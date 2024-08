Το μπαλόνι του Space Perspective του Spaceship Neptune βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη. Η εταιρεία ελπίζει να ξεκινήσει εμπορικές πτήσεις το 2024. Φωτογραφία: Space Perspective και SpaceVIP(CNN) — Τα ταξίδια έχουν διανύσει πολύ δρόμο από την εποχή των τροχόσπιτων του Silk Road, των τρομακτικών θαλάσσιων ταξιδιών και των ατμομηχανών -- και θα συνεχίσουν να μεταμορφώνονται τα επόμενα χρόνια.Έννοιες που αισθάνονται ξεριζωμένες από μυθιστορήματα και ταινίες επιστημονικής φαντασίας ανοίγουν γρήγορα τον δρόμο τους στα κύρια ταξίδια, διαμορφώνοντας κάθε βήμα του ταξιδιού.Αργά παρά αργότερα, θα μπορούσαμε να πιλοτάρουμε επιβατικά drones γύρω από τη Σιγκαπούρη ή να εκτοξευόμαστε με πυραύλους στην τροχιά της Γης για να θαυμάσουμε τον κόσμο από την άκρη του διαστήματος.Από αυτόνομα ταξί μέχρι επιβατικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βιομετρικές σήραγγες μετανάστευσης, άμεση μετάφραση και ξενοδοχεία, εδώ είναι μια ματιά στο τι έρχεται στον διάδρομο.Το τέλος των γραμμών του αεροδρομίουΑν και αμφιλεγόμενη , η βιομετρική ταυτοποίηση (αυτόματη επαλήθευση της ταυτότητάς κάποιου μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώρισης προσώπου ή σαρώσεων ίριδας) γίνεται γρήγορα η τεχνολογία επιλογής στα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.Θεωρούμενος ένας ταχύτερος και πιο ακριβής τρόπος ελέγχου των επιβατών, τα βιομετρικά στοιχεία μπορούν να μειώσουν τον χρόνο διεκπεραίωσης για τυπικές διαδικασίες αεροδρομίου - σκεφτείτε το check-in αποσκευών, την πρόσβαση στο σαλόνι, την επιβίβαση και τον έλεγχο μετανάστευσης - στο μισό.Για παράδειγμα, το 2018, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι εισήγαγε βιομετρικές σήραγγες «Smart Gates» , οι οποίες χρησιμοποιούν αναγνώριση προσώπου για να επαληθεύουν την ταυτότητα των ταξιδιωτών σε μόλις πέντε δευτερόλεπτα.Είναι τόσο απλό όσο ακούγεται: μετά την αποπλάνηση, οι ταξιδιώτες μπαίνουν σε μια σήραγγα, κοιτάζουν το πράσινο φως και μετά συνεχίζουν την παραλαβή των αποσκευών χωρίς να περιμένουν στην ουρά ή να αλληλεπιδρούν με έναν αξιωματικό μετανάστευσης.Αλλού στον κόσμο, η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου χρησιμοποιείται ήδη σε κάποιο βαθμό στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ , στο Tokyo Narita, στο Tokyo Haneda, στο Indira Gandhi International στο Δελχί, στο London Heathrow και στο Paris Charles de Gaulle, μεταξύ άλλων.Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αναπτύξει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εισόδου-εξόδου το 2024 που χρησιμοποιεί δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου για την αναγνώριση ξένων ταξιδιωτών και τον εξορθολογισμό των ελέγχων στα σύνορα.Οι αεροπορικές εταιρείες υιοθετούν επίσης βιομετρική ταυτοποίηση.Η Emirates δημιούργησε ένα « βιομετρικό μονοπάτι » στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι που επιτρέπει στους επιβάτες να περνούν από τη μετανάστευση και την επιβίβαση χωρίς να προσκομίσουν τα έγγραφά τους.