Πρόσφατες αναφορές αποκαλύπτουν ότι οι πρόσφατα λανσαρισμένοι υπολογιστές Copilot+ της Microsoft και της Qualcomm, που διαφημίζονται για τα επαναστατικά χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης τους, αγοράζονται κυρίως για την εξαιρετική διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους. Παρά την εισαγωγή τριών αποκλειστικών λειτουργιών με AI -Cocreator, Windows Studio Effects και Live Captions with Translation- το Bloomberg σημειώνει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στην απόδοση της μπαταρίας έναντι των δυνατοτήτων AI της συσκευής. Αυτή η μετατόπιση στις προτιμήσεις των χρηστών υπογραμμίζει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των εμπορικών δυνατοτήτων της AI σε αυτές τις συσκευές και της πρακτικής καθημερινής χρήσης τους. Ενώ οι υπολογιστές Copilot+ με Snapdragon έχουν επιτύχει εντυπωσιακές πωλήσεις, καταλαμβάνοντας το 20% των παγκόσμιων πωλήσεων υπολογιστών κατά την εβδομάδα κυκλοφορίας, αναλυτές του κλάδου όπως ο Avi Greengart επισημαίνουν ότι ο κινητήριος παράγοντας για τους περισσότερους αγοραστές είναι η ανώτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και όχι οι λειτουργίες AI.Η τάση αυτή αναδεικνύει ένα ευρύτερο μοτίβο του κλάδου, όπου οι λειτουργίες AI που αφορούν τον χρήστη συνεχίζουν να βασίζονται στο cloud, με μεγάλες εταιρείες λογισμικού όπως η Adobe, η Salesforce και η SentinelOne να επιλέγουν να μην ενσωματώσουν αυτές τις δυνατότητες στη συσκευή λόγω περιορισμών πόρων και του σημερινού μεριδίου αγοράς των PC με δυνατότητα AI. Η καθυστέρηση της λειτουργίας Recall από τη Microsoft λόγω ανησυχιών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής αντικατοπτρίζει περαιτέρω την προσεκτική προσέγγιση όσον αφορά την ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών AI στην καθημερινή πληροφορική. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις της Qualcomm στο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας χορηγίας ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε συσκευές παραμένει αργή.Ο Gregor Steward της SentinelOne και άλλοι ηγέτες του κλάδου υποδηλώνουν ότι θα χρειαστούν χρόνια μέχρι οι υπολογιστές AI να φτάσουν σε σημαντική διείσδυση στην αγορά, με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν ότι μόνο το 40% των νέων υπολογιστών θα έχουν δυνατότητα AI μέχρι το 2028. Οι καταναλωτές έλκονται από το οικείο λειτουργικό σύστημα των Windows σε συνδυασμό με την αυξημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που προσφέρουν τα τσιπ που βασίζονται στην Arm, θυμίζοντας τα MacBooks της Apple με πυρίτιο.Ωστόσο, οι εταιρικοί πελάτες παραμένουν διστακτικοί στη μετάβαση σε Windows on Arm, κυρίως λόγω προβλημάτων συμβατότητας με παλαιότερες εφαρμογές. Καθώς ωριμάζει η αγορά των υπολογιστών AI, το τοπίο των προσωπικών υπολογιστών είναι έτοιμο για σταδιακή αλλά σημαντική εξέλιξη, με γνώμονα τόσο τη ζήτηση των καταναλωτών για αποδοτικότητα της μπαταρίας όσο και την ενδεχόμενη υιοθέτηση των δυνατοτήτων AI στη συσκευή.Freegr network blog- News about pc, technology.