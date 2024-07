Ριάλιτι που αποτελούν σταθερές αξίες αλλά και κάποια ολοκαίνουρια, τα οποία θα μεταδοθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εντάσσουν προσεχώς οι τηλεοπτικοί σταθμοί στο πρόγραμμά τους.Ποιες θα είναι οι νέες προσθήκες στην τηλεοπτική σεζόν που έρχεται και με ποιον τρόπο τα κανάλια θα προσπαθήσουν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού;ΦΑΡΜΑΠέρυσι, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανέλαβε για πρώτη φορά χρέη κεντρικού παρουσιαστή και κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Έτσι, ο γνωστός σεφ και κριτής του «MasterChef», πριν μπει στην κουζίνα του διαγωνισμού μαγειρικής, αναλαμβάνει ξανά τα ηνία του ριάλιτι «Φάρμα». Διαγωνιζόμενοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα μπουν στη φάρμα του STAR και θα αναμετρηθούν με τις προκλήσεις που έχει η αγροτική ζωή, όπως η φροντίδα των ζώων, η καλλιέργεια της γης και η σκληρή δουλειά. Η στρατηγική, η θέληση και η προσαρμοστικότητα είναι τα στοιχεία που πρόκειται να αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ.MASTERCHEFΓια 9η χρονιά, το STAR πρόκειται να ρίξει στην... τηλεοπτική αρένα το δυνατό του «χαρτί», που δεν είναι άλλο από τον διαγωνισμό μαγειρικής «MasterChef». Στον τελικό του «MasterChef 2024», οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ανακοίνωσαν τη συνέχιση του επιτυχημένου εγχειρήματος, δηλώνοντας παρόντες και στον νέο κύκλο. Η προβολή του «MasterChef 2025» υπολογίζεται να γίνει στο β' μισό της επόμενης χρονιάς και συγκεκριμένα γύρω στα μέσα Ιανουάριου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγάλος νικητής διεκδικεί μία ευκαιρία να κάνει καριέρα στον χώρο της γαστρονομίας αλλά και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.CASH KITCHENΈνας ολοκαίνουριος διαγωνισμός μαγειρικής προετοιμάζεται αυτό το διάστημα και θα μεταδοθεί στον ΣΚΑΪ μέσα στο 2024. Ο τίτλος του είναι «Cash Kitchen». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο πρόγραμμα σε παραγωγή Acun Media και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που αναμένεται να το φιλοξενήσει. To «Cash Kitchen» απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν τη μαγειρική, ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MyTv, ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε συζητήσεις για να βρεθεί στην επιτροπή είναι ο Έκτορας Μποτρίνι. Επίσης, εκτός από διακεκριμένους σεφ, γίνονται επαφές και με καταξιωμένους food bloggers και ειδικούς της υψηλής γαστρονομίας για να βρεθούν στις κατάλληλες θέσεις του διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για συμμετοχές έχουν ανοίξει και έχει ξεκινήσει το πρώτο κάστινγκ για την εύρεση των 12 διαγωνιζομένων.MY STYLE ROCKSΈνα τηλεοπτικό πρότζεκτ που έχει αγαπηθεί από τους λάτρεις της μόδας είναι σίγουρα το «My Style Rocks», που μεταδίδεται τα τελευταία χρόνια μέσω του ΣΚΑΪ. Η πρόθεση του καναλιού είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MyTv, ο διαγωνισμός να επιστρέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω πληροφορίες και οι ιθύνοντες του σταθμού δεν έχουν καταλήξει ούτε στα πρόσωπα που θα απαρτίσουν τα μέλη της επιτροπής ούτε στην παρουσιάστρια. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προσεχώς.THE VOICE OF GREECEΎστερα από μερικά χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, ο επιτυχημένος διαγωνισμός τραγουδιστικών ταλέντων «The Voice of Greece» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ. Οικοδεσπότης του θα είναι ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος την παρουσία του στο εν λόγω πρόγραμμα. Αυτό το διάστημα ο σταθμός αναζητά τα πρόσωπα που θα καθίσουν στις καρέκλες των τεσσάρων κόουτς, ενώ η επιθυμία της παραγωγής είναι να υπάρξει... αέρας ανανέωσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει πρόθεση να ενταχθεί στην επιτροπή ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί σταθερή αξία του διαγωνισμού. Η προβολή του «The Voice of Greece» προγραμματίζεται για το ξεκίνημα της νέας σεζόν.EXATLONΗ ομάδα του Ατζούν Ιλιτζαλί και ο ΣΚΑΪ ετοιμάζονται να προβάλουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα άκρως δυναμικό και εντυπωσιακό ριάλιτι. Ο τίτλος του είναι «Exatlon» και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν τον αθλητισμό τρόπο ζωής τους, καθώς περιλαμβάνει δοκιμασίες υψηλών απαιτήσεων, και ο μεγάλος νικητής θα διεκδικήσει ένα εντυπωσιακό έπαθλο. Το παιχνίδι έχει έξι απίθανες πίστες, που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Μάλιστα, οι δηλώσεις συμμετοχής για επίδοξους δυνατούς αθλητές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το πρόσωπο που θα αναλάβει την παρουσίαση του ριάλιτι.Exatlon.jpgTEMPTING FORTUNEΈνα ριάλιτι διαφορετικό από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα έρχεται τη σεζόν 2024-2025 στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, σε παραγωγή Acun Media, με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ο τίτλος του είναι «Tempting Fortune» και τα πρόσωπα που θα πάρουν μέρος σε αυτό θα ταξιδέψουν σε απίστευτα εξωτικά μέρη του κόσμου, ζώντας μία αληθινά συναρπαστική εμπειρία ζωής. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να το κάνουν ήδη, καθώς έχουν ανοίξει οι συμμετοχές, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένες ικανότητες, όπως θέληση, αντοχή, πείσμα και εξυπνάδα, διότι μέσω των δοκιμασιών που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας θα χρειαστεί να φτάσουν στα άκρα.SURVIVORΣτα τέλη Ιουνίου ολοκληρώθηκε ένας ακόμη κύκλος του δημοφιλούς ριάλιτι επιβίωσης «Survivor» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Η εταιρεία παραγωγής του παιχνιδιού, η Acun Media, και ο ΣΚΑΪ έχουν ήδη συμφωνήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα να συνεχιστεί. Ωστόσο, θα εξεταστούν αρκετές παράμετροι για να «χτιστεί» ο νέος κύκλος. Κάποια από αυτές είναι η διάρκεια αλλά και το αν τα πρόσωπα που θα πάρουν μέρος θα έχουν συμμετάσχει ξανά στο ριάλιτι, όπως συνέβη στον κύκλο που έκλεισε πρόσφατα καθώς και στο «All Star». Όπως και να έχει, το «Survivor» θα επιστρέφει στις οθόνες μας στην... εκπνοή του 2024 και υπόσχεται επικές αναμετρήσεις ανάμεσα στην Μπλε και στην Κόκκινη ομάδα.