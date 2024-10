Το TikTok είναι μια κατεξοχήν πλατφόρμα διασκέδασης που στόχο έχει να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα και να προσφέρει χαρά.

Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω αλλά αποτελεί Κινέζικη εφαρμογή οπότε τα δεδομένα σας ΠΟΤΕ δεν είναι ασφαλή.

Ακολουθούν 10 απλοί τρόποι για την προστασία του απορρήτου και την ασφαλή πλοήγηση στην πλατφόρμα:

Λειτουργίες κατάλληλες για την ηλικία: Οι χρήστες του TikTok θα πρέπει να είναι πάνω από 16 χρονών για να χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως το Duet ή Stitch, ενώ θα πρέπει να είναι πάνω από 18 χρονών για να κάνουν LIVE, για να στείλουν και να λάβουν “Δώρα” .Προστασία των εφήβων: Το For You Feed έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια. Το TikTok εργαζεται για να απομακρύνει βίντεο που περιέχουν υλικό για ενήλικες ή σύνθετα θέματα για χρήστες κάτω των 18.Family Pairing: Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει στους γονείς/κηδεμόνες να συνδέσουν τον δικό τους λογαριασμό στο TikTok με αυτόν των παιδιών τους για να προσαρμόσουν ρυθμίσεις ασφάλειας και απορρήτου.Λογαριασμοί στο TikTok μόνο για χρήστες άνω των 13 ετών: Στο TikTok μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό μόνο όσοι είναι 13 ετών και άνω. Η πλατφόρμα εργάζεται διαρκώς για να απομακρύνει λογαριασμούς ανηλίκων που έχει εντοπίσει ή που έχουν αναφερθεί από τρίτους.Ιδιωτικότητα λογαριασμών: Οι λογαριασμοί που ανήκουν σε άτομα ηλικίας 13-15 ετών είναι εξαρχής ρυθμισμένοι ως private by default (ιδιωτικοί απο προεπιλογή), έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εγκρίνουν τους ακολούθους που θα έχουν πρόσβαση στα βίντεό τους.Εκπαιδευτικά βίντεο και οδηγίες για εφήβους: Το Κέντρο Ασφάλειας του TikTok προσφέρει μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο και οδηγίες για τις ρυθμίσεις απορρήτου, τον εκφοβισμό, τις διαταραχές διατροφής, τις διαδικτυακές προκλήσεις και άλλα θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Επιπλέον η Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο τμήμα για τους εφήβους χρήστες της πλατφόρμας.Διαχείριση χρόνου: Οι λογαριασμοί που ανήκουν σε χρήστες ηλικίας 13-15 ετών δεν λαμβάνουν ειδοποιήσεις μετά τις 9 μ.μ., ενώ οι λογαριασμοί χρηστών ηλικίας 16-17 ετών δεν λαμβάνουν ειδοποιήσεις μετά τις 10 μ.μ. Επίσης οι έφηβοι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν πρόγραμμα σίγασης ειδοποιήσεων.Συνεργασία με Οργανισμούς: Το TikTok συνεργάζεται με δεκάδες οργανισμούς παγκοσμίως, ώστε να εντοπίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους και να διατηρεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιεχομένου.Οδηγίες κοινότητας: Λογαριασμοί που παραβιάζουν τις οδηγίες της κοινότητας αφαιρούνται από το TikTok. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να κάνουν αναφορά περιεχομένου μέσα από την εφαρμογή.Διαφημίσεις: Όλες οι διαφημίσεις στο TikTok πρέπει να συμμορφώνονται με τις Πολιτικές Διαφήμισης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι χρήστες βλέπουν αποκλειστικά διαφημίσεις κατάλληλες για την ηλικία τους. Επιπλέον οι χρήστες του TikTok στην Ευρώπη, ηλικίας από 13 έως 17 ετών δεν βλέπουν εξατομικευμένες διαφημίσεις.