Και στις ΗΠΑ, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η American Airlines, η United και η Delta πειραματίζονται με βιομετρικά check-in, πτήσεις αποσκευών και πύλες επιβίβασης σε επιλεγμένα αεροδρόμια τα τελευταία δύο χρόνια.Λιγότερες χαμένες αποσκευέςΦτάσατε σε μια ξένη χώρα μόνο για να περάσετε την πρώτη μέρα των διακοπών με εσώρουχα, προϊόντα περιποίησης και απαραίτητα ρούχα, ενώ οι αποσκευές σας κάνουν μια απροσδόκητη παράκαμψη;Δεδομένων των εκατομμυρίων λανθασμένων παραδοτέων αποσκευών κάθε χρόνο , δεν είναι περίεργο που οι άνθρωποι λαχταρούν να βρουν λύσεις με γνώσεις τεχνολογίας σε αυτόν τον συνηθισμένο πονοκέφαλο ταξιδιού.Μερικοί στρέφονται σε συσκευές όπως SmartTags, Tile Pros και AirTags για να παρακολουθούν τα υπάρχοντά τους. Άλλοι επιλέγουν εξελιγμένες βαλίτσες όπως το Samsara's Tag Smart, το οποίο περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο AirTag που συγχρονίζεται με την εφαρμογή Find My της Apple και χρησιμοποιεί Bluetooth για να παρακολουθεί τη θέση της τσάντας.Κοιτάζοντας το μέλλον, πιθανότατα θα δούμε ψηφιακές ετικέτες αποσκευών που περιέχουν πομπούς RFID να αντικαθιστούν τις συμβατικές χάρτινες ετικέτες – μια εξέλιξη που θα εξοικονομούσε χρόνο στο check-in ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την αναγνώριση αποσκευών για τις αεροπορικές εταιρείες.Η Alaska Airlines, η Lufthansa και η Qatar Airways, μεταξύ άλλων, είναι μπροστά στο παιχνίδι, έχοντας συνεργαστεί με την ολλανδική πρωτοποριακή εταιρεία ψηφιακών τσαντών BAGTAG. Τέτοια προϊόντα δίνουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να εγγραφούν και να ενεργοποιήσουν την ετικέτα των αποσκευών τους στο σπίτι, στη συνέχεια να αφήσουν τις αποσκευές τους σε ένα περίπτερο αυτοεξυπηρέτησης και να τις παρακολουθήσουν μέσω μιας εφαρμογής.Δεδομένου ότι τα σφάλματα τοποθέτησης ετικετών είναι μόνο ένας λόγος για την καθυστέρηση ή την απώλεια αποσκευών , οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια προσπαθούν επίσης να λύσουν κοινά ζητήματα όπως ο λάθος χειρισμός της μεταφοράς, η αστοχία φόρτωσης, τα σφάλματα έκδοσης εισιτηρίων και οι καθυστερήσεις καιρού.Στο μέλλον, μην εκπλαγείτε αν δούμε αυτοματοποιημένο χειρισμό αποσκευών, προγράμματα αναγνώρισης αποσκευών με τεχνητή νοημοσύνη, σάρωση ασφαλείας AI και ίσως ακόμη και μια παγκόσμια βάση δεδομένων AI που συνδέει τους ταξιδιώτες με τις αποσκευές τους – όλες οι λύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λιγότερες χαμένες αποσκευές τη μακροπρόθεσμη.Επαυξημένη πραγματικότητα επόμενου επιπέδουΣε ένα μελλοντικό ταξίδι στην Ευρώπη, φανταστείτε να εξερευνήσετε την Accademia Gallery στη Φλωρεντία με οδηγό ένα ομιλητικό γλυπτό «David» ή να ξεκινήσετε ένα ψηφιακό κυνήγι θησαυρού στους δρόμους του Παρισιού.Απαιτώντας μόνο σύνδεση τηλεφώνου και Διαδικτύου, η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) μπορεί να προσθέσει άλλο ένα επίπεδο ίντριγκας στις ταξιδιωτικές μας εμπειρίες.Η Specterras Productions, η οποία προσπαθεί να κάνει τα φυσικά και πολιτιστικά θαύματα του κόσμου πιο προσβάσιμα μέσω της τεχνολογίας, ζωντανεύει ήδη τέτοιες εμπειρίες.