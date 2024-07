Την Τετάρτη17Ιουλίου, ο ΑΝΤ1 υποδέχθηκε εκπροσώπους των Media σε μία ενημερωτική συνάντηση για το νέο πρόγραμμα του σταθμού, τη σεζόν 2024- 2025.Μετά από μία επιτυχημένη σεζόν που τα είχε όλα, σειρές που άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική μυθοπλασία, ενδιαφέρουσες εκπομπές και απολαυστικά τηλεπαιχνίδια που κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης, και δυνατή και έγκυρη ενημέρωση, ο ΑΝΤ1 παρουσίασε το νέο, ανανεωμένο του πρόγραμμα.Για άλλη μία χρονιά, ο ΑΝΤ1, με έμπνευση, δημιουργικότητα και σύγχρονη ματιά, θα προσφέρει ένα πλούσιο, ολοκληρωμένο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια με έμφαση στην αντικειμενική Ενημέρωση, την ποιοτική Μυθοπλασία, τη σύγχρονη Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό.Η συνάντηση ξεκίνησε με την ομιλία του Γιώργου Λεβέντη, ManagingDirectorΑΝΤ1TV, MAK TV, ANTENNA STUDIOS– ANTENNAGROUP, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Όπως πάντα, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ πρωτοπορεί. Για τη σεζόν 2024-2025, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμά μας με νέες παραγωγές και συνεχίζουμε με επιτυχημένες εκπομπές που αγαπήθηκαν και κέρδισαν το στοίχημα της τηλεθέασης. Έχουμε δημιουργήσει πλούσιο περιεχόμενο για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Θα παρουσιάσουμε project για όλες τις πλατφόρμες του Ομίλου, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα σας εντυπωσιάσουν».Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήρε ο Νίκος Χριστοφόρου, Chief Content Officer ANTENNAGROUP, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το πρόγραμμα που ετοιμάσαμε για την επόμενη σεζόν τα έχει όλα. Αξιόπιστη ενημέρωση, δυνατή ψυχαγωγία, μυθοπλασία υψηλών προδιαγραφών και κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Ο ΑΝΤ1 συνεχίζει να επενδύει σε ένα ποιοτικό περιεχόμενο, που απευθύνεται σε όλους τους τηλεθεατές και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής».ΣΕΖΟΝ 2024-2025ΕΓΚΥΡΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝΤο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο τιμόνι από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τη Ρίτσα Μπιζόγλη τα Σαββατοκύριακα, αλλά και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του ΑΝΤ1 στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, θα ενημερώνει με αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα τους πολίτες.ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝΚαθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή, οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 έχουν ραντεβού με το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού, το οποίο παρουσιάζουν οι: Μαρία Σαράφογλου, Γιώργος Κούρος και Νικόλας Βαφειάδης. Αμέσως μετά, ακολουθεί ο Λευτέρης Πράσινος με το Δελτίο στη Νοηματική.ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑΤο «Υγεία πάνω απ’ όλα»,με τη Φωτεινή Γεωργίου, επιστρέφει για 13ηχρονιά στον ΑΝΤ1 και θα αποτελεί και φέτος τον σταθερό προορισμό για θέματα υγείας και ευεξίας.ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ&ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑΤο «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει για 34ησυνεχόμενη χρονιά στον ΑΝΤ1! Καθημερινά ο Γιώργος Παπαδάκης έρχεται με τα νέα της επικαιρότητας, με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, δίνουν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των τηλεθεατών, υποδέχονται καλεσμένους, φέρνουν σε πρώτο πλάνο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και λένε την μακροβιότερη και πιο διαχρονική καλημέρα της μικρής οθόνης.