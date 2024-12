Καθώς το 2024 πλησιάζει προς το τέλος του, και αφότου η ίδια ανέδειξε τις κορυφαίες εφαρμογές και παιχνίδια για τη χρονιά που ολοκληρώνεται, η Apple αποκαλύπτει τώρα και τις λίστες με τις εφαρμογές και τα παιχνίδια που κατέβηκαν περισσότερο από τους χρήστες.

Οι λίστες αναδεικνύουν τις πιο δημοφιλείς δωρεάν και επί πληρωμή εφαρμογές και παιχνίδια σε iPad, iPhone και Apple Arcade. Οι πίνακες του τέλους του έτους είναι διαθέσιμοι στην καρτέλα Today του App Store σε περισσότερες από 30 χώρες, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάτι για την Ελλάδα. Επομένως, θα αρκεστούμε σε αυτά που ξεχώρισαν στις ΗΠΑ, όπου όσο να 'ναι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η πιο downloaded εφαρμογή είναι το Temu!

Top 10 free iPhone apps:

Temu: Shop Like a BillionaireThreadsTikTokChatGPTGoogleInstagramWhatsApp MessengerCapCut - Video EditorYouTube: Watch, Listen, StreamGmail - Email by Google

Top 10 paid iPhone apps:

ShadowrocketHotSchedulesProcreate Pocket75 HardAnkiMobile FlashcardsAutoSleep Track Sleep on WatchPaprika Recipe Manager 3TonalEnergy Tuner & MetronomeGoblin ToolsForest: Focus for Productivity

Top 10 free iPhone games:

Block Blast!MONOPOLY GO!RobloxCall of Duty®: Warzone™ MobileTownshipLast War: SurvivalRoyal MatchBrawl StarsSubway SurfersMy Perfect Hotel

Top 10 paid iPhone games:

Minecraft: Play with FriendsHeads Up!Geometry DashPapa's Freezeria To Go!Bloons TD 6Five Nights at Freddy'sPlague Inc.MONOPOLY: The Board GameStardew ValleyRed's First Flight

Top 10 free iPad apps:

YouTube: Watch, Listen, StreamNetflixMax: Stream HBO, TV, & MoviesCalculator - Pad EditionDisney+Google ChromePeacock TV: Stream TV & MoviesAmazon Prime VideoTikTokGoodnotes 6

Top 10 paid iPad apps:

ProcreateProcreate DreamsShadowrocketforScoreNomad SculptToonSquidBluebeam Revu for ‌iPad‌AnkiMobile FlashcardsTeach Your Monster to ReadEndless Paper

Top 10 free iPad games:

RobloxMagic Tiles 3: Piano GameMONOPOLY GO!Subway SurfersBrawl StarsGeometry Dash LiteBlock Blast!Among Us!My Perfect HotelRoyal Match

Top 10 paid iPad games:

Minecraft: Play with FriendsGeometry DashFive Nights at Freddy'sStardew ValleyBloons TD 6Papa's Paleteria To Go!Five Nights at Freddy's 2Poppy Playtime Chapter 1MONOPOLY: The Board GameUltimate Custom Night

Top 10 Apple Arcade games:

NBA 2K24 Arcade EditionSnake.io+Hello Kitty Island AdventureSneaky SasquatchBloons TD 6+Sonic Dream TeamNFL Retro Bowl '25Disney Dreamlight ValleyCooking Mama: Cuisine!Solitaire by MobilityWare+