«Με το AR, μπορείτε να δημιουργήσετε κινούμενες προτομές σε ένα μουσείο – στο μέλλον, θα μπορείτε να περπατήσετε μέχρι ένα γλυπτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Ηροδότου και να αλληλεπιδράσετε με την τέχνη μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, κάπως σαν «Night at το Μουσείο», λέει στο CNN Travel ο Michael Breer, επικεφαλής δημιουργικός διευθυντής στο Specterras.Το AR και η εικονική πραγματικότητα (VR) έγιναν πιο mainstream κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν τα μουσεία και οι προορισμοί εισήγαγαν διαδραστικές εικονικές εμπειρίες για τους επίδοξους ταξιδιώτες.Επιπλέον, πειραματικοί καλλιτέχνες όπως ο KAWS – γνωστός για τα γλυπτά και τα συλλεκτικά του αντικείμενα που μοιάζουν με παιχνίδια – αγκάλιασαν περίφημα την τεχνολογία στο έργο του "Expanded Holiday" , το οποίο είδε γιγάντια γλυπτά AR να αιωρούνται σε 12 πόλεις σε όλο τον κόσμο το 2020.Ο Breer λέει ότι αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν επίσης στους ανθρώπους να εξερευνήσουν μέρη του κόσμου που μπορεί να μην μπορούν να δουν αυτοπροσώπως.«Οικονομικά, η επίσκεψη σε μέρη όπως η Πομπηία, η Παλμύρα, το Μάτσου Πίτσου ή ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος είναι πολύ δύσκολη. Έτσι, για πολλούς ανθρώπους, το VR και το AR θα αποτελέσουν ένα καλό υποκατάστατο για αυτές τις εμπειρίες», προσθέτει ο Breer.Και όσον αφορά τον προγραμματισμό, η εικονική πραγματικότητα μπορεί επίσης να διαδραματίσει πιο ζωτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων στο μέλλον.Εάν οι ταξιδιώτες μπορούν πρώτα να εξερευνήσουν έναν προορισμό, ένα ξενοδοχείο, ένα εστιατόριο ή μια εκδρομή μέσω εικονικής πραγματικότητας, πιθανότατα θα έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη όταν κάνουν κρατήσεις.Η άνοδος των ιπτάμενων ταξίΠιθανότατα έχετε δει βίντεο με επιβατικά drones και eVTOL – ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης που δεν χρειάζονται διάδρομο – να καταλαμβάνουν το διαδίκτυο.Αυτά τα φουτουριστικά αεροσκάφη τείνουν να είναι ηλεκτρικά, εξαιρετικά ελαφριά και εξοπλισμένα με λογισμικό αυτόματου πιλότου που επιτρέπει στους καθημερινούς ανθρώπους να πηδούν στη θέση του πιλότου – μετά από μια συνεδρία προσανατολισμού και προσομοίωση πτήσης VR, φυσικά.Αυτή είναι η στρατηγική της LIFT Aircraft, η οποία λέει ότι ο καθένας μπορεί να πετάξει το αμφίβιο αεροσκάφος HEXA στις ΗΠΑ χωρίς άδεια πιλότου, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις ως «υπερελαφρύ» όχημα σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς. (Τούτου λεχθέντος, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας πρότεινε πρόσφατα έναν ολοκληρωμένο κανόνα για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση πιλότων αεροσκαφών με ανύψωση ισχύος.)Το αεροσκάφος προσφέρει πολλές αυτοματοποιημένες προφυλάξεις ασφαλείας, όπως ένα σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, έναν υπολογιστή πτήσης τριπλού πλεονάζοντος και ένα βαλλιστικό αλεξίπτωτο για ολόκληρο το αεροσκάφος.Σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει να προσφέρει εμπορικές πτήσεις το 2023, η εταιρεία σχεδιάζει να επιτρέψει στους ταξιδιώτες να πετούν το αεροσκάφος σε σύντομες, γραφικές βόλτες - περίπου 8-15 λεπτά τη φορά - κατά τη διάρκεια ενός roadshow σε 25 πόλεις στις ΗΠΑ.