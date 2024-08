The Train des Merveilles (Ταινία των Θαυμάτων), σε τροχιά για πάνω από 100 χρόνια © Zou! Περιφέρεια SudΠερνά από υπέροχα χωριά στην κορυφή ενός λόφου στα βουνά μεταξύ Νίκαιας και Τέντε, αλλά σύντομα θα υποβληθούν σε εργασίες συντήρησης 16 μηνών.monaco-tribune.comΑκόμα ελάχιστα γνωστό στο ευρύ κοινό, το «Train des Merveilles» (Train of Wonders) είναι ένα από τα πιο όμορφα ταξίδια με τρένο στον κόσμο. Αναχωρώντας από τη Νίκαια, προσφέρει στους επιβάτες μοναδική πανοραμική θέα της ακτογραμμής της Μεσογείου, του Εθνικού Πάρκου Mercantour, της κοιλάδας Paillon, της κοιλάδας Roya και της κοιλάδας Bévéra, μέχρι τον τερματικό της σταθμό στο Tende.Τι το ξεχωρίζει; Το ταξίδι ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας και ανεβαίνει σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, σε μόλις εκατό χιλιόμετρα.Χωριό σε χωριόΗ γραμμή Nice-Tende σταματά σε έξι χωριά στη διαδρομή. Το πρώτο είναι το Sospel, αναγνωρίσιμο από τα πολύχρωμα κτίρια και τη γέφυρα Pont-Vieux. Στη συνέχεια, υπάρχει μια στάση στο Breil-sur-Roya, το σπίτι του οικολογικού μουσείου μεταφορών, πριν πάτε σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Γαλλίας στην κορυφή ενός λόφου: το Saorge. Το «Train des Merveilles» ταξιδεύει επίσης πίσω στο χρόνο, κάνοντας στάση στο La Bigue, με τα ερείπια του κάστρου Lascaris. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το μεσαιωνικό χωριό Τέντε, με τα πλεονεκτήματα του να βλέπουν στην κοιλάδα.Ημερομηνίες και ώρεςΥπάρχουν πολλά τρένα από το σταθμό Nice-Ville To Tende καθημερινά. Η αναχώρηση στις 9.15 π.μ. προσφέρει κάτι επιπλέον, με έναν οδηγό στη διάθεσή σας για να πείτε στους επιβάτες τα πάντα για τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής (μόνο από Μάιο έως Σεπτέμβριο). Η μέση τιμή εισιτηρίου είναι 14 ευρώ για κράτηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας TER PACA και στην εφαρμογή SNCF CONNECT .Μην καθυστερείτε όμως, γιατί το Train des Merveilles θα ξεκουραστεί επάξια κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης στη γραμμή, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2025.sidirodromikanea.blogspot.com