Η κατανάλωση περισσότερων υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, από αναψυκτικά διαίτης μέχρι συσκευασμένα κράκερ σε ορισμένα δημητριακά και γιαούρτια, συνδέεται στενά με υψηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μια ομάδα ερευνητών στις επιστήμες διατροφής, την κινησιολογία και την εκπαίδευση για την υγεία σε Πανεπιστήμιο του Ώστιν, στο Τέξας.Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, η ομάδα περιγράφει πώς, ακόμη και περισσότερο από την παρουσία ζάχαρης και αλατιού στη διατροφή, η ύπαρξη περισσότερων υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με πρόσθετα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης αίματος, σε μια περίοδο μηνών, ένα μέτρο που ονομάζεται HbA1C.«Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δούμε και να μετρήσουμε την υγιεινή διατροφή», δήλωσε η ανώτερη συγγραφέας Marissa Burgermaster, επίκουρη καθηγήτρια Διατροφικών Επιστημών στο UT. «Ξεκινήσαμε να δούμε ποια μέτρηση συσχετίστηκε με τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Διαπιστώσαμε ότι όσο περισσότερα είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα κατά βάρος στη διατροφή ενός ατόμου, τόσο χειρότερος ήταν ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα του και όσο πιο ελάχιστα είναι τα επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα τρόφιμα στη διατροφή ενός ατόμου, τόσο καλύτερος ήταν ο έλεγχος του».Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση περισσότερων υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων, παχυσαρκίας, διαταραχών ύπνου, άγχους, κατάθλιψης και πρόωρου θανάτου. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι συνήθως υψηλότερα σε πρόσθετα σάκχαρα και νάτριο, αλλά οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αυξήσεις A1C δεν αφορούσαν απλώς την προσθήκη ζάχαρης και νατρίου. Συνθετικές γεύσεις, πρόσθετα χρώματα, γαλακτωματοποιητές, τεχνητά γλυκαντικά και άλλα τεχνητά συστατικά μπορεί να ευθύνονται εν μέρει, υπέθεσε η Erin Hudson, μεταπτυχιακή φοιτήτρια συγγραφέας της εργασίας, και αυτό υποδηλώνει ότι οι διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να πρέπει να αρχίσουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.Για τους συμμετέχοντες στη μελέτη που δεν έκαναν θεραπεία με ινσουλίνη, μια δίαιτα με 10% περισσότερα από τα συνολικά γραμμάρια τροφής να είναι υπερεπεξεργασμένα συνδέθηκε με επίπεδα HbA1C που ήταν, κατά μέσο όρο, 0,28 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα. Αντίθετα, εκείνοι των οποίων η διατροφή περιείχε 10% υψηλότερη ποσότητα τροφής που ήταν ελάχιστα επεξεργασμένη ή μη επεξεργασμένη, είχαν επίπεδα HbA1C, κατά μέσο όρο, 0,30 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα. Το να έχουν HbA1C κάτω από 7 θεωρείται ιδανικό για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, και τα άτομα που κατανάλωναν, κατά μέσο όρο, 18% ή λιγότερα γραμμάρια των τροφίμων τους από εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν πιο πιθανό να πληρούν αυτό το όριο.Διαβάστε τη μελέτη ΕΔΩ.

