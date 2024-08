Ομάδα Ελλήνων εκπαιδευτικών κέρδισε δύο βραβεία (European STEM Teacher Award) και πολλές διακρίσεις στο 13ο Πανευρωπαϊκό φεστιβάλ «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο» (Science on Stage), που φιλοξενήθηκε στο Turku UAS’ Kupittaa Campus (EduCity και ICT City) στο Turku, Φιλανδία, από τις 12 έως 15 Αυγούστου 2024. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από Science on Stage Finland με την κύρια υποστήριξη του Turku University και σε συνεργασία με Science on Stage Europe. Ήταν υπό την αιγίδα της Iliana Ivanova, Ευρωπαία Επίτροπο για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία (European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth).

tinanantsou.blogspot.gr

Περισσότερα στο συνημμένο δελτίο τύπουΕυγενία Τσιτοπούλου – ΧριστοδουλίδηΥπεύθυνη της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματοςκαι το δικό μου σχόλιοΜε ιδιαίτερο ενθουσιασμό και βαθύ σεβασμό, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλους τους συμμετέχοντες. Ειδικότερα, νιώθω την ανάγκη να εξάρω την εξαιρετική συμβολή της Τζένης Τσιτοπούλου, η οποία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον στη συνταξιοδότηση, συνεχίζει ακούραστα να προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στην εκπαίδευση της Φυσικής. Η αφοσίωσή της, όπως αποτυπώνεται στην οργάνωση του Science on Stage για την Ελλάδα και τα θερινά σχολεία για τους φυσικούς στο CERN, αποτελεί έργο μέγιστης σημασίας και απαιτητικότητας.Η προσφορά της Τζένης Τσιτοπούλου είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Με το τεράστιο έργο της και τον ακάματο κόπο της, θέτει το πρότυπο για την εκπαιδευτική κοινότητα των φυσικών, δείχνοντας το δρόμο προς την πραγματική αριστεία. Εάν είχαμε δέκα ακόμη εκπαιδευτικούς σαν την Τσιτοπούλου, η εκπαίδευση της Φυσικής στην Ελλάδα θα είχε ήδη φτάσει σε άλλα επίπεδα.Τζένη, αποτελείς το απόλυτο πρότυπο για μένα και σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συνεισφορά σου και τον ανεξάντλητο ζήλο σου.