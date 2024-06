freegr

Σε μια σημαντική στιγμή για τη βιομηχανία των υπολογιστών, η Microsoft και η Qualcomm συνεργάστηκαν για να λανσάρουν μια νέα γενιά φορητών υπολογιστών με Windows που τροφοδοτούνται από τις CPU Snapdragon X Elite της Qualcomm. Με την ονομασία Copilot+ PCs, οι συσκευές αυτές διαθέτουν αποκλειστικά χαρακτηριστικά που δεν θα είναι διαθέσιμα σε φορητούς υπολογιστές με Intel και AMD για μήνες. Αυτή η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει την πιο τολμηρή προσπάθεια της Microsoft να κάνει τα Windows on Arm μια mainstream επιτυχία. Ιστορικά, οι φορητοί υπολογιστές με Windows on Arm αντιμετώπιζαν πολλές προκλήσεις, όπως προβλήματα συμβατότητας, χαμηλές επιδόσεις και υψηλές τιμές.Ωστόσο, τα συστήματα Snapdragon Elite X υπόσχονται μια ανατροπή με ισχυρές δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, βελτιωμένη απόδοση εφαρμογών και ιδιαίτερα αυξημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι δοκιμές, που έγιναν από το Tomshardware.com, περιελάμβαναν περιήγηση στο διαδίκτυο σε φωτεινότητα 150 nits μέσω Wi-Fi, αποκάλυψαν εντυπωσιακά αποτελέσματα διάρκειας ζωής της μπαταρίας: έως 15 ώρες και 48 λεπτά στο HP Omnibook X και 14 έως 15,5 ώρες σε άλλα μοντέλα Snapdragon. Παρά τις εξελίξεις αυτές, οι φορητοί υπολογιστές Snapdragon εξακολουθούν να υστερούν σε αντοχή μπαταρίας σε σχέση με τη σειρά MacBook της Apple.Για παράδειγμα, τα MacBook Pro 14 και 16, εξοπλισμένα με σημαντικά μεγαλύτερες μπαταρίες, άντεξαν πάνω από 17 ώρες σε παρόμοιες δοκιμές. Ωστόσο, κανένας από τους πρόσφατους φορητούς υπολογιστές Intel ή AMD που δοκιμάσαμε δεν ξεπέρασε το όριο των 14 ωρών, με κορυφαία μοντέλα όπως το Lenovo ThinkPad X1 Carbon και το Asus Zenbook 14 OLED να επιτυγχάνουν 13 ώρες και 45 λεπτά και 12 ώρες και 21 λεπτά, αντίστοιχα. Ενώ οι φορητοί υπολογιστές με Snapdragon προσφέρουν σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σε σύγκριση με τις τρέχουσες επιλογές Intel και AMD, δεν φτάνουν για να φέρουν την επανάσταση στην αγορά.Η επίτευξη μιας πραγματικά επαναστατικής αντοχής, ικανής να διαρκέσει δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες, παραμένει ένας φιλόδοξος στόχος. Παρ' όλα αυτά, για τους χρήστες που αναζητούν μια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και εκτεταμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, οι νέοι φορητοί υπολογιστές Snapdragon X Elite αποτελούν μια συναρπαστική επιλογή στο εξελισσόμενο τοπίο των φορητών υπολογιστών