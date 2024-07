Δημοσιεύθηκε για 10η συνεχόμενη χρονιά από τον διεθνή οργανισμό “US News”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Best Global University Ranking ». Πρόκειται για τη σημαντικότερη κατάταξη των ΗΠΑ και για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις πανεπιστημίων παγκοσμίως που γίνεται από έναν αμερικανικό ενημερωτικό Οργανισμό. Η μεθοδολογία του θεωρείται από τις πιο αντικειμενικές και αποτελεί βασικό γνώμονα για τους φοιτητές όταν αναζητούν ίδρυμα για τις επιχειρήσεις όταν αναζητούν συνέργειες και για τα ίδια τα πανεπιστήμια όταν αναζητούν συνεργασίες. Όλα αυτά κάνουν ακόμη πιο σημαντική την άνοδο στην κατάταξη που είχε φέτος το ΕΚΠΑ, που αποτελεί το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστημίων και δίνουν ηχηρή απάντηση σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο.Άνοδος 35 θέσεωνΤο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη 215η θέση μεταξύ των 2250 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή κατάταξη, ανεβαίνοντας 35 θέσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά και επιτυγχάνοντας την υψηλότερη θέση που έχει πετύχει ελληνικό πανεπιστήμιο στα δέκα χρόνια που δημοσιεύεται η εν λόγω κατάταξη.Παράλληλα βρίσκεται και στην 1η θέση μεταξύ των δώδεκα Ελληνικών Ιδρυμάτων που συμπεριλήφθηκαν στην εν λόγω κατάταξη. Στην 2η θέση και στην 394η θέση παγκοσμίως ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στην 3η θέση και στην 508η θέση το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Π.Α. κατέχει την 81η θέση μεταξύ των 715 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων της Κατάταξης.Υψηλή κατάταξη του ΕΚΠΑ σε 25 διαφορετικά επιστημονικά πεδία – σε τρία βρίσκεται στο top-100

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως και σε είκοσι πέντε (25) επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα.

Σε τρία εξ αυτών κατατάσσεται στο top 100 των Πανεπιστημίων: (Καρδιολογία, Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία και Μεταδοτικές Ασθένειες).





Τα είκοσι πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία το ΕΚΠΑ επέτυχε σημαντική διάκριση στη φετινή κατάταξη (έναντι είκοσι δύο το 2023), είναι τα εξής:Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 38η θέση παγκοσμίως.



Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες» (Infectious Diseases) στην 56η θέση.



Στην «Γαστρεντερολογία -Ηπατολογία» (Gastroenterology and Hepatology ) στην 82η θέση.



Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 109η θέση.



Στην «Ογκολογία» (Oncology) στην 111η θέση.



Στον Τομέα «Δημόσια Περιβαλλοντική και εργασιακή Υγεία» (Public, Environmental and Occupational Health) στην 113η θέση.



Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 114η θέση.



Στον Τομέα «Ενδοκρινολογία και Μεταβολισμός» (Endocrinology and Metabolism) στην 125η θέση.



Στον Τομέα της «Χειρουργικής» (Surgery) στην 130η θέση



Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 141η θέση.



Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 146η θέση.



Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική» (Molecular Biology and Genetics) στην 201η θέση.



Στον Τομέα «Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική και Ιατρική Απεικόνιση» (Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging) στην 202η θέση.



Στην «Κυτταρική Βιολογία» (Cell Biology) στην 202η θέση.



Στον Τομέα «Ψυχιατρική/Ψυχολογία» ( Psychiatry/ Psychology) στην 235η θέση



Στην «Ηλεκτρονική Μηχανολογία» (Electrical and Electronic Engineering) στη 245η θέση.



Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη 254η θέση.



Στον Τομέα «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 329η θέση.



Στις «Επιστήμες της Γης» (Geosciences) στη 332η θέση.



Στον Τομέα των «Μαθηματικών» ( Mathematics) στην 415η θέση.



Στις «Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία» (Social Sciences and Public Health) στην 459η θέση.



Σον Τομέα «Περιβάλλον/Οικολογία» (Environment/Ecology) στην 630η θέση.



Στον Τομέα «Επιστήμες της Υπολογιστών» (Computer Science) στην 652η θέση.



Στη «Χημεία» (Chemistry) στη 823η θέση.



Στη «Μηχανική» (Engineering) στη 949η θέση.





Γεράσιμος Σιάσος: Διεθνής αναγνώριση και καταξίωση του Πανεπιστημίου μαςΟ Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος δήλωσε: «Αναμφισβήτητα η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση του Πανεπιστημίου μας, και την αξία, ποιότητα και υψηλή επιδραστικότητα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού του έργου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος, αρκετές φορές υπό αντίξοες συνθήκες, πετυχαίνει όλες αυτές τις εκπληκτικές διακρίσεις. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες στο δρόμο της διεθνοποίησης, της εξωστρέφειας και της υψηλής ποιότητας, ώστε το ΕΚΠΑ να βρίσκεται πάντα στην κορυφή.»