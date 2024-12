Τα Χριστούγεννα έρχονται και η ΕΡΤ τα φέρνει πιο κοντά με το EΡΤChristmas, ένα κανάλι για τις πιο γιορτινές ημέρες και νύχτες του χρόνου.







Για πρώτη φορά η δημόσια τηλεόραση και το ERTFLIX, μοιράζουν δώρα με ταινίες (πολλές σε πρώτη μετάδοση), σειρές και πολλές ακόμα εκπλήξεις από τον κόσμο της 7ης τέχνης, μέσω του EΡΤChristmas που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα Χριστούγεννα.







Από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2024 και κάθε απόγευμα, από τις 18:00 έως τις 24:00, πάρτε θέση και απολαύστε back to back σε live streaming τέσσερις ταινίες για όλη την οικογένεια, οι οποίες μετά τη μετάδοσή τους, θα είναι διαθέσιμες για on demand θέαση.







Κωμωδίες, αισθηματικές, ρομαντικές δραμεντί, κοινωνικές, αλλά και αγαπημένα κλασικά μιούζικαλ του Χόλιγουντ με την αξεπέραστη Ρίτα Χέιγουορθ και τον θρυλικό Φρεντ Αστέρ για ατελείωτη διασκέδαση με άρωμα Χριστουγέννων.

Η μαγεία των γιορτών συμπληρώνεται και με νότες, μέσα από το Radiochristmas.gr, το γιορτινό webradio της ΕΡΤ.







ΤΑΙΝΙΕΣ

«Χριστουγεννιάτικο ρομάντζο»

(A Cowboy Christmas romance)

Μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, μια τεράστια επιχειρηματική συμφωνία στέλνει την κτηματομεσίτρια Lexie Crenshaw στη γενέτειρά της για να κλείσει ένα μεγάλο ράντσο. Σύντομα όμως έρχεται αντιμέτωπη με τον σέξι ιδιοκτήτη του ράντσου, που αρνείται να πουλήσει το σπίτι του, ενώ το οικογενειακό της δράμα ξανάρχεται στην επιφάνεια.

Αισθηματική δραμεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 2023

Με τους: Τζάνα Κράμερ, Άνταμ Σεν







«Designing Christmas with you / Mistletoe moments»

Με την καριέρα της να βρίσκεται σε εξέλιξη, μια διακοσμήτρια πρέπει να συνεργαστεί με έναν απροσδόκητο συνεργάτη για να παρουσιάσει σχέδιο διακόσμησης ενός σπιτιού για το επερχόμενο χριστουγεννιάτικο γκαλά.

Ρομαντική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 2023

Με τους: Σούζι Άμπρομέϊτ, Λίαμ ΜακιντάΪρ







«Τα Χριστούγεννα που πάντα ήθελα»

(Coming home for Christmas)

Η Λίζι Ρίτσφιλντ βρίσκει δουλειά ως διαχειρίστρια σε μια εξαιρετική έπαυλη σε κτήμα, στην εξοχή της Βιρτζίνια. Ενώ προετοιμάζει την πώληση της έπαυλης, σχεδιάζει ένα τελευταίο οικογενειακό γκαλά, παραμονή των Χριστουγέννων. Ξαφνικά, όμως, η ερωτική ζωή της περιπλέκεται. Θα καταφέρει να την ξεμπερδέψει, βοηθώντας παράλληλα να αμβλυνθούν και οι οικογενειακές έχθρες και να εμφυσήσει σε όλους το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων;

Ρομαντικό δράμα, παραγωγής Καναδά, 2017

Με τους: Ντάνικα Μακκέλαρ, Νιλ Μπλέντσο, Άντριου Φράνσις







«Έρωτας εν τη ενώσει»

(Check inn to Christmas)

Η Τζούλια Κρόουλι και ο Ράιαν Μέισον προσπαθούν να σώσουν τα πανδοχεία τους και να τερματίσουν τη διαμάχη μεταξύ των οικογενειών τους.

Αισθηματικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ, 2019

Με τους: Ρέιτσελ Μπόστον, Γουές Μπράουν, Ρίτσαρντ Καρν







«Χριστούγεννα όλο το χρόνο»

(Everything Christmas)

Η λάτρης των Χριστουγέννων, Λόρι Τζο, αρχίζει ένα επικό τριήμερο οδικό ταξίδι με την εργασιομανή καλύτερη της φίλη, Βικτώρια, στην πόλη όπου είναι Χριστούγεννα όλο τον χρόνο. Απρόοπτα, καθυστερήσεις και συναντήσεις με όμορφους ομοϊδεάτες τη συνοδεύουν στη διαδρομή.

