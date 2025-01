PA MediaIn the UK's Whitley Bay, a shining waxing crescent Moon glows with Venus to the right

Οι αστρονόμοι σε ολόκληρο τον πλανήτη απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα την Παρασκευή, καθώς η Αφροδίτη φάνηκε να λάμπει έντονα πάνω από την ημισέληνο. Ο πλανήτης ήταν ορατός με γυμνό μάτι από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία και η Κίνα.Η Αφροδίτη συχνά αποκαλείται «Αστέρι του Εσπερινού» ή «Πρωινό Αστέρι», καθώς, όταν είναι εμφανής, μοιάζει με το πιο λαμπερό «άστρο» στον ουρανό.

tinanantsou.blogspot.gr

Το νέο έτος φέρνει ακόμη περισσότερες αστρονομικές απολαύσεις. Ο Ιανουάριος του 2025 προβλέπεται εξαιρετικός μήνας για την παρατήρηση τόσο της Αφροδίτης όσο και του Κρόνου. Στις 18 Ιανουαρίου, οι δύο πλανήτες θα πλησιάσουν εντυπωσιακά, εμφανιζόμενοι σε απόσταση μόλις 2,2° μεταξύ τους.Επιπλέον, οι παρατηρητές μπορεί να έχουν την ευκαιρία να δουν πεφταστέρια, καθώς η βροχή μετεωριτών Quadrantid συνεχίζεται. Η κορύφωση της βροχής αναμένεται το Σάββατο, ενώ τα φαινόμενα θα είναι ορατά από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 12 Ιανουαρίου.Ο Δρ Robert Massey, αναπληρωτής διευθυντής της Royal Astronomical Society στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι όσοι θέλουν να απολαύσουν τα ουράνια «πυροτεχνήματα» μετά τη δύση του ηλίου, θα πρέπει να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τη φωτορύπανση.«Αν έχετε την ευκαιρία και ο καιρός είναι καλός, ρίξτε μια ματιά. Είναι μια εξαιρετική εμπειρία για να ξεκινήσει το νέο έτος με μαγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.πηγή: bbc