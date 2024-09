Ένας μπλόγκερ με περιορισμένη κινητικότητα ζήτησε «ένα βιώσιμο εφεδρικό σχέδιο Β» από δίκτυα τρένων για επιβάτες με αναπηρία όταν οι υπηρεσίες διακόπτονται απροσδόκητα.BBC NewsΤο ταξίδι του Chris Whitaker από το London King's Cross στο Cambridge θα έπρεπε να του είχε πάρει μία ώρα, αλλά την Κυριακή χρειάστηκε τέσσερις ώρες, μέσω St Pancras και Farringdon, αναγκάζοντάς τον να περπατήσει πέρα ​​από τις δυνάμεις του στη διαδικασία.«Η ηρωίδα της ιστορίας», ένα μέλος του προσωπικού του Φάρινγκντον που ονομάζεται Πρισίλα, κανόνισε ένα ταξί για να τον πάει στο σταθμό του σπιτιού του, αλλά ρώτησε: «Πόσα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν αυτές τις εμπειρίες για να βελτιωθούν τα πράγματα;».Ο κ. Whitaker θέλει όλο το προσωπικό των σιδηροδρόμων να είναι εκπαιδευμένο για να υποστηρίζει επιβάτες με αναπηρίες και «ευελιξία στο δίκτυο», οπότε «αν τα πράγματα πάνε στραβά, υπάρχει ένα βιώσιμο εφεδρικό σχέδιο Β».Ο 41χρονος υπάλληλος του δημόσιου τομέα, ο οποίος πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και χρησιμοποιεί ένα ραβδί για να τον βοηθήσει να περπατήσει, είπε: «Γι' αυτό μείωσα το 80% των ταξιδιών μου με τρένο - όταν πάει στραβά, πάει πολύ στραβά ."Ο κ. Whitaker, από το Haddenham κοντά στο Ely, στο Cambridgeshire, ανέβασε ζωντανά τις εμπειρίες του στο X, εν μέρει για να βεβαιωθεί ότι είχε καταγράψει τι είχε πάει στραβά.Έφτασε στο King's Cross στις 18:00 BST για να διαπιστώσει ότι πολλά από τα τρένα είχαν ακυρωθεί αφού μια σπασμένη ράγα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση .Η ομάδα βοήθειας "turn up and go" του σταθμού του Λονδίνου του είπε ότι οι υπηρεσίες θα πήγαιναν από τον παρακείμενο σταθμό St Pancras, αλλά δεν μπόρεσαν να του παράσχουν αναπηρικό καροτσάκι για να τον μεταφέρει στο σταθμό.«Μπορώ να περπατήσω μόνο πολύ μικρές αποστάσεις - και ακόμη και αυτές είναι κουραστικές», είπε.«Αλλά σκέφτηκα, τουλάχιστον μπορώ να καθίσω στο τρένο».Στο St Pancras, το προσωπικό του είπε ότι δεν υπήρχε πρόσβαση χωρίς σκαλοπάτια στο τρένο και τον συμβούλεψε να πάρει ένα τρένο για το Farringdon - το οποίο είναι ένα ταξίδι χωρίς βήματα - για να πάρει το επόμενο τρένο για το Cambridge North από εκεί.Κρις ΓουίτακερΟ μπλόγκερ, ο οποίος είναι παντρεμένος με τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή Φραν Γουίλιαμσον, είπε ότι έχει περικόψει το μεγαλύτερο μέρος του σιδηροδρομικού του ταξιδιού λόγω τέτοιων περιστατικώνΜόλις έφτασε, διαπίστωσε ότι μόλις είχε χάσει το τρένο, δεν υπήρχε αναπηρικό καροτσάκι για να τον μεταφέρει στη σωστή πλατφόρμα και λίγο μετά το επόμενο σπίτι υπηρεσίας ακυρώθηκε.Σε αυτό το στάδιο "όλα πονούσαν", ήταν κουρασμένος και διψασμένος, αλλά μια από την ομάδα βοήθειας του σταθμού Farringdon εμφανίστηκε ως "η ηρωίδα αυτής της ιστορίας, ήταν καταπληκτική".«Ρώτησα αν η Priscilla θα μπορούσε να μου πάρει ένα μπουκάλι νερό, είπε ότι δεν ήταν διαθέσιμο, οπότε μου έφερε ένα ποτήρι νερό - ήταν η πρώτη πραγματικά ανθρώπινη αλληλεπίδραση της ιστορίας».Όταν άκουσε τι του είχε συμβεί, έκλεισε το ταξί για να τον πάει στο Κέιμπριτζ North, όπου παρέλαβε το αυτοκίνητό του, φτάνοντας στο αγροτικό του σπίτι στις 10:45.Ο κ. Whitaker είπε ότι δημοσιοποίησε το έπος επειδή αυτό το είδος κατάστασης συμβαίνει συνέχεια σε ταξιδιώτες με αναπηρία ."Αν η Priscilla ήταν το πρότυπο, δεν θα μιλούσα μαζί σας - αλλά αυτή τη στιγμή είναι η Ημέρα του Groundhog - και επαίνους για την Priscilla", είπε.sidirodromikanea.blogspot.com