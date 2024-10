Η νέα έκδοση, που αρχικά κυκλοφόρησε τον Ιούνιο για υπολογιστές Copilot+, φέρνει σημαντικές αλλαγές στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, προετοιμάζοντας το έδαφος για νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον John Cable, Αντιπρόεδρο Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συντήρησης και Διανομής των Windows, η έκδοση 24H2 αποτελεί μια "πλήρη αντικατάσταση του λειτουργικού συστήματος που περιέχει νέα θεμελιώδη στοιχεία απαραίτητα για την παροχή μετασχηματιστικών εμπειριών τεχνητής νοημοσύνης και εξαιρετικής απόδοσης".

Η Microsoft θα χρησιμοποιήσει μηχανική μάθηση και δεδομένα τηλεμετρίας για τη σταδιακή διάθεση της αναβάθμισης σε όλους τους χρήστες. Η νέα έκδοση επαναφέρει τον κύκλο υποστήριξης, προσφέροντας 24 μήνες υποστήριξης για τις εκδόσεις Home και Pro, και 36 μήνες για τις εκδόσεις Enterprise και Education. Παράλληλα, κυκλοφορεί η έκδοση Windows 11 Enterprise LTSC 2024 για οργανισμούς, με πενταετή υποστήριξη.

Οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Recall, το Click to Do και η βελτιωμένη αναζήτηση των Windows, θα δοκιμαστούν από τους Insiders με επεξεργαστή Intel/AMD αργότερα το φθινόπωρο ενώ πρώτοι θα έχουν πρόσβαση οι κάτοχοι συστημάτων με επεξεργαστή Snapdragon X Elite και Plus. Για τους υπόλοιπους χρήστες, η έκδοση 24H2 περιλαμβάνει μικρές βελτιώσεις στη γραμμή εργασιών, το system tray, τον File Explorer και τις Ρυθμίσεις.

Μεταξύ των σημαντικότερων προσθηκών είναι:

1. Energy saver: Μια βελτιωμένη έκδοση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας, που στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ακόμη και όταν οι συσκευές είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα.

2. Υποστήριξη Bluetooth LE Audio: Σε συμβατές συσκευές, οι χρήστες θα μπορούν να μεταδίδουν ήχο και να πραγματοποιούν κλήσεις σε ακουστικά βαρηκοΐας, με νέες δυνατότητες ελέγχου των προεπιλογών ήχου και των περιβαλλοντικών ήχων.

3. Συμβατότητα με Wi-Fi 7: Σε συμβατές συσκευές, το Wi-Fi 7 θα προσφέρει υποστήριξη για ταχύτητες πολλών gigabit. Θεωρητικά, το Wi-Fi 7 είναι έως και 4 φορές ταχύτερο από το Wi-Fi 6 και το Wi-Fi 6E, και σχεδόν 6 φορές ταχύτερο από το Wi-Fi 5.

4. Υποστήριξη HDR background: Σε υπολογιστές με οθόνες HDR, οι χρήστες θα μπορούν να ορίσουν εικόνες .jxr ως φόντο επιφάνειας εργασίας και να τις αποδώσουν σε HDR, κάτι που όμως θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας στους φορητούς υπολογιστές.

Όπως διευκρινίζει από την πρώτη στιγμή η Microsoft, η διαδικασία λήψης της αναβάθμισης θα γίνει σταδιακά. Οι χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει την επιλογή "Λήψη των τελευταίων ενημερώσεων μόλις είναι διαθέσιμες" στις Ενημερώσεις των Windows θα λάβουν πρώτοι την αναβάθμιση. Για τους υπόλοιπους, το μενού Windows Update θα ειδοποιήσει τους χρήστες όταν η αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για τη συσκευή τους.

Για τις managed συσκευές, η έκδοση 24H2 είναι διαθέσιμη μέσω των Windows Server Update Services, του Windows Update for Business και του Microsoft 365 admin center. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για εμπορικούς και εκπαιδευτικούς πελάτες στο Windows IT Pro blog.

Η έκδοση 24H2 των Windows 11 έχει ήδη διατεθεί μέσω του καναλιού Windows Insider Release Preview από τον Μάιο, ενώ η Microsoft έχει επίσης κυκλοφορήσει το ISO για όσους προτιμούν να πραγματοποιήσουν καθαρή εγκατάσταση.