Στο μέλλον, οι πελάτες θα μπορούν να βρίσκουν και να κάνουν κράτηση για πτήσεις LIFT μέσω μιας εφαρμογής για κινητά που παρέχει εκπαίδευση προσομοίωσης πτήσης, τεστ επάρκειας, λίστα ελέγχου πριν από την πτήση και υποστήριξη πληρώματος εδάφους.Άλλες εταιρείες, όπως η Ehang στην Κίνα, έχουν μια αποστολή να μετριάσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση με ιπτάμενα drones ταξί.Ταυτόχρονα, η Kelekona με έδρα τη Νέα Υόρκη σχεδιάζει να προσφέρει πτήσεις με το drone bus με 40 επιβάτες που λειτουργεί με μπαταρία ως μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση στη μαζική μεταφορά.Μια άλλη αξιοσημείωτη εταιρεία είναι η Volocopter, η οποία πρόκειται να φέρει ένα στόλο ηλεκτρικών αεροταξί στη Σιγκαπούρη και το Παρίσι το 2024.Έπειτα, υπάρχει το Jetson ONE – ένα μονοπρόσωπο, πλήρως ηλεκτρικό eVTOL με δυνατότητα αυτόματης αιώρησης, σταθερής πτήσης και προσγείωσης – που μπορεί να πετάξει για περίπου 20 λεπτά έως και 63 mph.«Μια πρώτη εφαρμογή για ένα μελλοντικό ιπτάμενο αυτοκίνητο είναι η αντικατάσταση των ταξί στις μεγάλες πόλεις», λέει στο CNN Travel ο συνιδρυτής της Jetson, Peter Ternstrom. «Αυτό θα ελευθερώσει χώρο στο επίπεδο του εδάφους και θα προσφέρει πολύ πιο γρήγορη εξυπηρέτηση για τους επιβάτες. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες μεταφοράς από τα κέντρα των πόλεων προς τα αεροδρόμια.«Τα ηλεκτρικά προσωπικά ιπτάμενα αυτοκίνητα θα φέρουν επανάσταση στα περιπετειώδη ταξίδια. Σαφάρι, κορυφές βουνών, επίσκεψη στο Μάτσου Πίτσου – όλα τα μέρη στα οποία είναι δύσκολο να φτάσετε αυτή τη στιγμή θα είναι ξαφνικά δυνατά».Η ρομποταξία αποκτά δυναμικήΕνώ ορισμένες υπηρεσίες ταξί κατευθύνονται στα σύννεφα, άλλες θα παραμείνουν σταθερά στο terra firma – αλλά με κάποιες σοβαρές αναβαθμίσεις.Η Motional με έδρα τη Βοστώνη, μια κοινοπραξία μεταξύ της Hyundai και της παγκόσμιας εταιρείας τεχνολογίας Aptiv, γνώρισε κάποια πρόωρη επιτυχία.Διαθέσιμο στους επιβάτες του κοινού στο Λας Βέγκας, το Motional παρέχει αυτόνομη ρομποταξία (μέσω εφαρμογών Lyft και Uber) που μπορεί να αποσπάσει επιβάτες σε δημοφιλείς προορισμούς στο Las Vegas Strip.Ένα άτομο εξακολουθεί να είναι παρόν στο ρομποταξί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτοκίνητα αναμένεται να γίνουν εντελώς χωρίς οδηγό αργότερα αυτό το έτος, λέει η εταιρεία στο CNN Travel.Μια άλλη εταιρεία που γνωρίζει δυναμική είναι η Waymo (θυγατρική της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet Inc.), η οποία λειτουργεί την πρώτη πλήρως αυτόνομη υπηρεσία μεταφοράς σε μέρη του Phoenix από το 2020.Διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Waymo One, η υπηρεσία έχει έκτοτε επεκταθεί στο κέντρο του Φοίνιξ, στο Σαν Φρανσίσκο και, στη συνέχεια, στο Λος Άντζελες.Φυσικά, σημαντικοί παίκτες όπως η Amazon, η Tesla και η Cruise προχωρούν με ταχύτητα στη Βόρεια Αμερική.