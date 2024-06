Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για τη δημιουργία δίδυμων σηραγγών κάτω από μεγάλο ποταμό των ΗΠΑ που θα αναβμίσουν τις σιδηροδρομικές μεταφορές.carandmotor.grΈτοιμο να μπει στις ράγες της υλοποίησης είναι ένα φαραωνικό έργο στις ΗΠΑ, το οποίο θα κοστίσει περίπου 15 δισ. ευρώ, και αφορά στη δημιουργία δύο νέων σιδηροδρομικών τούνελ κάτω από την επιφάνεια του νερού.Πρόκειται για το Hudson River Tunnel Project που έχει ως πυρήνα την κατασκευή δίδυμων σηραγγών μήκους 3,8 χλμ. έκαστη, κάτω από τον ποταμό Χάντσον στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τα τούνελ θα φροντίζουν για τη σιδηροδρομική σύνδεση του Νιου Τζέρσεϊ με τον σιδηδροδρομικό σταθμό “Pennsylvania” στο Μανχάταν.Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι σχεδιαστές του έργου ανέφεραν ότι πλέον το έργο είναι έτοιμο να αρχίσει να υλοποιείται, μιας και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι θα παρέχει επιπλέον 6,43 δισ. ευρώ για το έργο.Αυτή είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδιακή επιχορήγηση που έχει δοθεί ποτέ για συγκοινωνιακό έργο στις ΗΠΑ και χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο κομμάτι του χρηματοδοτικού παλζ για την κατασκευή της πολυαναμενόμενης σήραγγας.Η χρηματοδότηση πλέον ανάβει το πράσινο φως στους σχεδιαστούς του έργου ώστε να προχωρήσουν με την πρόσληψη μηχανικών και κατασκευαστικών εταιρειών ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες διάνοιξης ενός λόφου στο North Bergen, όπως και οι εργασίες κάτω από τον ποταμό Χάντσον.Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους και να ολοκληρωθούν το 2035. Τα τούνελ θα προστεθούν δίπλα στην υφιστάμενη σήραγγα -υπό την ονομασία "North River Tunnel" - που λειτουργεί από το 1910 και το 2012 υπέστη σημαντικές ζημιές από τον τυφώνα «Σάντι». Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται και η ανακατασκευή και τουNorth River Tunnel.Τα δύο νέα τούνελ θα ενισχύσουν την ικανότητα των σιδηροδρόμων να εξυπηρετούν περισσότερους επιβάτες, μειώνοντας της συμφόρηση που καταγράφεται καθημερινά στην υπάρχουσα σήραγγα.Σημειώνεται ότι το Hudson River Tunnel Project αποτελεί τη δεύτερη προσπάθεια δημιουργίας ενός πρόσθετου σιδηροδρομικού τούνελ που θα βελτιώσει το επίπεδο και την αξιοπιστία των σιδηροδρομικών μεταφορών μεταξύ της Νέας Υόρκης και των περιοχών δυτικά και νότια.Στα μέσα του 2009 είχαν ξεκινήσει οι εργασίες για μια διαφορετική σιδηροδρομική σήραγγα -γνωστή ως “Access to the Region's Core (ARC)” - κάτω από τον ποταμό Χάντσον, που θα ολοκληρωνόταν το 2018.Παρ’ όλα αυτά, το 2010 ο τότε κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Κρίστι, ακύρωσε το έργο, φοβούμενος ότι το κόστος θα εκτοξευόταν, ενώ επικαλέστηκε και έλλειψη χρηματοδότησης από την πολιτεία.sidirodromikanea.blogspot.com