άστρα έχουν την τάση να περιστρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση. Όμως, αυτό δεν είχε παρατηρηθεί άμεσα. Αυτές οι ευθυγραμμισμένες, επιμήκεις δομές αποτελούν μια ιστορική καταγραφή του θεμελιώδους τρόπου με τον οποίο γεννιούνται τα άστρα:διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο άρθρο με τίτλο ‘First of Its Kind Detection Made in Striking New Webb Image’ – https://science.nasa.gov/missions/webb/first-of-its-kind-detection-made-in-striking-new-webb-image/https://physicsgg.me/