Η μονάδα αυτόνομης οδήγησης της Amazon γνωστή ως Zoox δοκιμάζεται στο Σαν Φρανσίσκο. Μια ενημέρωση του λογισμικού Full Self-Driving Beta της Tesla έγινε διαθέσιμη στα μέσα Μαρτίου, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με μια προηγούμενη ανάκληση . και η Cruise βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σαν Φρανσίσκο και στο Ώστιν.Στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Κίνα, ο τεχνολογικός γίγαντας Baidu άρχισε να λειτουργεί μια πλήρως αυτόνομη υπηρεσία μεταφοράς, Apollo Go, σε πόλεις όπως το Πεκίνο, το Chongqing και το Wuhan το 2022 και σχεδιάζει να επεκταθεί γρήγορα το 2023.«Η αυτόνομη υπηρεσία μετακίνησης γίνεται σταδιακά μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων», λέει στο CNN Travel εκπρόσωπος της Baidu. «Σε πόλεις όπως το Πεκίνο, η Σαγκάη και η Γκουανγκζού, κάθε ρομποταξί στο Apollo Go μπορεί να ολοκληρώσει περισσότερες από 15 βόλτες την ημέρα κατά μέσο όρο».Καθαρό μηδέν πτήσεις στον ορίζονταΚαθώς τα επιβατικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα eVTOL γίνονται συνηθισμένα, μπορεί να αναρωτιέστε: τι θα ακολουθήσει για τα καλά παλιομοδίτικα αεροπλάνα;Το μέλλον των ταξιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κλιματική αλλαγή – μια πραγματικότητα που οδήγησε τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) να ανακοινώσει έναν μακροπρόθεσμο στόχο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050 .Χάρη σε ένα μείγμα αναδυόμενων τεχνολογιών που κυμαίνονται από βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα έως κινητήρες υδρογόνου και πλήρως ηλεκτρικά αεροπλάνα, είναι σίγουρα δυνατό, αν και οι επικριτές έχουν εκφράσει σημαντικές αμφιβολίες .Η Eviation Aircraft με έδρα τις ΗΠΑ πρωτοπορεί, παρέχοντας μια ματιά στο μέλλον με το κομψό, πλήρως ηλεκτρικό αεροπλάνο «Alice».Το επιβατικό αεροπλάνο εννέα θέσεων, που πρόκειται να τεθεί σε υπηρεσία το 2027, στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του περιφερειακού λυκίσκου. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 300 αεροσκάφη Alice έχουν παραγγελθεί από εταιρείες όπως η Aerus στο Μεξικό, η DHL, η Air New Zealand και άλλες.Μπορεί επίσης να δούμε μια υπερηχητική επιστροφή μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η Boom με έδρα το Ντένβερ εργάζεται σε μια ενημερωμένη έκδοση του Concorde που στοχεύει να κάνει τα υπερηχητικά ταξίδια πολύ πιο ήσυχα, πιο οικολογικά και πιο οικονομικά.Σύμφωνα με την εταιρεία, το αεροσκάφος «Overture» της Boom μπορεί να μεταφέρει έως και 80 άτομα με ταχύτητες 1,7 Mach (ή περίπου δύο φορές πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες) ενώ εκπέμπει μηδενικές εκπομπές άνθρακα.Δηλαδή, μια πτήση από τη Νέα Υόρκη στη Φρανκφούρτη θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις ώρες αντί για οκτώ, ή θα μπορούσατε να πάτε από το Λος Άντζελες στο Σίδνεϊ σε οκτώ ώρες αντί για 14.Και δεδομένου ότι το Overture θα πετάξει σε υψηλότερο ύψος από το σημερινό αεροσκάφος - έως και 60.000 πόδια - οι ταξιδιώτες θα μπορούσαν να δουν την καμπυλότητα της Γης μέσα από τα παράθυρα.Μέχρι στιγμής, αρκετές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των American Airlines, United και Japan Airlines, έχουν κάνει παραγγελίες για Overture, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη της βιομηχανίας για το μέλλον των υπερηχητικών.Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί – η Boom σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή αεροσκαφών το 2024, να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις το 2027 και να λάβει πιστοποιήσεις για τη μεταφορά επιβατών ήδη από το 2029.Οικολογικές παραμυθένιες διαμονές σε ξενοδοχείοΌπως τα αεροπορικά ταξίδια, τα ξενοδοχεία με οικολογική συνείδηση ​​ανοίγουν το δρόμο για πιο βιώσιμα ταξίδια στο μέλλον.Όταν το room2 Chiswick άνοιξε στο Λονδίνο το 2021, έγινε το ξενοδοχείο «whole life net-zero» στον κόσμο.Με άλλα λόγια, το ακίνητο έχει αντισταθμίσει ολόκληρο το αποτύπωμα άνθρακα, από την παραγωγή και την κατασκευή, τα υλικά, τη συντήρηση, την ηλεκτρική ενέργεια κ.ο.κ.Σε σύγκριση με ένα τυπικό ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο παρόμοιου μεγέθους, το room2 χρησιμοποιεί 89% λιγότερη ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο χάρη σε αντλίες θερμότητας εδάφους, ηλιακούς συλλέκτες, συσκευές εξοικονόμησης νερού, βιώσιμες πολιτικές προμηθειών, μια πράσινη στέγη βιοποικιλότητας και μια πολιτική μηδενικών αποβλήτων.Στις ΗΠΑ, το Hotel Marcel σε στιλ Bauhaus στο New Haven του Κονέκτικατ, βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει το πρώτο ξενοδοχείο με μηδενικό καθαρό στη χώρα μετά την αναζωογόνηση ενός κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς που σχεδιάστηκε από τον ουγγρικής καταγωγής αρχιτέκτονα Marcel Breuer.Άνοιξε τον Μάιο του 2022, οι καθημερινές λειτουργίες του ξενοδοχείου τροφοδοτούνται πλήρως με ηλιακή ενέργεια από 1.000 φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή και, ως εκ τούτου, το κατάλυμα εκπέμπει μηδενικές εκπομπές άνθρακα.Διαθέτει επίσης παράθυρα με τριπλά τζάμια, ένα ηλεκτρικό φορτηγό μεταφοράς και ένα χώρο στάθμευσης γεμάτο φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων 12 υπερσυμπιεστών Tesla – βελτιώσεις που έχουν κερδίσει την πιστοποίηση LEED Platinum .Κοιτάζοντας το μέλλον, το Six Senses Svart στοχεύει να είναι το πρώτο ενεργειακά θετικό ξενοδοχείο στον κόσμο όταν ανοίξει το 2024 εντός του Αρκτικού Κύκλου στη Νορβηγία.Με το σχεδιασμό χαμηλής πρόσκρουσης πάνω από το νερό, εμπνευσμένο από τοπικές κατασκευές ξήρανσης ψαριών, ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας, ένα εστιατόριο μηδενικών αποβλήτων και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και νερού, το ξενοδοχείο στοχεύει να βοηθήσει τους οικολογικούς ταξιδιώτες να εξερευνήσουν υπεύθυνα την πολική περιοχή.Το 2024 ανεβαίνει επίσης το Sheybarah Resort , ένα εξ ολοκλήρου θέρετρο εκτός δικτύου σε ένα προστατευμένο θαλάσσιο πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, γνωστό για τα πυκνά μαγγρόβια, τους παρθένους κοραλλιογενείς υφάλους και τη θαλάσσια ζωή.Το ακίνητο LEED-Platinum σχεδιάζει να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμά του με πολλούς τρόπους, από την ανάρτηση δωματίων ξενοδοχείων που μοιάζουν με λοβό πάνω από το νερό (για να μην διαταραχθεί η θαλάσσια ζωή) έως την εγκατάσταση ενός ηλιακού πάρκου, μιας μονάδας αφαλάτωσης με ηλιακή ενέργεια για γλυκό νερό και - εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.