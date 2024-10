Ο κομήτης C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) στις 12 Οκτωβρίου θα βρεθεί στην ελάχιστη απόσταση από τη Γη στα 70 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Θα μπορεί κανείς να τον αναζητήσει πολύ χαμηλά στο δυτικό ορίζοντα:12/10/2024 και ώρα 19:30, χαμηλά στον δυτικό ουρανό, μετά τη δύση του ήλιου, εμφανίζεται ο κομήτης C/2023 A3. Το προβλεπόμενο μέγεθός του θα είναι -0,5. Στα επόμενα λεπτά καθώς ο ουρανός θα γίνεται πιο σκοτεινός, ο κομήτης δύει σταδιακά.Πώς έλαβε το περίεργο όνομά του;Το πρώτο γράμμα στα ονόματα των κομητών (C στην προκειμένη περίπτωση) συμβολίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κομήτης. Ποια κατηγορία συμβολίζει κάθε γράμμα; Έχουμε και λέμε:P: Περιοδικοί κομήτες με περίοδο περιφοράς μικρότερη των 200 ετών ή κομήτες που επιβεβαιωμένα έχουν κάνει «πέρασμα» από την γειτονιά του Ήλιου πάνω από μία φορά.C: Μη περιοδικοί κομήτες ή κομήτες με περίοδο περιφοράς μεγαλύτερη των 200 ετών που έχει παρατηρηθεί μόνο ένα «πέρασμά» τους από τη γειτονιά του Ήλιου.X: Κομήτες με άγνωστη ή απροσδιόριστη τροχιά, συνήθως γνωστοί από ιστορικές καταγραφές.D: Περιοδικοί κομήτες που έχουν διασπαστεί ή εξαφανιστεί.A: Αντικείμενα παλιότερα γνωστά ως κομήτες, τα οποία πλέον έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των νάνων πλανητών.I: Διαστρικά αντικείμενα – κατηγορία που ξεκίνησε να υφίσταται το 2017.Έπειτα, στην ονομασία του κομήτη εμφανίζεται το έτος κατά το οποίο ανακαλύφθηκε. Άρα, ο C/2023 A3 (TSUCHINSHAN – ATLAS) είναι μη περιοδικός κομήτης που ανακαλύφθηκε το 2023.Ακολουθεί ο συνδυασμός ενός γράμματος και ενός αριθμού (Α3 στην περίπτωσή μας). Το γράμμα αντιστοιχεί στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό του μήνα της ανακάλυψης. Για παράδειγμα, Α και Β σημαίνει πρώτο και δεύτερο μισό αντίστοιχα, του Ιανουαρίου, C και D πρώτο και δεύτερο μισό αντίστοιχα, του Φεβρουαρίου κ.ο.κ. Ο αριθμός που συνοδεύει το γράμμα δείχνει την σειρά ανακάλυψης του κομήτη για το συγκεκριμένο έτος. Δηλαδή, ο C/2023 A3 (TSUCHINSHAN – ATLAS) ανακαλύφθηκε κατά το πρώτο μισό του Ιανουαρίου του 2023 και ήταν ο 3ος κατά σειρά που εντοπίστηκε εκείνη τη χρονιά.Επιπλέον, οι κομήτες λαμβάνουν και το όνομα του/των ανθρώπου/ανθρώπων που τους ανακάλυψαν ή ακόμα το όνομα του αστεροσκοπείου από το οποίο εντοπίστηκαν. Στην περίπτωση του C/2023 A3, αυτός ανακαλύφθηκε από το αστεροσκοπείο TSUCHINSHAN στην Κίνα, ενώ τον παρακολούθησε και το σύστημα εντοπισμού παραγήινων αστεροειδών ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), γι’ αυτό και είναι γνωστός και ως κομήτης TSUCHINSHAN – ATLAS.Πώς να παρατηρήσετε τον κομήτηΕνημερωθείτε από το διαδίκτυο, ή από εφαρμογές αστρονομίας για smartphones για το πότε είναι ορατός και σε ποια περιοχή του ουρανού (π.χ. https://stellarium-web.org/).Βρείτε μια τοποθεσία με καθαρή θέα στην περιοχή του ουρανού όπου προβλέπεται να βρίσκεται ο κομήτης. Αποφύγετε περιοχές που εμποδίζονται από κτίρια, δέντρα ή λόφους.Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ταξιδέψτε σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία και αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι για τουλάχιστον μια ώρα.Είναι καλύτερα να παρατηρήσετε με την περιφερειακή σας όραση. Αντί να κοιτάζετε λοιπόν, απευθείας τον κομήτη, κοιτάξτε λίγο παραδίπλα, περίπου 20 μοίρες, ώστε να εκθέσετε τα πιο ευαίσθητα μέρη του ματιού σας, τα ραβδία* και τα κωνία*, στο φως που προέρχεται από τον κομήτη. Έτσι, θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να τον δείτε.Ένα ζευγάρι κιάλια με μεγάλους αντικειμενικούς φακούς είναι ιδανικό για τη σάρωση του ουρανού. Τα κιάλια μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τον κομήτη στον ουρανό και να σας προσφέρουν μια ευρυγώνια θέα της εντυπωσιακής ουράς του.Τα τηλεσκόπια προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη φωτοσυλλεκτική ικανότητα και μεγαλύτερη μεγέθυνση, εάν θέλετε να παρατηρήσετε λεπτομέρειες της κόμης. Η μεσαία έως υψηλή μεγέθυνση θα προσφέρει σπουδαία θέαση της κόμης, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.*ραβδία: κύτταρα του αμφιβληστροειδή χιτώνα ευαίσθητα στην ένταση του φωτός*κωνία: κύτταρα του αμφιβληστροειδή χιτώνα ευαίσθητα στα χρώματαΕνδεικτικές μέρες & ώρες παρατήρησηςΣτις 14 Οκτωβρίου, ο κομήτης θα λάμπει στα δυτικά με μέγεθος περίπου 0 και θεωρητικά, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες παρατήρησης, θα είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού. Φυσικά, η θέαση είναι πολύ καλύτερη με κιάλια ή τηλεσκόπιο μικρής μεγέθυνσης.Στις 14/10/2024 ο κομήτης θα έχει μέγεθος περίπου 0 και θα λάμπει χαμηλά στον δυτικό ουρανό. Θεωρητικά, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες παρατήρησης, θα είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού. Στην εικόνα βλέπουμε την θέση του όταν το ρολόι θα δείχνει 19:31.Ο κομήτης C/2023 A3 μπορεί να αποδειχθεί ένα από τα εντυπωσιακότερα ουράνια αντικείμενα που θα έχετε δει σε ολόκληρη της ζωή σας!πηγή: astro.planitario.gr