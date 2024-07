Το κινεζικό διαστημόπλοιο Chang’e-5 που είχε παραμείνει δύο εβδομάδες στη Σελήνη το 2020, επιστρέφοντας στη Γη μετέφερε 3,7 κιλά σεληνιακού εδάφους. Σε αυτά τα σεληνιακά δείγματα βρέθηκαν και τα παράξενα γυάλινα σφαιρίδια, που όπως απεδείχθη τότε, περιείχαν νερό.Στα ίδια δείγματα της αποστολής Chang’e-5 – και όχι της πρόσφατης Chang’e-6 -, βρέθηκε και ένα ένυδρο ορυκτό, του οποίου το 41% ​​του βάρους του ήταν νερό. Οι Κινέζοι επιστήμονες δημοσίευσαν την ανακάλυψή τους στο περιοδικό Nature [Evidence of a hydrated mineral enriched in water and ammonium molecules in the Chang’e-5 lunar sample]. Πρόκειται για το ένυδρο άλας με μοριακό τύπο (NH4)MgCl3 ·6H2O, η σύνθεση του οποίου μοιάζει με ένυδρα άλατα που περιέχονται σε ηφαιστεικά ορυκτά στη Γη. Τα ευρήματά υποδεικνύουν επίσης ότι τα μόρια του νερού μπορούν να παραμείνουν σε ηλιόλουστες περιοχές της Σελήνης ως ενυδατωμένα άλατα.





Υπενθυμίζεται ότι ένας ανιχνευτής υπερύθρων της NASA επιβεβαίωσε ήδη το 2020 την ύπαρξη νερού στο φεγγάρι, ενώ οι επιστήμονες βρήκαν ίχνη νερού σε πρόσφατες αναλύσεις δειγμάτων που χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.