ΤΟ ΠΡΩΙΝΟΕνημέρωση με άποψη, σχολιασμός με ταυτότητα, ψυχαγωγία με σύγχρονη ματιά.«Το Πρωινό», που είναι σταθερή αξία και πρώτο στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού,επιστρέφει δυνατά και τη νέα σεζόν. Με τον ευθύ και ορμητικό λόγο του και το πάθος του για το «κυνήγι» της είδησης, ο Γιώργος Λιάγκας παρουσιάζει και σχολιάζει αποκλειστικά ρεπορτάζ και δηλώσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ενώ οι συζητήσεις - συνεντεύξεις του με εκλεκτούς καλεσμένους θα κάνουν αίσθηση για άλλη μία χρονιά.ΝΕΑΕΚΠΟΜΠΗ -ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΝέα infotainment εκπομπή για το Σαββατοκύριακο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία σε ένα!ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑROUK ZOUKΣτο «ROUK ZOUK»με τη Ζέτα Μακρυπούλια, όλα θα είναι… συναρπαστικά για άλλη μια σεζόν! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επιστρέφει για 8ηχρονιά, για να βρεθεί κλασικά στην 1ηθέση της ψυχαγωγίας και στις καρδιές των τηλεθεατών. Τοανατρεπτικό «ROUKZOUK» θα ανοίγει καθημερινά τις πόρτες του για να ζήσουμε όλοι μαζί, για άλλη μια χρονιά, μία απόλυτα διασκεδαστική και… μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους! Με ανανεωμένα παιχνίδια, επικές κόντρες και μοναδικές παρέες το «ROUKZOUK» έρχεται για να μας προσφέρει μοναδικές στιγμές γέλιου.5Χ5Το «5Χ5» επιστρέφει για ακόμα μία σεζόν με παρουσιαστή τον απολαυστικόΘάνο Κιούση! Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη δημοφιλέστερη απάντηση στην ερώτηση: «Πού μπορείτε να περάσετε ανεπανάληπτα και να διεκδικήσετε μέχρι και 15.000 ευρώ;». Και οι 100 μας απάντησαν: «Στο «5Χ5».Κάθε απόγευμα, δύο ομάδες, μαντεύουν τις δημοφιλέστερες απαντήσεις,σε καθημερινές, απλές ερωτήσεις. Χιούμορ για όλη την οικογένεια και ΣΠΕΣΙΑΛ επεισόδια στο πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για όλη την οικογένεια.ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;Η πιο κλασική τηλεοπτική ερώτηση «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» θα ακουστεί και πάλι, από τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου.Το θρυλικό τηλεπαιχνίδι έρχεται για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα και δυνατές στιγμές, άλλη μία σεζόν. Φτάνει, όμως, μόνο η γνώση ή θέλει και τύχη; Τι παιχνίδια μπορεί να παίξει η μνήμη; Πώς θα καθορίσουν οι βοήθειες το τελικό αποτέλεσμα; Πάμε να παίξουμε ξανά και να αλλάξουμε τη ζωή μας!ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΑΤΙΡΑΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑΗ μακροβιότερη ψυχαγωγική εκπομπή, που παραμένει στην κορυφή της τηλεθέασης επί 16 χρόνια, επιστρέφει! Με καυστική προσέγγιση, ανατρεπτική διάθεση και γλώσσα που… «κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει», οι «Ράδιο Αρβύλα» θα αφήσουν γι’ άλλη μια σεζόν, το αποτύπωμά τους στη σάτιρα. Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση θα γίνουν και πάλι η παρέα, το γέλιο, η σκέψη, αλλά πάνω από όλα η φωνή μας, για τα καλώς και τα κακώς κείμενα της κοινωνίας, της πολιτικής και της τηλεόρασης.OI BOOMERSΤο καινούργιο project των «Ράδιο Αρβύλα», οι «Boomers», μέσα από ένα μαγικό σκηνικό γεμάτο χρώμα και αναμνήσεις, και φέτος θα σατιρίσει και θα σχολιάσει την επικαιρότητα γύρω μας. Οι τρεις BOOMERS, Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς, Χρήστος Κιούσης, μαζί με τους «Κωστάκη» και «Πασοκτσή», βγαίνουν και πάλι στους δρόμους για διαφορετικά ρεπορτάζ, αλληλοεπιδρούν με τους τηλεθεατές, εξασφαλίζουν αποκλειστικές σατιρικές συνεντεύξεις και άλλα πολλά!PRIME TIME ΠΡΕΜΙΕΡΕΣANT1 / ANT1+Η ΜΑΓΙΣΣΑ - Φλεγόμενη ΚαρδιάΌπως η μέρα συνυπάρχει με τη νύχτα… η αγάπη με το μίσος… το καλό με το κακό… έτσι και για κάθε Κυπριανή, θα υπάρχει πάντα μια Θεοφανώ.Κι αυτή η αλυσίδα δε θα σπάσει ποτέ… Θα τη συναντάμε από την αρχή… μέχρι το τέλος του κόσμου.Στην αρχή αυτής της αλυσίδας, είναι το επόμενο ταξίδι.Στο μακρινό 1710, στην Ενετοκρατούμενη Μάνη.Εκεί, όπου οι δύο αυτές δυνάμεις δημιουργήθηκαν και συγκρούστηκαν για πρώτη φορά.Μια σύγκρουση που άφησε ανεξίτηλα σημάδια στις γενιές που ακολούθησαν.Η ίδια αλυσίδα θα μας οδηγήσει μέχρι το 1910…όπου ένας απόγονος προσπαθεί να βρει τις απαντήσεις για ένα χάρισμα που μπορεί να είναι τελικά κατάρα.Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης ΧαρίτοςΠρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Μελέτης Ηλίας, Γιούλικα Σκαφιδά, Σπύρος Τσεκούρας, Γιώργος Παπαγεωργίου, Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Έλενα Σαλαμπάση, Γιάννης Ποιμενίδης, Εριφύλη Κιτζόγλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Ελένη Σακκά κ.ά.ΕκτέλεσηΠαραγωγής:JKPRODUCTIONSANT1 / ANT1+GRANDHOTEL - Όλα τα μυστικά μένουν εδώ!Κηφισιά 1925. Η ιστορία της εξαφάνισης μιας προσφυγοπούλας καμαριέρας από ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Κηφισιάς καιη απρόσμενη άφιξη του αδερφού της που θα κάνει τα πάντα για να μάθει τι της έχει συμβεί… Ένας απαγορευμένος έρωτας… Ανομολόγητα πάθη και αναπάντεχα εγκλήματα… Ένα ξενοδοχείο γεμάτο μυστικά! Καλώς ήρθατε στο Grand Hotel Σενάριο: Δήμητρα ΤσόλκαΣκηνοθεσία: Γιάννης ΒασιλειάδηςΠρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Γιώργος Γεροντιδάκης, Καλλιόπη Χάσκα, Κόρα Καρβούνη, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη κ.ά.ΕκτέλεσηΠαραγωγής:JKPRODUCTIONSANT1 / ANT1+ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣΈνα ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ για μια γυναίκα που ενώ ζει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τον σύζυγό της, ανακαλύπτει ότι ο άντρας της την απατά με μια πολύ νεότερή της.Σενάριο: Γιάννης ΣκαραγκάςΣκηνοθεσία: Αλέκος ΚυράνηςΠρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος ΚουρήςΕκτέλεση Παραγωγής:SilverlineANT1 / ANT1+VIΠ – Καλά ΓεράματαΜία αυστηρώς κατάλληλη κωμωδία, έρχεται σε ένα γηροκομείο... σκέτη τρέλα! Γεράστε άφοβα.Σενάριο: Γωγώ Φώτου, Μάκης ΠιτταράςΣκηνοθεσία: Μιχάλης ΒογιατζάκηςΠρωταγωνιστούν: Τάσος Χαλκιάς, Λυδία Φωτοπούλου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Χριστίνα Τσάφου, Κώστας Καζάκας, ΆνναΚουτσαφτίκη, ΑλέξανδροςΧρυσανθόπουλος, Μαρία Πετεβή, Σταύρος Τσουμάνης, Πάρις Θωμόπουλος κ.ά.Εκτέλεση Παραγωγής:PedioProductionsTHEROADSHOW - ΝΕΑΕΚΠΟΜΠΗΟ Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά από πολλά χρόνια, ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και εμείς μαζί του. Συναντά ανθρώπους σε κάθε τόπο και αναδεικνύει τις ιστορίες τους με τον δικό του μοναδικό τρόπο!S&G REUNION (προσωρινός τίτλος)- ΝΕΑΕΚΠΟΜΠΗΗ θρυλική ταξιδιωτική εκπομπή ενώνει ξανά στη μικρή οθόνη τον Σάκη Τανιμανίδη και τον Γιώργο Μαυρίδη, μετά από χρόνια. Ο Σάκης και ο Γιώργος μάς προσκαλούν σε μια παγκόσμια γιορτή, που συνδυάζει το πάθος τους για περιπέτεια