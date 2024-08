Η ενημέρωση θα συναντά την ψυχαγωγία και οι τηλεαστέρες παίρνουν θέση στο τιμόνι του Σαββατοκύριακου για να κρατούν συντροφιά στους τηλεθεατέςΣτον ΑΝΤ1 μεγάλη συζήτηση έχει προκληθεί για το νέο infotainment μαγκαζίνο, που θα αντικαταστήσει τόσο την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη όσο κι εκείνη της Μπέττυς Μαγγίρα που αποχώρησαν από το κανάλι του Αμαρουσίου. Αν και το αρχικό δίδυμο, που ήθελαν τα στελέχη, Δημήτρης Ουγγαρέζος-Θανάσης Πάτρας, δεν προχώρησε, ο δεύτερος φαίνεται ότι θα βρεθεί στο τιμόνι της νέας εκπομπής. Σύντομα θα γίνουν οι απαραίτητες ανακοινώσεις, με τα ονόματα των Δημήτρη Πανόπουλου, Εβελίνας Νικόλιζα, Δέσποινας Καμπούρη να ακούγονται έντονα για πάνελ.Στο MEGA, η Σίσσυ Χρηστίδου δεν το «κουνά»! Με σύνθημα «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», ανανέωσε το ραντεβού της για του χρόνου με το μαγκαζίνο «Χαμογέλα και πάλι»! Παίρνοντας το lead in από την ενημερωτική εκπομπή του καναλιού, δεν αναμένεται να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές αφού η σεζόν έκλεισε με θετικό πρόσημο. Παύλος Σταματόπουλος, Νίκος Συρίγος, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κωνσταντίνος Βασάλος, Γρηγόρης Μελάς συνεχίζουν αφού αγαπήθηκαν ως παρέα από το κοινό. Τα μεσημέρια ο Κώστας Τσουρός θα βρεθεί στην παρουσίαση του «Ακόμη δεν είδες τίποτα!». Το βασικό team παραμένει ίδιο, με τους Νόνη Δούνια, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Δέσποινα Τσόκου και Πάνο Κατσαρίδη να έχουν αποκτήσει χημεία. «Μαέστρος» σε αυτή την ενδιαφέρουσα προσπάθεια, η Ελεάννα Τρυφίδου.Ο Αντρέας Μικρούτσικος φαίνεται, με τις μέχρι τώρα σκέψεις, ότι θα βρεθεί σε ρόλο σχολιαστή για να απογειώσει με τον καυστικό του τρόπο την εκπομπή. Στο μέτωπο της Συγγρού, καταφτάνει η Αναστασία Γιάμαλη για να αναλάβει τη δική της ενημερωτική εκπομπή. Φυσικά, στην πολύ πρωινή ζώνη θα παραμένει η ενημερωτική εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο». Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα θα βρεθούν ξανά στο τιμόνι της παρουσίασης, ενώ η εκπομπή καθρεφτίζει την επικαιρότητα, δίνει τον λόγο στους τηλεθεατές και αναδεικνύει τα καίρια ζητήματα που τους απασχολούν. Τα highlights της εβδομάδας που πέρασε, ειδήσεις για την οικονομία, την πολιτική, την κοινωνία, την υγεία και τον αθλητισμό, οι εγχώριες και οι διεθνείς εξελίξεις, χρηστικές πληροφορίες αλλά και η ατζέντα θεμάτων της εβδομάδας που ακολουθεί καταγράφονται, έρχονται στο προσκήνιο και αναλύονται διεξοδικά.Σαββατοκύριακο στον ALPHA χωρίς «Καλύτερα δε γίνεται!» δεν υπάρχει! Η Ναταλία Γερμανού ετοιμάζεται για ολική ανανέωση, δηλώνοντας πρόσφατα: «Αν με ρωτάς, θα έκανα ένα extreme make over στο πλατό. Θα άλλαζα τίτλους, γραφικά, χρώματα, να νιώσει ο κόσμος ότι βλέπει κάτι ολοκαίνουργιο και ολόφρεσκο. Θα άλλαζα πολλά πράγματα στη θεματολογία... Ως Ναταλία θα ήθελα ένα μαγκαζίνο, να καταπιανόμαστε με περισσότερα θέματα, επικαιρότητα, καλλιτεχνικά, προτάσεις. Ονειρεύομαι ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο». Μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Πανόπουλου και της Εβελίνας Νικόλιζα, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Ναταλία Αργυράκη, όπως και ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος με τον Χρήστο Κούτρα σε ρόλο ειδικών σχολιαστών, παραμένουν. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, π Ελιάνα Χρυσικοπούλου μπαίνει στην ομάδα, όπως και η Γιώτα Κηπουρού που θα βρίσκεται στο τραπέζι όποτε η επικαιρότητα το απαιτεί. Η Ναταλία αναζητά ένα ακόμη πρόσωπο για να ολοκληρώσει την ομάδα της και δεν θα προκαλέσει εντύπωση αν κλειδώσει ο Άγγελος Βουράκης.Φυσικά, στο πρόγραμμα του ALPHA παραμένει και ο Νίκος Μάνεσης με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Σταθερή αξία, πλέον, ο δημοσιογράφος σημειώνει υψηλά ποσοστά και θα προσπαθήσει να συνεχίσει την επιτυχία του.Η Φαίη Μαυραγάνη θα αναλάβει την πρωινή ενημέρωση έπειτα από την αποχώρησή της από τον ΑΝΤΙ ενώ οι «Δεκατιανοί» θα παίρνουν το lead in για Σαββατοκύριακα φουλ στα ρεπορτάζ Δυο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι, ο Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης «σερβίρουν» ένα πλήρες και εντυπωσιακό ενημερωτικό... «δεκατιανό»! Με όλες τις ειδήσεις της τρέχουσας επικαιρότητας και της πολιτικής ζωής, με αποκαλυπτικό παρασκήνιο, αποκλειστικότητες, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις αλλά και απευθείας συνδέσεις με κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατούν σταθερά παρέα στο κοινό. Ερωτηματικό παραμένει το αν θα δούμε κάποιο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο, όπως ήταν το «Γεια σου!» της Μαρίας Μπακοδήμου.Στην ΕΡΤ1, ο Δημήτρης Κοτταρίδης «Από τις έξι» θα συναντά τη Νίνα Κασιμάτη στο «Σαββατοκύριακο». Και οι δύο θα παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ με ειδήσεις, ιστορίες, πρόσωπα, εικόνες και φυσικά πολύ χιούμορ.Οσον αφορά στο OPEN; Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Σπύρος Χαριτάτος και η Ευλαμπία Ρέβη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 το πρωί τραβούν την κουρτίνα και έρχονται στο φως όλα τα προβλήματα που αναζητούν λύση με την εκπομπή «Τώρα Μαζί». Στην κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, την καθημερινότητα. Ο,τι συμβαίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. 0 φακός της εκπομπής καταγράφει κάθε γεγονός, τη στιγμή που συμβαίνει, με απευθείας συνδέσεις και ανταποκρίσειςΠηγή Τύπος tvΠηγή: tvnea.com