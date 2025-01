2025-01-20 13:49:30

Δεν αναμένεται να παρακολουθήσουμε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν το «Just the 2 of us» στον ALPHA TV.



Οπως αναφέρει η real news ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής πιέζει το κανάλι ώστε να το πρότζεκτ να επιστρέψει και μάλιστα με μια λαμπερή παραγωγή, ωστόσο κάτι τέτοιο μόνο με… θαύμα πρόκειται να συμβεί.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές στις αρχές της εβδομάδας με στελέχη του ALPHA να ξεκαθαρίζουν στον ισχυρό άνδρα της Barking Well Media ότι το κανάλι τους δεν προτίθεται να προβάλλει κάποιο μεγάλο σόου έως τον Ιούνιο.



Έτσι με την πόρτα του ALPHA κλειστή ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται να απευθύνθηκε στο Mega Channel για να υλοποιήσει την επιστροφή του J2US ωστόσο ούτε και από εκεί έχει λάβει κάποια θετική απάντηση ως τώρα.



Γενικότερα σε όλα τα μεγάλα ελληνικά κανάλια δεν υπάρχει διάθεση να ρισκάρουν σε ακριβά προγράμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων μετατίθενται για (από) του χρόνου.



Πηγή: tvnea.com