Πείτε αντίο στα γλωσσικά εμπόδιαΔεν υπάρχει τίποτα κακό με το να παίζετε χαρακτήρες, αλλά δεν θα ήταν καταπληκτικό να έχετε βαθύτερες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάτε ενώ ταξιδεύετε;Ας υποθέσουμε ότι τα γλωσσικά εμπόδια έγιναν παρελθόν. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσαμε να συνδεθούμε με διαφορετικούς πολιτισμούς, να εργαστούμε και να ζήσουμε στο εξωτερικό, να ανακαλύψουμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να σχετιστούμε με μακρινά μέλη της οικογένειας.Τα καλά νέα είναι ότι η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο γίνεται όλο και πιο περίπλοκη μέρα με τη μέρα.Τα Pixel Buds της Google μπορούν είτε να μεταφράσουν ό,τι λέγεται απευθείας στο αυτί σας είτε να μοιραστούν μια μεταγραφή, ώστε να μπορείτε να την ακολουθήσετε.Η εταιρεία εργάζεται επίσης σε φορητά γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που εμφανίζουν μεταφρασμένο κείμενο στους φακούς σε πραγματικό χρόνο.Μια άλλη εταιρεία, η Mymanu, προσφέρει επίσης αυτόματη μετάφραση φωνής μέσω των ακουστικών της CLIK S.Χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στον κλάδο της φιλοξενίας και σύντομα θα κυκλοφορήσουν για να βοηθήσουν τους αιτούντες άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο , τα ακουστικά συγχρονίζονται με την εφαρμογή μετάφρασης MyJuno της εταιρείας για να βοηθήσουν τους χρήστες να επικοινωνούν με άτομα σε περισσότερες από 37 γλώσσες.Η εταιρεία λέει ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει τα πρώτα στον κόσμο φωνητικά ελεγχόμενα ακουστικά με δυνατότητα eSIM. Ονομάζονται "Titan", μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τηλέφωνο χωρίς οθόνη και προσφέρουν επίσης ζωντανή μετάφραση χωρίς την ανάγκη για εφαρμογή τηλεφώνου.Ο διαστημικός αγώνας εκτοξεύεται μπροστάΕίμαστε σε καλό δρόμο για να εξερευνήσουμε τα τελευταία σύνορα με μια σειρά από πρωτοβουλίες διαστημικού τουρισμού διαθέσιμες τώρα –ή πολύ σύντομα– στους πιο εύπορους εξερευνητές.Σύμφωνα με το SpaceVIP , το οποίο αυτοαποκαλείται ως ο μόνος συγκεντρωτής εμπειριών που σχετίζονται με το διάστημα, περίπου δώδεκα τύποι αποστολών είναι διαθέσιμοι το 2023, με πολλά άλλα να ακολουθήσουν.Για αρχή, η Blue Origin προσφέρει εκδρομές πέρα ​​από τη γραμμή Kármán - ένα όριο 62 μίλια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας που σηματοδοτεί την αρχή του διαστήματος.Εν τω μεταξύ, η S paceX έχει ξεκινήσει με επιτυχία εμπορικές τροχιές γύρω από τη Γη, αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και σχεδιάζει να οδηγήσει τον Ιάπωνα επιχειρηματία Yusaku Maezawa και ένα διεθνές πλήρωμα καλλιτεχνών, ηθοποιών, μουσικών και αθλητών στην πρώτη πολιτική αποστολή γύρω από το φεγγάρι το 2023.Όσοι αναζητούν μια χαλαρή και πολυτελή εμπειρία μπορούν σύντομα να ταξιδέψουν στην άκρη του διαστήματος σε μια κάψουλα διαστημόπλοιου Ποσειδώνα υπό πίεση, που προωθείται από ένα SpaceBalloon (το ίδιο που χρησιμοποιεί η NASA), με το Space Perspective .Κατά τη διάρκεια του εξάωρου ταξιδιού, που αναμένεται να ξεκινήσει το 2024, οι ταξιδιώτες θα απολαύσουν πανοραμική θέα στη Γη, ένα γκουρμέ γεύμα και κοκτέιλ πριν από μια αργή κατάβαση και προσγείωση στο νερό.