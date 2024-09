To Novacinema4 ξεκινά δυνατά τη νέα σεζόν με εξαιρετικές νέες σειρές, τους νέους κύκλους αγαπημένων σειρών και διάσημους ηθοποιούς!Mετιςπρεμιέρες «Mary&George» (από 20/9, 23:00), «HouseofGods» (από 14/9, 22:00), «Conviction» (από 16/9, 22:00) καιτουςνέουςκύκλουςκύκλοι «Law&Orderseason 23» (από 17/9, 22:00), «Alert: MissingPersonsUnitseason 2» (από 18/9, 22:00), «AlexRiderseason 3» (από 19/9, 22:00)Αθήνα, 10Σεπτεμβρίου 2024.Hνέα σεζόν ξεκινάεισυναρπαστικάγια τους λάτρεις των σειρών, στο Novacinema4 με τρεις νέες καθηλωτικές σειρές και τρεις νέους κύκλους σειρών! «House of Gods» (πρεμιέρα Σάββατο 14/9, 22:00) «Conviction» (πρεμιέρα Δευτέρα 16/9, 22:00) στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe και φυσικά η σειρά «Mary&George» (πρεμιέρα Παρασκευή 20/9, 23:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) με την μοναδική JulianneMooreυπόσχονται να καθηλώσουν τους συνδρομητές. Παράλληλα, ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των σειρών «Law &Order S.23» (πρεμιέρα Τρίτη 17/9, στις 22:00), «Alert: MissingPersonsUnit S.2» (πρεμιέρα Τετάρτη 18/9, στις 22:00) και «AlexRider S.3» (πρεμιέρα Πέμπτη 19/9 στις 22:00).Από το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «HouseofGods». Ο χαρισματικός σεϊχης Μοχάμεντ εκλέγεται επικεφαλής κληρικός του τεμένους του Αγγελιοφόρου, εκτοξεύοντας την οικογένειά του σε έναν κόσμο εξουσίας, πολιτικής και προνομίων. Πίσω από την εκλογή του, όμως, κρύβεται ένα σκοτεινό μυστικό.Η δραματική σειρά «Conviction» στο πλαίσιο της ζώνης HouseofEurope έρχεται από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00. Σε ηλικία μόλις 32 ετών, η ΡοξάνΜποέρ είναι επιτυχημένη συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο που ανήκει στην πλούσια οικογένεια του συζύγου της. Όταν, όμως, ο φαινομενικά τέλειος σύζυγός της κατηγορείται για βιασμό, αναγκάζεται να φύγει.Από την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 23:00 θα προβάλλεται η δραματικά σειρά «Mary&George» με την υπέροχη JulianneMoore. Η ιστορία της Μαίρης Βίλιερς, κόμισσας του Μπάκιγχαμ, η οποία στην Αγγλία του 17ου αιώνα έβαλε στόχο να κάνει την οικογένειά της την οικογένεια με τους περισσότερους τίτλους και την μεγαλύτερη επιρροή στην αγγλική αυλή.Οινέοικύκλοιτωνσειρών «Law & Order S.23» (πρεμιέραΤρίτη 17/9, στις 22:00), «Alert: Missing Persons Unit S.2» (πρεμιέραΤετάρτη 18/9, στις 22:00) και «Alex Rider S.3» (πρεμιέραΠέμπτη 19/9 στις 22:00)υπόσχονταικαθηλωτικέςστιγμέςστοNovacinema4. Στην 23η σεζόν του «Law&Order» οι συνδρομητές θα παρακολουθούν δραματικές υποθέσεις που αναπαριστούν τις δύο πλευρές του συστήματος της δικαιοσύνης: το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης και τους ντετέκτιβ των ανθρωποκτονιών και την Εισαγγελία.Με την έναρξη του 2ου κύκλου στη σειρά «Alert: MissingPersonsUnit», η ομάδα μπαίνει στα νέα της γραφεία, όπου ο Τζέισον και η Νίκι συναντούν το νέο τους αφεντικό, τον επιθεωρητή ΧόλιςΜπρον, ο οποίος θέλει να παρακολουθεί στενά την ομάδα.Στον 3ο κύκλο του «AlexRider» ο έφηβος κατάσκοπος είναι στο κατόπι του μεγαλύτερου εχθρού του: της κακόβουλης Σκόρπια. Υπό νέα ηγεσία, η εγκληματική συμμορία σχεδιάζει να εκβιάσει τη βρετανική κυβέρνηση χρησιμοποιώντας το νέο καταστροφικό υπερόπλο της.Απόλαυσε τις νέες σειρές και τους νέους κύκλους σειρών στο Novacinema4 αλλά και OnDemand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demandσου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤVπου τους ταιριάζει.Πηγή: tvnea.com