Στις 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρεμιέρα του νέου προγράμματος του One Channel. Όπως και πέρσι στο σταθμό θα πρωταγωνιστεί η Ενημέρωση με δελτία ειδήσεων, εκπομπές, ενώ τον πρώτο ρόλο θα τον έχει η Ψυχαγωγία.One News: Στις 14.00 το μεσημέρι το μεσημβρινό δελτίο του σταθμού. Παρουσιάζει η Μαρία Αστερίου. Λίγο πριν τις 15.00, οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα.Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων: Το αναλυτικό δελτίο του One Channel κάθε μέρα στις 18.00. Παρουσιάζει η Ηλιάννα Κουλαρμάνη. Και τη φετινή χρονιά κεντρικός σχολιαστής θα είναι ο Καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην βουλευτής Δημήτρης Σεβαστάκης. Το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση αναλαμβάνει η Μαρία Αραμπατζή.«ΕΔΩ*»: Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19.00 ο Σταμάτης Ζαχαρός φωτίζει όλες τις κρυφές πτυχές της καθημερινότητας. Με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή το ζωντανό magazinο ψάχνει απαντήσεις εκεί που πολλοί δυσκολεύονται να ρωτήσουν.One Talk: Δευτέρα με Παρασκευή στις 20.30 πολιτικό talk show με τον Τάκη Χατζή. Κορυφαία στελέχη της πολιτικής ζωής απαντούν στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου. Κάθε Παρασκευή η εκπομπή δίνει χώρο και χρόνο στα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Ειδικοί, καθηγητές και δημοσιογράφοι εξηγούν και αναλύουν στο στούντιο.Evening Report: Η άλλη διάσταση της ενημέρωσης. Η πολιτική ατζέντα σήμερα και όλα όσα θα έρθουν την επόμενη μέρα. Ρεπορτάζ, αποκλειστικότητες και ανάλυση σε βάθος. Δευτέρα με Πέμπτη με τον Μάνο Νιφλή. Σταθεροί σχολιαστές: Γιώργος Μουρούτης, Μαρία Καρακλιούμη.One Time: Όλα όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε και όλα όσα θα έρθουν την επομένη. Ζωντανή επικοινωνία με τους τηλεθεατές. Παρουσιάζει η Μαρία Αραμπατζή. Κάθε Παρασκευή στις 22.00Στιγμές: Σε κάθε επεισόδιο της εκπομπής, δημοφιλείς καλεσμένοι από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και της επικαιρότητας έχουν την ευκαιρία να συστηθούν εκ νέου στο κοινό αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Κάθε Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με τον Μάνο Νιφλή. (Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου).#Open_Culture το Σαββατοκύριακο: Ευρωπαϊκός κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ και ταξιδιωτικές εκπομπές κάθε Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμα του One Channel. Ταινίες που αγαπήθηκαν, ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν κρατούν συντροφιά τους τηλεθεατές.Πηγή: tvnea.com