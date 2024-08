Το ERTFLIX υποδέχεται τον Αύγουστο με «διαμάντια» του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, καθώς και σπουδαίες σειρές. Βραβευμένες ταινίες, θρυλικοί σκηνοθέτες, διάσημοι πρωταγωνιστές, αλλά και αγαπημένες σειρές, το ERTFLIX εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο και φορτώνει με επιλογές για κάθε γούστο.ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ«Million dollar baby»(2004)Θέλοντας να μάθει από της καλύτερους, η επίδοξη πυγμάχος Μάγκι Φιτζέραλντ θέλει να την προπονήσει ο Φράνκι Νταν. Στην αρχή, εκείνος αρνείται κατηγορηματικά λέγοντας ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να προπονήσει μια κοπέλα. Η Μάγκι τελικά, αποδεικνύεται όχι μόνο η πυγμάχος που πάντα ονειρευόταν να έχει υπό την προστασία του, αλλά και μια φίλη που γεμίζει το μεγάλο κενό που είχε στη ζωή του. Η καριέρα της Μάγκι εκτοξεύεται στα ύψη, αλλά ένα ατύχημα στο ρινγκ την οδηγεί να ζητήσει από τον Φράνκι μια τελευταία χάρη. Η ταινία βραβεύτηκε με 4 Όσκαρ: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Χίλαρι Σουάνκ και Β’ Ανδρικού για τον Μόργκαν Φρίμαν.Σκηνοθεσία: Κλιντ ΊστγουντΠρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ, Χίλαρι Σουάνκ, Μόργκαν Φρίμαν, Τζέι Μπάρουσελ, Μάικ Κόλτερ«Η τέλεια ομορφιά»(La grande bellezza) – 2013Ο Τζεπ Γκαμπαρντέλα έχει γοητευτεί από τη χλιδάτη νυχτερινή ζωή της Ρώμης για δεκαετίες, αλλά μετά τα 65α γενέθλιά του και ένα σοκ από το παρελθόν, ο Τζεπ κοιτάζει πέρα από τα νυχτερινά κέντρα και τα πάρτι για να βρει ένα διαχρονικό τοπίο παράλογης, εξαίσιας ομορφιάς. Η ταινία κατέκτησε τα βραβεία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα Όσκαρ, τις Χρυσές Σφαίρες αλλά και τα BAFTA.Σκηνοθεσία: Πάολο ΣορεντίνοΠρωταγωνιστούν: Τόνι Σερβίλλο, Κάρλο Βερντόνε, Σαμπρίνα Φερίλλι, Λούκα Μαρινέλλι, Κάρλο Μπουτσιρόσσο«Ο εμποράκος»(The salesman) – 2016Ο Εμάντ και η Ρανά, αναγκάζονται να αφήσουν το ετοιμόρροπο διαμέρισμα της και να μεταφερθούν σ’ ένα διαμέρισμα στην Τεχεράνη. Η σχέση της αρχίζει να αλλάζει, ενώ η παράσταση που ανεβάζουν «Ο θάνατος του εμποράκου» συνεχίζεται. Η ταινία βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και με βραβεία για το σενάριο και την ερμηνεία του πρωταγωνιστή στο Φεστιβάλ Καννών.Σκηνοθεσία: Ασγκάρ ΦαραντίΠρωταγωνιστούν: Σαχάμπ Χοσεϊνί, Ταρανέχ Αλιντοστί, Μπαμπάκ Καρίμι«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»(Once upon a time in… Hollywood) – 2019Από 16 ΑυγούστουΣτη κινηματογραφική βιομηχανία του Λος Άντζελες του 1969, της τηλεοπτικός αστέρας σειράς γουέστερν του ’50, αγωνίζεται να κρατήσει την καριέρα του, τη δόξα και τη φήμη του στα όρια του αξιοπρεπούς. Παράλληλα φροντίζει να βρίσκει δουλειά στον κασκαντέρ κολλητό του. Λεπτομέρεια: έχει για γείτονες τη Σάρον Τέιτ και τον Ρομάν Πολάνσκι, λίγο πριν εκείνοι δεχτούν επίθεση από την οικογένεια Μάνσον. Η ταινία βρέθηκε υποψήφια για 10 Όσκαρ, κερδίζοντας 2, Β’ Ανδρικής Ερμηνείας για τον Μπραντ Πιτ και Σκηνογραφίας.