και την αγάπη τους για τα ταξίδια.DRAGON’SDENΙΙΙΤο «DRAGONS’ DENGREECE», το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, επιστρέφει για 3η σεζόν στον ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη. Στον 2οκύκλο του «DRAGONS’ DENGREECE», η ομάδα των DRAGONS μεγάλωσε, οι επενδύσεις διπλασιάστηκαν και οι επιχειρηματίες, που αναζήτησαν μια επικερδή συμφωνία με τους Έλληνες επενδυτές, ήρθαν προετοιμασμένοι για σκληρές διαπραγματεύσεις. Ο 3οςκύκλος του Dragons’ Denέρχεται και αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστικός, ακόμα πιο ανταγωνιστικός!ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟANT1 / ANT1+UEFAEUROPALEAGUE&UEFACONFERENCELEAGUEΟι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στο ραντεβού της Πέμπτης για τα επόμενα 3 χρόνια στον ΑΝΤ1, ο οποίος συνεχίζει να είναι παρών στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις.Συγκεκριμένα, ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε το δικαίωμα της πρώτης επιλογής (first pick) από τους αγώνες των δύο διοργανώσεων για κάθε αγωνιστική, συμπεριλαμβανομένων των 2 τελικών, για αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση.ANT1 / ANT1+FORMULA 1Η Formula 1, τo κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές και 1,5 δισεκατομμύριο τηλεθεατές παγκοσμίως, θα μεταδίδεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και στον ΑΝΤ1 και θα μας προσφέρει και πάλι συγκλονιστικές στιγμές. Την ειδική εκπομπή «Formula 1 Show» παρουσιάζουν οι Πάνος Σειτανίδης, Τάκης Πουρναράκης και Μαρία Θωμά.LATE NIGHT ΡΑΝΤΕΒΟΥTHE 2NIGHTSHOWΗ εκπομπή όλων των καλεσμένωνμε οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται για να γράψει για 9η χρονιά ιστορία. Η πιο δυνατή παρέα της late prime time επιστρέφει για να μοιραστεί μαζί μας τις πιο ενδιαφέρουσες νυχτερινές εξομολογήσεις, που θα γίνουν και φέτος «talk of the town»! Ξεχωριστές συναντήσεις, ανατρεπτικοί καλεσμένοι, δυνατές στιγμές, αυθορμητισμός, χιούμορ, χαλαρή κουβέντα, παιχνίδια, μουσική, αλλά και απολαυστικά σατιρικά βίντεο δια χειρός… Γρηγόρη Αρναούτογλου.ΕΝΩΠΙΟΣΕΝΩΠΙΩΟΝίκος Χατζηνικολάουεπιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού με προσωπικότητες από όλους τους χώρους της ζωής του τόπου για να βάλει, και πάλι, τη δημοσιογραφική του σφραγίδα σε συνεντεύξεις που θα γίνουν σημείο αναφοράς και θα προκαλέσουν αίσθηση. Η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», η οποία πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, θα είναι και αυτή τη σεζόν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Συναντήσεις με πρόσωπα που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, καλεσμένοι που αναδεικνύουν άγνωστες πλευρές της ζωής τους, εξομολογήσεις που συγκινούν με την αλήθεια τους.ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ - ΝΕΑΕΚΠΟΜΠΗΗ επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου επιστρέφει στον ΑΝΤ1, φιλοξενώντας τον παλμό των εξελίξεων, τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, αναλύοντας όλα τα κρίσιμα ζητήματα από την Πολιτική, την Οικονομία και την Κοινωνία, σε μία χρονική περίοδο, γεμάτη από σημαντικές κοινωνικό-πολιτικές εξελίξεις.ΜΑΚTVΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΝΕΑΕΚΠΟΜΠΗ (Scriptedformat)Οι πιο εκρηκτικές δικαστικές υποθέσεις, έρχονται στο MAKTV.Παρακολουθήστε την έκβαση μιας δίκης σε προσομοιωμένες συνθήκες και ζήστε τη δράση της δικαστικής αίθουσας, μέσα από το δικαστήριοτηςνέας καθημερινής σειράς του ΜΑK TV.Πηγή: tvnea.com