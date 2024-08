Ένα έργο στην Κίνα που περιλαμβάνει ένα σύστημα μεταφοράς maglev με σωλήνα εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας κενού αέρος, γνωστό και ως «ιπτάμενο τρένο υψηλής ταχύτητας», με μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού 1.000 χιλιόμετρα την ώρα, ολοκλήρωσε μια δοκιμή με επιτυχία.ecns.cnΕκπρόσωποι από το έργο είπαν ότι αυτή η δοκιμή βελτίωσε τη συνολική τεχνική ωριμότητα του συστήματος, θέτοντας μια σταθερή τεχνική βάση για την επόμενη δοκιμή, ανέφερε τη Δευτέρα το Science and Technology Daily.Η επίδειξη διεξήχθη σε σωλήνα χαμηλού κενού συνολικού μήκους 2 χιλιομέτρων, η πρώτη φάση του έργου. Η απόδοση και τα αποτελέσματα της δοκιμής ήταν σύμφωνα με προκαθορισμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων της διαδρομής της μαγνητικής ανάρτησης και των φρένων, της μέγιστης ταχύτητας διαδρομής και του μαγνητικού ύψους ανάρτησης του οχήματος, σηματοδοτώντας την επιτυχία της δοκιμής.Το "ιπτάμενο τρένο υψηλής ταχύτητας" μπορεί να αναπτυχθεί σε διαδρομές προαστιακού σε ομάδες μεγάλων πόλεων. Θα μπορούσε να συντομεύσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Πεκίνου και Σαγκάης σε μόλις 90 λεπτά, ανέφερε η έκθεση.Η επιτυχημένη δοκιμή έδειξε τη συγκεκριμένη πρόοδο στην ανάπτυξη του κινεζικού τρένου εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, δήλωσε στους Global Times τη Δευτέρα ο Sun Zhang, ειδικός στους σιδηροδρόμους στο Πανεπιστήμιο της Σαγκάης Tongji. Οι μακροπρόθεσμες εργασίες επαλήθευσης της ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν προτού γίνει ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα δημόσιων μεταφορών, είπε ο Zhang.Η πλήρους μεγέθους δοκιμαστική γραμμή κατασκευάστηκε από κοινού από την κυβέρνηση της επαρχίας Shanxi της Βόρειας Κίνας και την China Aerospace Science and Industry Corp, και βρίσκεται στο Yanggao, κάτω από το Datong. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Το έργο συνδυάζει την αεροδιαστημική τεχνολογία και την τεχνολογία επίγειων σιδηροδρομικών μεταφορών, με στόχο τη δημιουργία τρένων με τελική ταχύτητα 1.000 χιλιομέτρων την ώρα.Η ιδέα ενός συστήματος μεταφοράς σε σωλήνα χαμηλής πίεσης προτάθηκε το 2013 από τον Elon Musk, ο οποίος το ονόμασε Hyperloop, αλλά η εταιρεία του που επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη του συστήματος - Hyperloop One - έκλεισε στα τέλη του 2023, ανέφερε το Reuters.Ο επίσημος ιστότοπος της Virgin με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι η Virgin Hyperloop πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή επιβατών το 2020.Οι αναλυτές είπαν ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποια χώρα θα είναι η πρώτη που θα λειτουργήσει ένα τρένο υψηλής ταχύτητας maglev, αλλά είναι πιο πρακτικό να γίνουν τέτοια συστήματα κερδοφόρα στην Κίνα, η οποία έχει τεράστιο πληθυσμό και γερές βάσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές.Στα τέλη του 2023, το μήκος των σιδηροδρόμων της Κίνας σε εμπορική λειτουργία έφτασε τα 159.000 χιλιόμετρα, με περισσότερα από 45.000 χιλιόμετρα του συνόλου να είναι γραμμές υψηλής ταχύτητας, έδειξαν επίσημα στοιχεία.sidirodromikanea.blogspot.com