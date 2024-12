Η Google παρουσίασε το Year in Search 2024, το οποίο περιλαμβάνει τις κορυφαίες αναζητήσεις του έτους για την Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις, όπως τα πρόσωπα και τα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων που αναζήτησαν οι χρήστες, καθώς και άλλες αναζητήσεις που έκαναν το 2024 μοναδικό.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες.

Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις - TrendingEuroΦωτιά τώραΠροειδοποίηση για ακραία ζέστηΤουρισμός για όλουςΤο προξενιό της ΙουλίαςΚαλλιτεχνική κολύμβηση στους ολυμπιακούς αγώνεςαποτελέσματα εκλογών στην ευρωπαϊκή ένωσηολυμπιακοί αγώνεςιστιοπλοΐα στους ολυμπιακούς αγώνεςpoor thingsΠρόσωπα - PeopleΜαρίνα ΣάττιΜαρινέλλαΕμμανουήλ ΚαραλήςKate MiddletonΛευτέρης ΠετρούνιαςDiddyDonald TrumpΔημήτρης ΚόκοταςImane KhelifΚατερίνα ΣτεφανίδηΕκλιπούσες Διασημότητες - GoodbyesLiam PayneΆννα ΠαναγιωτοπούλουΧάρης ΚωστόπουλοςGeorge BaldockAlain DelonΔάνης ΚατρανίδηςTzaneShannen DohertyΜίμης ΠλέσσαςΓιάννης ΦέρτηςΑθλητικά ΓεγονόταΚαλλιτεχνική κολύμβηση στους Ολυμπιακούς ΑγώνεςΙστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς ΑγώνεςΣύνθετο αθλητικής αναρρίχησης στους Ολυμπιακούς ΑγώνεςΑντισφαίριση με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς ΑγώνεςΔυναμικό τρίαθλο στους Παραολυμπιακούς ΑγώνεςΤοξοβολία στους Παραολυμπιακούς ΑγώνεςΠαραολυμπιακοί ΑγώνεςΣέρφινγκ στους Ολυμπιακούς ΑγώνεςΚρίκοι ενόργανης γυμναστικής στους Ολυμπιακούς ΑγώνεςΚαλαθοσφαίριση με αμαξίδια στους Παραολυμπιακούσς ΑγώνεςΣειρέςΤο Προξενιό της ΙουλίαςGrand HotelΨυχοκόρεςΆγιος ΈρωταςFamagustaΕχω ΠαιδιάΗ ΜάγισσαΤο NαυάγιοMaestroBaby ReindeerΤαινίεςPoor ThingsInside Out 2DuneSaltburnDeadpoolIt Ends with UsTerrifier 3Anyone But YouLonglegsDune 2Τι είναιΤι είναι το κεφαλούδιΤι είναι το τόφουΤι είναι η αβοκέταΤι είναι ο HIVΤι είναι ο HPVΤι είναι το άγρυπνο κώμαΤι είναι το PTSDΤι είναι το ξυλόλιοΤι είναι ο στρεπτόκοκκοςΤι είναι η σύφιληΓιατίΓιατί θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13Γιατί λέμε ψέματα την πρωταπριλιάΓιατί αποκλείστηκε η ΟλλανδίαΓιατί ιδρύθηκε το Λας ΒέγκαςΓιατί πετάμε χαρταετό την Καθαρά ΔευτέραΓιατί το Ιράν επιτίθεται στο ΙσραήλΓιατί σκάνε οι ντομάτεςΓιατί γιορτάζουμε την ΤσικνοπέμπτηΓιατί νυστάζω συνέχειαΓιατί βάφουμε κόκκινα αυγάΠότεΠότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2024Πότε αλλάζει η ώρα 2024Πότε είναι της ΑναλήψεωςΠότε ανοίγουν τα σχολεία 2024Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2024Πότε είναι η Καθαρά ΔευτέραΠότε ανοίγει το Τριώδιο 2024Πότε είναι το Black Friday 2024Πότε ξεκινάει η ψηφιακή κάρτα εργασίαςΠότε είναι οι Ευρωεκλογές