Σκηνοθεσία: Κουέντιν ΤαραντίνοΠρωταγωνιστούν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι, Ντακότα Φάνινγκ, Σκουτ Μακνέρι, Αλ Πατσίνο, Τίμοθι Όλιφαντ, Τζέιμς Μάρσντεν, Κερτ Ράσελ, Ντέμιαν Λιούις, Τιμ Ροθ, Εμίλ Χιρς«Εγκλήματα του μέλλοντος»(Crimes of the future) – 2022Σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, καθώς η ανθρωπότητα μαθαίνει να προσαρμόζεται στο συνθετικό περιβάλλον, το ανθρώπινο σώμα υφίσταται νέους μετασχηματισμούς και μεταλλάξεις. Με την σύντροφό του Καπρίς, o Σαούλ Τένσερ, διάσημος καλλιτέχνης και περφόρμερ, παρουσιάζει δημόσια τη μεταμόρφωση των οργάνων του, σε avant-garde παραστάσεις. H Τίμλιν, μια ερευνήτρια του Εθνικού Μητρώου Οργάνων, παρακολουθεί μανιωδώς της κινήσεις της, μέχρι που μια μυστηριώδης οργάνωση αποκαλύπτεται… Η αποστολή των μελών της: να χρησιμοποιήσουν τη διασημότητα του Σαούλ για να ρίξουν φως στην επόμενη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης. Μια Διεθνής Συμπαραγωγή της ΕΡΤ που γυρίστηκε στην Ελλάδα.Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ ΚρόνενμπεργκΠρωταγωνιστούν: Βίγκο Μόρτενσεν, Λέα Σεϊντού, Κρίστεν Στιούαρτ, Γιώργος Πυρπασόπουλος«Ου φονεύσεις»(Righteous kill) – 2008Από 22 ΑυγούστουΟ Τερκ και ο συνεργάτης του, Ρούστερ, είναι δύο από τους πιο έμπειρους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης. Η τελευταία τους αποστολή είναι το κυνήγι ενός κατά συρροήν δολοφόνου. Ενώ το κυνήγι συνεχίζεται, οι δύο συνεργάτες αντιλαμβάνονται πως τα ίχνη τούς οδηγούν στο ίδιο τους το τμήμα, ενώ όλα δείχνουν πως ο δολοφόνος μπορεί να είναι αστυνομικός. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και όλα τα στοιχεία αρχίζουν να ενοχοποιούν τον Τερκ. Οι δύο συνεργάτες θα έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή τους για πάντα Σκηνοθεσία: Τζον ΆβνετΠρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Κάρλα Γκουτζίνο, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντόνι Γουόλμπεργκ, 50 Cent«Τα χρόνια της αθωότητας»(The age of innocence) – 1993Από 21 ΑυγούστουΣτο κομψό περιβάλλον των παλαιότερων και πλουσιότερων οικογενειών της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1870 οι γάμοι μοιάζουν με συνθήκες μεταξύ εθνών, με σκοπό όχι να εδραιώσουν το ειδύλλιο ή να δημιουργήσουν παιδιά, αλλά να εξασφαλίσουν την ομαλή μεταβίβαση του πλούτου μεταξύ των γενεών. Εκεί συναντάμε τον γόνο της τοπικής κοινωνίας Νιούλαντ Άρτσερ, ο οποίος είναι αρραβωνιασμένος με την όμορφη αλλά συμβατική Μέι Γουέλαντ. Όμως η καλά οργανωμένη ζωή του ανατρέπεται όταν γνωρίζει την ξαδέλφη της Μέι, την ανεξάρτητη κόμισσα Ολένσκα. Με όλες τις δυνάμεις της μεγάλης κοινωνίας της Νέας Υόρκης να συνωμοτούν για να ματαιώσουν τον έρωτά τους, ο Νιούλαντ και η κόμισσα με δυσκολία συγκρατούν το αρχέγονο πάθος τους, καθώς παλεύουν να πιστέψουν ότι η αγάπη μπορεί πραγματικά να νικήσει τα πάντα. Η μεταφορά του μυθιστορήματος της Έντιθ Γουόρτον ήταν υποψήφια για 5 Όσκαρ κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερου σχεδιασμού κοστουμιών.Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΣκορσέζεΠρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Μισέλ Φάιφερ, Γουινόνα Ράιντερ, Μίριαμ Μάργκελις, Ρόμπερτ Σων ΛέοναρντΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ«Τρωάδες»(The Trojan women) – 1971Μετά από την πτώση της Τροίας, οι αιχμάλωτες γυναίκες περιμένουν να επιβιβαστούν στα πλοία με προορισμό την Ελλάδα. Ανάμεσά τους, η βασίλισσα Εκάβη θρηνεί για τον χαμό της οικογένειας και της πόλης της, ενώ η χήρα του Έκτορα, η Ανδρομάχη, καλείται να μεγαλώσει τον γιο της, τον Αστυάνακτα.