Ρομαντική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 2023

Με τους: Σίντι Μπάσμπι, Κάθριν Μπάρελ, Κόρεϊ Σεβιέ







«Χριστουγεννιάτικος μποναμάς»

(Α bramble house Christmas)

Όταν μια νοσηλεύτρια δέχεται ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν ασθενή, ο γιος του την υποπτεύεται ή… την ερωτεύεται; Θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα αξέχαστα και για τους δύο;

Ρομαντικό δράμα, παραγωγής Καναδά/ΗΠΑ, 2017

Με τους: Ότομ Ρίσερ, Ντέιβιντ Χέιντν-Τζόουνς, Λίαμ Χιούζ







«Το μενού των Χριστουγέννων »

(Christmas on the menu)

Μια διάσημη σεφ επιστρέφει στη γενέτειρά της για να δημιουργήσει ένα ειδικό χριστουγεννιάτικο μενού για το πανδοχείο της μητέρας της. Εκεί συναντά έναν διάσημο κριτικό εστιατορίων που κάποτε, της είχε γράψει μια πολύ αρνητική κριτική. Παρά τα προβλήματα μεταξύ τους, σύντομα αναπτύσσεται μια ρομαντική σχέση.

Ρομαντική δραμεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 2020

Με τους: Κιμ Σόουν, Κλέϊτον Τζέιμς, Σύνθια Γκιπ







«Το μυστηριώδες βιβλίο συνταγών»

(The recipe files)

Αφού χάνει τη δουλειά της, μια αρτοποιός αναζητά νέα αρχή σε μια μικρή πόλη. Με φιλοδοξία, γλυκά όνειρα και μεγάλη δόση «καρδιάς» στις συνταγές, καταφέρνει να ξαναδώσει την παλιά του δόξα σε ένα εγκαταλελειμμένο αρτοποιείο. Όταν υποψιάζεται, όμως, ότι το πρόσφατο εύρημά της, ένα μυστηριώδες βιβλίο συνταγών, μπορεί να έχει στοιχεία για τον θάνατο του πρώην ιδιοκτήτη του, ξεκινά να λύσει την υπόθεση.

Ρομαντική ταινία μυστηρίου, παραγωγής ΗΠΑ, 2023

Με τους: Άσλι Σϊμπσον, Μόργκαν ΜπράντλεΪ, Νταγκ Νομπλ







«Ένα ταίρι για τα Χριστούγεννα»

(A merry Christmas match)

Η Κόρι διοργανώνει κάθε χρόνο τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της μικρής τους πόλης, προς τιμήν του αείμνηστου πατέρα της. Όταν ένας γοητευτικός εργένης επισκέπτεται τη μικρή χιονισμένη πόλη της, αναπτύσσεται μεταξύ τους ένα ειδύλλιο. Όμως, πεπεισμένος ότι η σχέση από απόσταση δεν θα λειτουργήσει ποτέ, επιστρέφει σπίτι του. Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, η Κόρι αποφασίζει να ακολουθήσει την καρδιά της και να τον επισκεφτεί.

Ρομαντική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 2019

Με τους: Άσλεϊ Νιούμπρο, Κάιλ Ντιν Μάσεϊ, Λίντσεϊ Γκόρτ







«Το πιο γλυκό θαύμα»

(Christmas a la mode)

Μια αγρότισσα για να σώσει την οικογενειακή φάρμα, κληρονομιά του πατέρα της, επινοεί έναν διαδικτυακό διαγωνισμό γεύσης παγωτού που γίνεται viral. Το παγωτό βανίλια, παραγωγής του γαλακτοκομείου της, σε συνδυασμό με την εκπληκτική μηλόπιτα του γοητευτικού συντρόφου της αδελφής της, δημιουργούν το πιο νόστιμο γλυκό των Χριστουγέννων. Το θαύμα γίνεται κι η Έμιλι σώζει το οικογενειακό αγρόκτημα και κερδίζει τελικά τον όμορφο άντρα.

Ρομαντικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ, 2019

Με τους: Κέιτι Λεκλέρκ, Ράιαν Κούπερ, Τζένιφερ Έλλις







«Ό,τι ποθώ για απόψε»

(Christmas in Connecticut)

Μια δημοσιογράφος που εμφανίζεται ότι είναι τέλεια μαγείρισσα, υποχρεώνεται από τον εκδότη της να περάσει στο σπίτι της παραδοσιακά οικογενειακά Χριστούγεννα με έναν ήρωα ναύτη. Είτε θα το κάνει είτε η καριέρα της θα τερματιστεί για πάντα…

Ρομαντική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 1945

Σκηνοθεσία: Πίτερ Γκόντφρι

Με τους: Μπάρμπαρα Στάνγουικ, Ντένις Μοργκαν, Σ.Ζ. Σακάλ, Σίντνει Γκρινστριτ, Ρέτζιναλντ Γκάρντινερ







«Σαν τα παραμύθια»

(Cover girl)

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας χορεύτριας που της δίνεται η ευκαιρία να γίνει πρωταγωνίστρια μετά τη συμμετοχή της σε έναν έναν διαγωνισμό Cover Girl, που χρηματοδοτείται από εκδότη περιοδικών.

