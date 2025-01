Οι δώδεκα φιναλίστ του Εθνικού Τελικού για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό της Eurovision.

Τα δώδεκα τραγούδια που προκρίνονται στον Εθνικό Τελικό για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, επέλεξε η Κριτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε απευθύνει η ΕΡΤ σε ερμηνευτές και δημιουργούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους.







Τα δώδεκα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Εθνικό Τελικό είναι διαθέσιμα προς ακρόαση από σήμερα, Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025, στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERTεcho, στο ERTFLIX International, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.







Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιήθηκε με απόλυτη διαφάνεια και είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς της EBU (European Broadcasting Union), διασφαλίζοντας ίσους όρους και ίσες ευκαιρίες για όλους τους συμμετέχοντες. Η επιλογή των δώδεκα συμμετοχών και των τριών εφεδρικών από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έγινε μετά από ακρόαση των αρχείων ήχου, με βάση τους στίχους, τη μουσική και την ερμηνεία, χωρίς τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής να γνωρίζουν τα ονόματα των συμμετεχόντων δημιουργών και ερμηνευτών.

Οι καλλιτέχνες και τα δώδεκα τραγούδια είναι τα ακόλουθα (ανά ημερομηνία και ώρα υποβολής της συμμετοχής):

1 Lost My Way Andy Nicolas Andy Nicolas, Tim Aeby Andy Nicolas

2 Sirens BARBZ Barbara Argyrou, Emil Vogel Barbara Argyrou, Emil Vogel

3 Vále Evangelia Jay Stolar, Jordan Palmer, Stelios Vamvakas, Solmeister, Gino The Ghost, Evangelia Jay Stolar, Evangelia, Gino The Ghost, Solmeister

4 Unhurt Me Ναυσικά Γαβριλάκη Δημήτριος Κουμπής, Ναυσικά Δημήτριος Κουμπής, Ναυσικά

5 Odyssey Ελένη & Μαρία Ντίνα (Dinamiss) Dinamiss Dinamiss

6 Free Love Θάνος Λάμπρου Θάνος Λάμπρου Θάνος Λάμπρου, Αντρέας Γεωργίου, Ανδρέας Βασιλείου

7 Elevator (Up and Down) RIKKI Κωνσταντίνος Κατικαρίδης, Αποστόλης Μαλλιάς, Anton Aerts Κωνσταντίνος Κατικαρίδης,

James Sayer, Anton Aerts

8 Παράδεισος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης Κωνσταντίνος Χριστοφόρου Ροδούλα Παπαλαμπριανού

9 High Road Georgina Kalais, John Vlaseros Τζωρτζίνα Καλαϊτζόγλου, Γιάννης Βλασερός Τζωρτζίνα Καλαϊτζόγλου

10 Play It! Xannova Xan Peter Bostrom, Dimitrios Tassos Maria Broberg, Freja Blomberg, Kalli Georgellis

11 Αστερομάτα Klavdia Arcade Arcade

12 Γη μου Κώστας Αγέρης Κώστας Αγέρης Κώστας Αγέρης







To τραγούδι με τίτλο «Θα μάθω να αγαπώ» με ερμηνευτές τη Σαλίνα Γαβαλά και τον Tsiak, με συνθέτη τον Μπάμπη Στόκα και στιχουργούς τους Μπάμπη Στόκα και Παναγιώτη Τσιακαλάκη (Tsiak) αποκλείστηκε από τον Εθνικό Τελικό, καθώς παρά τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής, ο τίτλος του τραγουδιού δημοσιοποιήθηκε (γνωστοποιήθηκε στο κοινό) από την ερμηνεύτρια.







Αντικαταστάθηκε από το πρώτο στη λίστα των εφεδρικών, τραγούδι. Πρόκειται για το τραγούδι με τίτλο «Unhurt me», με ερμηνεύτρια τη Ναυσικά Γαβριλάκη και συνθέτες και στιχουργούς τους Δημήτρη Κουμπή και Ναυσικά Γαβριλάκη.







Οι δώδεκα φιναλίστ θα κληθούν από την ΕΡΤ για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στον Εθνικό Τελικό.







Ο Εθνικός Τελικός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, στον χώρο του Κλειστού Ολυμπιακού Σταδίου Γαλατσίου (Christmas Theater), ενώ ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.







Πηγή: tvnea.com