Σενάριο-σκηνοθεσία: Μιχάλης ΚακογιάννηςΠρωταγωνιστούν: Κάθριν Χέρμπορν, Βανέσα Ρέντγκρεϊβ, Ζενεβιέβ Μπυζόλντ, Ειρήνη Παπά, Μπράιαν Μπλεστ, Πάτρικ Μαγκί«Ιφιγένεια»(Iphigenia) – 1977Χίλια ελληνικά πλοία βρίσκονται ακινητοποιημένα στην Αυλίδα, λόγω μιας παρατεταμένης νηνεμίας, που δεν τους επιτρέπει να σαλπάρουν για την Τροία. Ο μάντης Κάλχας, χρησμοδοτεί ότι οι άνεμοι θα φυσήξουν μόνο εφόσον ο Αρχιστράτηγος θυσιάσει την κόρη του. Παγιδευμένος από τη φιλοδοξία του, ο Αγαμέμνονας αναγκάζεται να καλέσει την Ιφιγένεια από το Άργος με τη δικαιολογία ότι πρόκειται να την παντρέψει με «το πρώτο παλικάρι των Ελλήνων», τον Αχιλλέα. Μαζί της καταφθάνει και η μητέρα της Κλυταιμνήστρα, η οποία μαθαίνει την αλήθεια και προσπαθεί μάταια να μεταπείσει τον Αγαμέμνονα.Σκηνοθεσία-σενάριο: Μιχάλης ΚακογιάννηςΠρωταγωνιστούν: Ειρήνη Παπά, Κώστας Καζάκος, Κώστας Καρράς, Τατιάνα Παπαμόσχου, Πάνος Μιχαλόπουλος, Γιάννης Φέρτης, Αλέκα Κατσέλη, Μάνος Κατράκης, Νότης Περγιάλης, Τάκης Εμμανουήλ«Ηλέκτρα»(Electra) – 1962Η Ηλέκτρα περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα της, Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών, που δολοφονήθηκε από τη γυναίκα του, Κλυταιμνήστρα, και τον εραστή της, Αίγισθο. Η ευκαιρία παρουσιάζεται, όταν συναντά και πάλι τον αδερφό της Ορέστη. Και οι δυο μαζί θα θέσουν σε εφαρμογή το φονικό τους σχέδιο.Σκηνοθεσία-σενάριο: Μιχάλης ΚακογιάννηςΠρωταγωνιστούν: Ειρήνη Παπά, Γιάννης Φέρτης, Μάνος Κατράκης, Τάκης Εμμανουήλ, Νίκος Περγιάλης, Θεανώ Ιωαννίδου«Ο θεός αγαπάει το χαβιάρι»(God loves caviar) – 2012Από 16 ΑυγούστουΗ ταινία αφηγείται την ιστορία του Ιωάννη Βαρβάκη, του Έλληνα πειρατή που εξελίσσεται σε ζάπλουτο εξαγωγέα χαβιαριού, έχοντας «σύμμαχο» στο πλευρό του τη Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας. Ωστόσο, η δύναμη και ο πλούτος δεν του δίνουν την αναμενόμενη ικανοποίηση, ενώ η υπέρμετρη φιλοδοξία του τον φέρνει αντιμέτωπο με απανωτές συμφορές. Το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης τον οδηγεί στην απόφαση να χαρίσει όλη του την περιουσία και, στο τέλος, τον ίδιο του τον εαυτό στην αναγεννημένη Ελλάδα.Σκηνοθεσία: Γιάννης ΣμαραγδήςΠρωταγωνιστούν: Σεμπάστιαν Κοχ, Ευβγένι Στίτσκιν, Χουάν Ντιέγκο Μπότο, Όλγκα Σουτούλοβα, Λάκης Λαζόπουλος, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Άκης ΣακελλαρίουΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ«Πάρε τον Σολ»(Better Call Saul) – 2015-2022Οι περιπέτειες και οι δυσκολίες του δικηγόρου Τζίμι ΜακΓκιλ στην πορεία προς τη μοιραία συνάντησή του με τον Γουόλτερ Γουάιτ και τον Τζέσι Πίνκμαν. Η σειρά που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη από το κοινό του ERTFLIX συνεχίζεται όλο το καλοκαίρι. Μην τη χάσετε.Πρωταγωνιστούν: Μπομπ Όντενκερκ, Τζόναθαν Μπανκς, Ρέι Σίχορν, Μάικλ ΜακΚιν, Μάικλ Μάντο, Τζανκάρλο Εσποσίτο, Πάτρικ Φάμπιαν«Diggstown»2019-2022Η σειρά ακολουθεί τη Μάρσι Ντιγκς, μια δικηγόρο σταρ των επιχειρήσεων, που αναθεωρεί τις προτεραιότητές της μετά την αυτοκτονία της αγαπημένης της θείας. Η ομάδα των δικηγόρων με τους οποίους συνεργάζεται είναι μια ομάδα μια ομάδα κυνικών και δύστροπων ανθρώπων. Εργάζονται ανάμεσα στην κοινότητα για να βρουν δικαιοσύνη για τους αμφιλεγόμενους πελάτες τους, διερευνώντας ζητήματα ρατσισμού, φτώχειας και έμφυλων προκαταλήψεων.Πρωταγωνιστούν: Βινέσα Άντουαν, Μπράντον Όουκς, Σαϊλίν Γκαρνέτ, Γ.Ντέιβιντ Τζόνσον, Nατάσα Χένστριτζ«The blue rose»2013Οι υπάλληλοι ενός γραφείου που θεωρούνται από τους υπόλοιπους οι κατώτεροι όλων, συσπειρώνονται, προκειμένου να πολεμήσουν το διεφθαρμένο περιβάλλον της εταιρείας τους.Πρωταγωνιστούν: Αντόνια Πρεμπλ, Σιβόν Μάρσαλ, Ματ ΜίντοΠηγή: tvnea.com