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ των χρόνων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν υποψήφια για 5 Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής Επένδυσης.

Μουσικοχορευτική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 1944

Σκηνοθεσία: Τσαρλς Βίντορ

Με τους: Ρίτα Χέιγουορθ, Τζιν Κέλι, Φιλ Σίλβερς







«Σταχτοπούτα»

(Cinderella)

Ένα σύγχρονο κινηματογραφικό μιούζικαλ με τολμηρή εκδοχή του κλασικού παραμυθιού. Η φιλόδοξη ηρωίδα μας έχει μεγάλα όνειρα και με τη βοήθεια της υπέροχης νονάς της, επιμένει να τα κάνει πραγματικότητα.

Ρομαντικό μιούζικαλ, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου / ΗΠΑ, 2021

Σκηνοθεσία: Κέι Κάνον

Με τους: Πιρς Μπρόσναν, Καμίλα Καμπέγιο, Νίκολας Γκάλιτζιν, Μπίλι Πόρτερ







«Ο πειρασμός»

(Bye bye birdie)

Ένα είδωλο της ροκ ταξιδεύει σε μια μικρή πόλη του Οχάιο για να κάνει την «αποχαιρετιστήρια» τηλεοπτική του παράσταση και να φιλήσει μια μαθήτρια τραγουδώντας το τραγούδι «Ένα τελευταίο φιλί» για αποχαιρετισμό. Μια σειρά από ευτυχισμένα ρομαντικά πλεξίματα ξεκινάει…

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής Επένδυσης και Καλύτερης Μίξης Ήχου 1964.

Μουσικοχορευτική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 1963

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Σίντνεϊ

Με τους: Ντικ Βαν Ντάικ, Αν Μάργκρετ, Τζανετ Λι







«Στον ίλιγγο του χορού»

(You were never lovelier)

Στο Μπουένος Άιρες, ένας πατέρας που ακολουθεί την παράδοση της οικογένειας, σύμφωνα με την οποία οι κόρες πρέπει να παντρεύονται με σειρά ηλικίας, επιτρέπει σε έναν Αμερικανό χορευτή να εμφανιστεί στο κλαμπ του υπό την προϋπόθεση ότι θα παίξει τον μνηστήρα της δεύτερης μεγαλύτερης κόρης του, καθώς οι δύο μικρότερες κόρες του έχουν ήδη επιλέξει τους συζύγους τους.

Η ταινία ήταν υποψήφια για τρία Όσκαρ, μεταξύ αυτών και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, για το «Deadly Beloved» σε μουσική του Τζερόμ Κερν και στίχους του Τζόνι Μέρσερ.

Μουσικοχορευτική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 1942

Σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Α. Σάιτερ

Με τους: Φρεντ Αστέρ, Ρίτα Χέιγουορθ







«Ποτέ δεν θα πλουτίσεις»

(Υou’ll never get rich)

Προκειμένου να καλύψει τις ερωτικές του περιπέτειες, ένας παντρεμένος παραγωγός του Μπρόντγουεϊ βάζει έναν από τους χορευτές του να βγει ραντεβού με μια χορεύτρια για την οποία είχε αγοράσει ένα δώρο. Όμως, οι δύο χορευτές ερωτεύονται πραγματικά.

Υποψήφια για δύο Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, «Since I Kissed My Baby Goodbye» του Κόουλ Πόρτερ.

Ρομαντική μουσική κωμωδία, παραγωγής ΗΠΑ, 1941

Σκηνοθεσία: Σίντεϋ Λάνφιλντ

Με τους: Φρεντ Αστέρ, Ρϊτα Χέϊγουορθ







ΜΙΝΙ ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

«Η λίστα των Χριστουγέννων»

(The Christmas checklist)

Μετά το θάνατο της μητέρας της η Έμιλι Ρόμπερτσον επιστρέφει στη γραφική πατρίδα της, το Κολοράντο. Όπου ανακαλύπτει έναν κόκκινο φάκελο και έρχεται αντιμέτωπη μια πρόκληση: να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία της μητέρας της που είναι να ολοκληρώσει μια λίστα με δώδεκα χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.

Χριστουγεννιάτικη ρομαντική δραματική μίνι σειρά μυθοπλασίας, τεσσάρων ωριαίων επεισοδίων.

Με τους: Σάρα Πάουερ, Τζάροντ Τζόνσον

