Χαμός στο τηλεοπτικό σκηνικό, και συγκεκριμένα στο MEGA, καθώς ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν, μια μεγάλη καραμπόλα βρίσκεται προ των πυλών. Και αναφέρομαι φυσικά στον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος σύμφωνα με το τελευταίο -σημερινό- ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Γρηγόρη Μελά, το οποίο εν συνεχεία επιβεβαιώνεται πλήρως, ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα βρεθεί μεν στο MEGA, όχι στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού όμως, αλλά -πιθανότατα- σε αυτή της Φαίης Σκορδά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του youfly, η βόμβα αυτή που πυροδοτήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, έχει πολλαπλούς αποδέκτες, καθώς δεν είναι μόνο το καθημερινό vs σαββατοκύριακο ή το Σκορδά vs Τσουρός, αλλά και το Oscar Productions vs Barking well media, που σχετίζεται και αφορά τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Από εκεί και πέρα, και ενώ ο ρόλος του στην μια ή την άλλη εκπομπή δεν έχει ακόμα γίνει γνωστός, εάν δηλαδή θα είναι πάνελ ή αίθουσα σύνταξης, για πόσο χρόνο κτλ, πληροφορίες τον θέλουν τελικά να βρίσκεται ΚΑΙ στις ΔΥΟ εκπομπές, με κάποιον “μαγικό” τρόπο, δηλαδή κάποιες μέρες ή όλες, στην εκπομπή της Φαίης, και μια εκ των δυο ημερών του ΣΚ, στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού για σχόλιο. Αυτό βέβαια αποτελεί πιθανό σενάριο, και όχι καταληκτική απόφαση.

Πηγή: tvnea.com