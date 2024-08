greece-salonikia

To θρυλικό συγκρότημα Oasis επιστρέφει με μία περιοδεία.Οι αδερφοί Γκάλαχερ άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους και υπέγραψαν συμφωνία ύψους 58 εκατ. ευρώ για να εμφανιστούν ξανά μαζί επί σκηνής.Ξεκινώντας με δύο μεγάλες συναυλίες στο Κάρντιφ και το Μάντσεστερ, το καλοκαίρι του 2025, οι Oasis ετοιμάζονται μετά από 15 χρόνια να καθηλώσουν ξανά το κοινό τους.Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκαναν, το συγκρότημα θα εμφανιστεί για 4 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ, 4 στο Μάντσεστερ, ενώ ακολουθούν συναυλίες στην Σκωτία, την Ουαλία και την Ιρλανδία, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025.Σύμφωνα με τη Daily Mail, το τεράστιο ποσό των 58 εκατ. ευρώ έπεισε τους αδελφούς να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους και να βρεθούν ξανά μαζί στη σκηνή, 15 χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.Η επερχόμενη περιοδεία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής. Προ ημερών, ο Noel Gallagher εμφανίστηκε στο intagram του συγκροτήματος να επιστρέφει στο Μάντσεστερ, αφηγούμενος την ιστορία του εμβληματικού ντεμπούτου του συγκροτήματος, ενόψει της κυκλοφορίας νέων εκδόσεων σε περιορισμένη έκδοση.«Ήταν μόνο μέσω του Liam [Gallagher] που συναντήθηκε με τον Bonehead που μου ζήτησαν, που μπήκα - και όταν μπήκα, η φιλοδοξία με κυρίευσε», είπε για το ξεκίνημά του στους Oasis. «Στην πραγματικότητα, ήταν μόλις, νομίζω, στη δεύτερη πρόβα με τους Oasis που το παιδί μας είπε: «Ναι, έχεις μερικές μελωδίες».«Ήμουν απλά σαν, 'Αν παίξεις αυτό, θα παίξω εκείνο και εσύ θα παίξεις εκείνο' και μόλις όλοι συμμετείχαν η γ@@ βόμβα έσκασε και ήμουν σαν, 'Γαμώτο, αυτό είναι καταπληκτικό'».Οι Oasis δημιουργήθηκαν το 1990 κι έγιναν γνωστοί με τις επιτυχίες τους, όπως το «Wonderwall» και το «Don't Look Back In Anger». Γρήγορα καθιερώθηκαν ως ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στη βρετανική μουσική ιστορία πριν από τη διάλυσή τους το 2009.