Σας ενημερώνουμε για την ημερίδα με θέμα «25 years of the Hellenic Fusion Programme: Achievements and Prospects towards Fusion Energy in Europe» που θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου 2024 (9:30 – 17:00) στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο Ι. Δρακόπουλος), Πανεπιστημίου 30.



Στην ημερίδα θα συζητηθεί ο Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης για την παραγωγή ενέργειας μέσω Σύντηξης, εκπρόσωποι των Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων θα παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους στην ερευνητική αυτή περιοχή και Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού που εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα σε θέματα Φυσικής και Τεχνολογίας Σύντηξης θα παρουσιάσουν τη δική τους οπτική γωνία για την υλοποίηση του ανθρώπινου αυτού ονείρου, της παραγωγής άφθονης, ασφαλούς και βιώσιμης πηγής ενέργειας μέσω Σύντηξης.



Στην ιστοσελίδα της ημερίδας https://www.eventora.com/en/Events/25-years-Hellenic-Fusion-Programme θα βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα και έχετε τη δυνατότητα εγγραφής για παρακολούθηση είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά.



