Ένας άλλος θρύλος της χρυσής εποχής των σιδηροδρομικών ταξιδιών ξυπνά.Το Orient Express που απαθανατίστηκε από την συγγραφέα εγκληματιών Αγκάθα Κρίστι, αποκρυσταλλώνεται στη φαντασία του κοινού ως ένα τρένο θρυλικής αίγλης και μυστηρίου. Έτσι, με μια πολυτελή επανεκκίνηση στον ορίζοντα, αξίζει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα..euronews.comΣτην πραγματικότητα, το Orient Express εμφανίστηκε με πολλά προσχήματα κατά τη διάρκεια της 140χρονης ιστορίας του. Το πρωτότυπο δεν ήταν ένα μεμονωμένο τρένο αλλά ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο που εκτελούσε διάφορες διαδρομές ξεκινώντας το 1883, κυρίως από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη .Ορισμένοι χειριστές αυξήθηκαν για να χρησιμοποιούν το όνομα (και το κάνουν ακόμα) για βόλτες που διασχίζουν την Ευρώπη. Αλλά αν το ταξίδι ήταν πάντα στη λίστα σας, ίσως αξίζει να περιμένετε λίγο ακόμα.Λειτουργεί από την επωνυμία Orient Express, μέρος του ομίλου Accor Hospitality, μια εκπληκτική νέα έκδοση των αρχικών τρένων λανσάρεται το 2026.17 άμαξες που χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1920 και του 1930 - παλαιότερα γνωστές ως «Nostalgie-Istanbul-Orient-Express» - επανασχεδιάζονται από τον διάσημο Γάλλο αρχιτέκτονα Maxime d'Angeac.Οι τελευταίες αποδόσεις αποτυπώνουν την πρώτη χρυσή εποχή των σιδηροδρομικών ταξιδιών σε όλο της το μεγαλείο.Πώς θα μοιάζει το νέο τρένο Orient Express;Το νέο τρένο περιλαμβάνει 17 βαγόνια από το αρχικό Nostalgie-Istanbul-Orient-Express. Maxime d'Angeac/Courtesy of Orient Express, AccorΌποια κι αν είναι η κουκέτα σας στο Orient Express, θα εξοικειωθείτε με τους κομψούς διαδρόμους του - που περιγράφονται από τη μάρκα ως «μέρη ταξιδιού, συναντήσεις και εκπλήξεις» που προσφέρουν «θεατρική διακόσμηση».Οι εσωτερικοί χώροι του D'Angeac είναι γεμάτοι εκπλήξεις - και πλούσιοι σε λογοτεχνικές επιρροές. Η προσωπική του βιβλιοθήκη περιέχει τα έργα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, βιογραφίες της συλλέκτη έργων τέχνης Πέγκυ Γκούγκενχαϊμ, τη φιλοσοφία του Γουόλτερ Μπέντζαμιν και (κυρίως) μια συλλογή μυθιστορημάτων της Αγκάθα Κρίστι .Με άλλα λόγια, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά. Όπως αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο μπαρ καθιστά σαφές.Το αυτοκίνητο-μπαρ, με γυάλινους θόλους σε στυλ Δεύτερης Αυτοκρατορίας που υποστηρίζονται από χάλκινες κολώνες και ένα «ρυθμικό» χαλί. Maxime d'Angeac/Courtesy of Orient Express, AccorΆριστα διατεταγμένες, οι πράσινες καρέκλες από χτένι και τα συμπόσια παρέχουν οικείους χώρους για να συνομιλήσετε ή να πιείτε κοκτέιλ με στυλ. Μέσα από μεγάλα παράθυρα, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα τοπία της Ευρώπης να περνούν.Το αυτοκίνητο της τραπεζαρίας μπορεί να υπερηφανεύεται για την ίδια αίγλη, με μια κλασική art deco εμφάνιση εμπνευσμένη από τα ίδια τα τρένα. Υπάρχουν αυτοαναφορικές πινελιές στην οροφή με καθρέφτη, που διασχίζεται από μια σειρά από καμάρες, και στον γυάλινο τοίχο πίσω από τον οποίο μπορείτε να δείτε την «ταξιαρχία της κουζίνας» να εργάζεται.Η τραπεζαρία, με διακοσμητικά μοτίβα που αποτίουν φόρο τιμής στις ταπετσαρίες της εικονογράφου Suzanne Lalique του 20ου αιώνα. Maxime d'Angeac/Courtesy of Orient Express, AccorΈνα πολυτελές τρένο ύπνου δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς ένα πολυτελές μέρος για να ξεκουραστείτε, και οι νέες σουίτες Orient Express είναι το υλικό των ονείρων, χωρισμένοι με πολύτιμο ξύλο και δερμάτινους τοίχους.Την ημέρα, ένας καναπές και ένας καναπές σας προσκαλούν να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και να διαβάσετε. Όταν έρθει η ώρα για τη «μεγάλη μεταμόρφωση» στο βράδυ, σας περιμένει ένα κρεβάτι 2 x 1,40 μέτρων.Η Orient Express λέει: «Για να αντιμετωπίσει τις αυστηρές γραμμές και τα σχέδια του τρένου, ο Maxime d'Angeac εισήγαγε το κυκλικό σχήμα για να προσθέσει απαλότητα και ισορροπία». Maxime d'Angeac/Courtesy of Orient Express, AccorΤα κεφαλάρια καλύπτονται από ξύλινα κεντήματα με φίλντισι και χάλκινες χάντρες, δίπλα σε ράφια στολισμένα με αναμνηστικά ταξιδιού και υλικό ανάγνωσης. Διακοσμημένα με μάρμαρο, τα ιδιωτικά μπάνια βρίσκονται πίσω από συρόμενες πόρτες.Και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να ανεβάσετε την πολυτέλεια σε μια εντελώς άλλη βαθμίδα, υπάρχει η Προεδρική Σουίτα: ένας χώρος 55 τετραγωνικών μέτρων που καταλαμβάνει ένα ολόκληρο βαγόνι τρένου του πρώην Nostalgie-Istanbul-Orient Express, με τη δική του ιδιωτική είσοδο.Πότε ξεκινά το νέο τρένο Orient Express;Αρχικά προοριζόταν να βγει στις γραμμές το 2025, το τρένο Orient Express του Maxime d'Angeac αναμένεται τώρα να ξεκινήσει στα τέλη του 2026.Οι λεπτότερες λεπτομέρειες του ταξιδιού - συμπεριλαμβανομένου του πού ακριβώς θα πάει και σε ποια τιμή - δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.Εν τω μεταξύ, το Orient Express La Dolce Vita της μάρκας είναι διαθέσιμο για online κράτηση, με ταξίδια από τον Απρίλιο του 2025 να μεταφέρουν ταξιδιώτες στους καλύτερους προορισμούς της Ιταλίας.sidirodromikanea.blogspot.com