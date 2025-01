Η έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων συνεχίζεται και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το Μάρτιο, πλήττοντας όλες τις ηλικίες, όχι μόνο τα παιδιά. Ο καθηγητής Παιδιατρικής Αθανάσιος Μίχος λέει ότι φέτος η επιδημιολογία έχει επιστρέψει στην κανονικότητα προ της πανδημίας, με τις λοιμώξεις να ξεκινούν όταν κρύωσε ο καιρός, μετά τον Νοέμβριο.Παράλληλα, σημειώνει ότι η γρίπη και ο κορονοϊός ανταγωνίζονται μεταξύ τους, με την γρίπη να προκαλεί περισσότερες νοσηλείες παιδιών.Η Πάτρα και γενικά όλη η χώρα βιώνουν έξαρση αναπνευστικών λοιμώξεων, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το Μάρτιο, επηρεάζοντας όλες τις ηλικίες και όχι μόνο τα παιδιά. Ο καθηγητής Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας Αθανάσιος Μίχος λέει ότι φέτος παρατηρείται μια επιστροφή στην επιδημιολογία προ της πανδημίας, με τις λοιμώξεις να ξεκινούν όταν η θερμοκρασία πέφτει, όπως ήταν η συνήθης εικόνα πριν από τον COVID-19.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η προηγμένη διατροφή έγινε απλή υπόθεσηΣύμφωνα με τον καθηγητή, η γρίπη και ο κορονοϊός είναι ανταγωνιστικοί ιοί, καθώς η δραστηριότητα του ενός φαίνεται να μειώνει την του άλλου. Αν και οι νοσηλείες για COVID-19 στα παιδιά είναι λιγότερες φέτος, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών λόγω γρίπης.Αυξάνονται οι αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία: Πότε πρέπει να πάει το παιδί στο νοσοκομείοΣχετικά με τις αυξημένες αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία των παιδιατρικών νοσοκομείων, ο κ. Μίχος σημειώνει ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να προστρέχουν αμέσως στο νοσοκομείο για κάθε περιστατικό πυρετού, αλλά μόνο αν η κατάσταση του παιδιού επιδεινωθεί, για παράδειγμα, με παρατεταμένο πυρετό ή εξάνθημα.

«Είναι μεγάλη η ροή των περιστατικών. Και είναι γεγονός ότι αυξάνουν οι αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία σε όλα τα παιδιατρικά νοσοκομεία, τόσο στα δημόσια, όσο και στα ιδιωτικά, κάτι που αναμένουμε να συνεχιστεί και τους επόμενους δύο μήνες. Όσον αφορά την αναμονή εξαρτάται από τη εφημερία, την ημέρα και το νοσοκομείο. Ξέρουμε ότι αυτό το διάστημα θα έχουμε επιβάρυνση για αυτό και οι γονείς δεν θα πρέπει με τον πρώτο πυρετό να πηγαίνουν στο νοσοκομείο». Όπως τονίζει ο κ. Μίχος στο νοσοκομείο θα πρέπει να πάνε μόνο αν ο πυρετός παραταθεί πέραν των τριών ημερών, ή βλέπουν το παιδί τους επηρεασμένο. Δηλαδή να μην τρώει, να θέλει συνέχεια να κοιμάται, να κάνει πυρετό με εξάνθημα, που πάντα ανησυχεί τους ειδικούς, γιατί δεν ξέρουνε το αίτιο του, όπως εξηγεί.

Προσοχή στα Self Test: Η σημασία της εξέτασης από παιδίατρο



Ο καθηγητής επισημαίνει επίσης ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα self test για ιώσεις, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και να παραβλέψουν την ύπαρξη άλλων σοβαρών λοιμώξεων όπως η πνευμονία, που μπορεί να προκληθεί από συνδυασμό ιών και βακτηρίων.



«Επειδή πλέον τα self test για γρίπη, covid, rsv, γίνονται πολύ εύκολα, οι γονείς βγάζουν ενίοτε λάθος συμπεράσματα. Παραδείγματος χάρη όταν έχει βγει το τεστ θετικό, οι γονείς εκτιμούν ότι είναι μία απλή γρίπη και δεν θα συμβεί κάτι περαιτέρω, και τελικά κάποιες φορές μπορεί να εξελιχθεί σε μία πνευμονία». Όπως μάλιστα διευκρινίζει ο ειδικός, υπάρχουν πολλοί ιοί και βακτήρια που «πάνε πακέτο». «Για παράδειγμα βλέπουμε ότι ο rsv και η γρίπη "πάνε πακέτο" με τον πνευμονιόκοκκο και τον στρεπτόκοκκο. Γι' αυτό και αν ένα παιδί διαγνωστεί με γρίπη ή rsv, μπορεί πάνω σε αυτή την ίωση να πέσει πνευμονιόκοκκος ή στρεπτόκοκκος, το παιδί να κάνει μία πολύ σοβαρή πνευμονία και να μπει στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά συμπτώματα. Άρα, δεν πρέπει να εφησυχάζουν οι γονείς αν διαγνώσουν έναν ιό. Στο ρινοφάρυγγά μας υπάρχουν πολλά βακτήρια και ιοί που συμβιώνουν και συχνά κάνουν συνέργεια με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα».



Σχετικά με τη γρίπη, αναφέρει ότι το ποσοστό εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό είναι μικρό και τονίζει ότι οι γονείς πρέπει να συμβουλεύονται πάντα τον παιδίατρο για την καλύτερη αντιμετώπιση των λοιμώξεων.



Ο κ. Μίχος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων, υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχείς ενημερώσεις και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων, αλλά και την ενίσχυση των εμβολιαστικών δράσεων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί εμβολιαστική κόπωση λόγω της πανδημίας.