Η Virgin Galactic, εν τω μεταξύ, σχεδιάζει να εκτοξεύσει 90 λεπτά joyrides στην ανώτερη ατμόσφαιρα αυτό το καλοκαίρι .Εάν προχωρήσουν, η υποτροχιακή πτήση των 450.000 δολαρίων θα φτάσει περίπου 50 μίλια πάνω από τον πλανήτη, όπου οι επιβάτες θα έχουν περίπου ένα λεπτό για να απολαύσουν εκπληκτική θέα και να βιώσουν μηδενική βαρύτητα.Εν τω μεταξύ, πολλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Hi-Seas, Space Training Academy, Nastar Center και Air Zero G, παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης στη Γη, ώστε να μπορείτε να βιώσετε διάφορα επίπεδα βαρύτητας, να μάθετε ελιγμούς αστροναυτών και να απολαύσετε εμπειρίες προσομοιωτή, όπως εκτόξευση σε φεγγάρι ή σύνδεση ISS .Το υπερ- τρένο Hyperloop κατεβαίνει στον αγωγόΟ Αμερικανός επιχειρηματίας Έλον Μασκ μιλάει για την τεχνολογία hyperloop – ένα σύστημα μεταφοράς εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας σε σωλήνα κενού χαμηλής πίεσης – εδώ και χρόνια.Όπως προχωράει, με τα δίκτυα hyperloop, θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε σε λοβούς έως και 760 mph από το Λος Άντζελες στο Σαν Φρανσίσκο σε 30 λεπτά, από το Πεκίνο στη Σαγκάη σε 60 και από το Παρίσι στο Άμστερνταμ σε 90.Εκτός από την εξοικονόμηση χρόνου, οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι το hyperloop έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει μια φθηνότερη, ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση στη συμβατική μαζική μεταφορά.Την τελευταία δεκαετία, πρώιμοι φορείς όπως η Musk's The Boring Company, η Virgin Hyperloop (τώρα Hyperloop One) και η Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) σημείωσαν εντυπωσιακή πρόοδο, αλλά αντιμετώπισαν ρυθμιστικές προκλήσεις, χρηματοδότηση και υποδομές.Παρά μια αποτυχημένη προσπάθεια IPO νωρίτερα αυτό το έτος , το HyperloopTT φέρεται να εργάζεται σε πιθανά έργα, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης «Great Lakes» μεταξύ Σικάγο, Κλίβελαντ και Πίτσμπουργκ, σύμφωνα με το Bloomberg .Ενώ τα σχολαστικά δοκιμασμένα δίκτυα διαμετακόμισης hyperloop μπορεί να απέχουν ακόμη μια δεκαετία, αν όχι δεκαετίες, πολλές καινοτόμες εταιρείες ωθούν την τεχνολογία προς τα εμπρός.Σύμφωνα με τη South China Morning Post , η China Aerospace Science and Industry Corporation ολοκλήρωσε μερικές επιτυχημένες δοκιμές hyperloop στην επαρχία Shanxi τον Ιανουάριο του 2023.Επιπλέον, η Hardt Hyperloop στην Ολλανδία έδειξε την τεχνολογία της σε χαμηλές ταχύτητες και τώρα κατασκευάζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Hyperloop για επιδείξεις και δοκιμές υψηλής ταχύτητας.Εν τω μεταξύ, η TransPod με έδρα το Τορόντο ελπίζει να φέρει την τεχνολογία hyperloop στον Καναδά με το ομώνυμο σύστημα μεταφοράς που βασίζεται σε σωλήνες που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Μέχρι το 2025, η εταιρεία σχεδιάζει να κατασκευάσει μια σύνδεση TransPod με ταχύτητα 620 μιλίων την ώρα μεταξύ του Κάλγκαρι και του Έντμοντον, συνδέοντας τις δύο πόλεις σε 45 λεπτά.Ίσως είναι ένα όνειρο – ή ίσως θα μεταμορφώσει τα ταξίδια όπως τα ξέρουμε.