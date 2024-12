Λίγο μετά το φινάλε της πρώτης σεζόν της σειράς που καθήλωσε τo τηλεοπτικό κοινό σε Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α., το “The Day of the Jackal” έρχεται σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση στον Alpha.

H κατασκοπευτική σειρά μυστηρίου, με πρωταγωνιστή, τον βραβευμένο με Όσκαρ, Eddie Redmayne, έκανε πρεμιέρα σε Η.Π.Α και Μεγάλη Βρετανία μόλις τον Νοέμβριο, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει εκατομμύρια τηλεθεατές.

Στο The Day of the Jackal παρακολουθούμε έναν επίλεκτο ελεύθερο σκοπευτή, άριστο στις μεταμφιέσεις και άρτια εκπαιδευμένο δολοφόνο, το «Τσακάλι», να βγάζει τα προς το ζην εκτελώντας δολοφονίες για την υψηλότερη αμοιβή. Όμως, μετά την τελευταία του δουλειά, τραβάει την προσοχή της Μπιάνκα, μίας επίμονης Βρετανίδας αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών, που αρχίζει να τον καταδιώκει σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι “γάτας και ποντικιού” σε όλη την Ευρώπη, αφήνοντας στο πέρασμά τους την καταστροφή…

Το κυνήγι ξεκινά τον Ιανουάριο στον Alpha!







