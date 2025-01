botanologia

Ένα πολύτιμο βότανο, ένα νοστιμότατο λαχανικό με σπόρους θησαυρό - Amaranthus caudatusδιατροφή και θρέψηΤο χωρίς γλουτένη Amaranthus caudatus είναι πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνες και απαραίτητα αμινοξέα, όπως η λυσίνη/lysine, τα οποία συνήθως είναι ανεπαρκή στις φυτικές πρωτεΐνες.Όσον αφορά το θρεπτικό περιεχόμενο, η πρωτεΐνη του Amaranthus caudatus είναι πρακτικά παρόμοια με μία πρωτεΐνη του γάλακτος, την casein και συμπληρώνει τη θρεπτική ποιότητα των τροφίμων που προέρχονται από άλευρα καλαμποκιού,ρυζιού ή σιταριού, με αποτέλεσμα το Amaranthus caudatus να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για βρέφη, παιδιά,έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, αλλά και για χορτοφάγους και vegans.Γενικά η πρωτεϊνική σύνθεση των ψευδοδημητριακών είναι παρόμοια με τις πρωτεΐνες των οσπρίων και των σταυρανθών, ωστόσο, ποιοτικά και ποσοτικά η πρωτεΐνη των σπόρων του Amaranthus caudatus είναι υψηλότερη από τα δημητριακά και τα όσπρια.Επίσης το Amaranthus caudatus είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και μέταλλα όπως σίδηρο,μαγνήσιο και μαγγάνιο.Η συχνή κατανάλωσή του θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της υπέρτασης και της χοληστερόλης.Το άμυλο αμάρανθου είναι πολλά υποσχόμενο για χρήση λόγω της υψηλής διαλυτότητας και πεπτικότητας του, σε σύγκριση με το σιτάρι,το ρύζι και τη βρώμη, οι δε σπόροι του αμάρανθου είναι χωρίς γλουτένη και περιέχουν 30% περισσότερη πρωτεΐνη με όλα τα αμινοξέα.Το Amaranthus caudatus, σύμφωνα με μελέτες, έχει ανθελμινθικές,αναλγητικές,αντιπυρετικές,αντικαρκινικές,αντιαλλεργικές,αντιδιαβητικές,διεγερτικές του ανοσοποιητικού συστήματος,καρδιοπροστατευτικές,ηπατοπροστατευτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητεςΜαγειρική χρήσηΥπάρχουν διάφορες χρήσεις του αμάρανθου.Όταν αλέθεται, χρησιμοποιείται ως αλεύρι, αλλά και ως πανάρισμα για γλυκά και κυρίως πιάτα. Οι σπόροι μπορούν να σκάσουν ως ποπ κορν και, όπως η βρώμη, μπορούν να καταναλωθούν με γάλα ως δημητριακά.Σε διάφορες χώρες όπως στο Μεξικό, ο αμάρανθος χρησιμοποιείται σε γλυκά με μέλι.Ως αλεύρι, οι σπόροι του Amaranthus caudatus χρησιμοποιείται για την παρασκευή ζυμαρικών, όπως μακαρόνια, χυλοπίτες Στις μέρες μας, και λόγω των θρεπτικών του αξιών, ορισμένοι επιστήμονες διερεύνησαν την αντικατάσταση ορισμένων λαχανικών με φύλλα αμάρανθου σε παραδοσιακά πιάτα και διερεύνησαν αν οι βιταμίνες και τα μέταλλα παραμένουν όταν βράζονται για παράδειγμα.Και παρατηρήθηκε πως οι κατακρατήσεις θρεπτικών ουσιών στα διάφορα πιάτα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη ήταν αρκετά υψηλές με τουλάχιστον 85% κατακράτηση μετάλλων και αύξηση έως και 45% σε τρία καροτενοειδή!.... συνεχίζεται!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia