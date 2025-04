Η Apple κυκλοφόρησε πριν από λίγη ώρα το iOS 18.4 και το iPadOS 18.4, την τέταρτη σημαντική ενημέρωση για τα mobile λειτουργικά συστήματα της, τα οποία μπορούν να κατέβουν από τώρα στα συμβατά iPhone και iPad. Παράλληλα, η εταιρεία κυκλοφορεί και τις εκδόσεις iOS / iPadOS 16.7.11 και iOS / iPadOS 15.8.4 για παλαιότερα μοντέλα που δεν υποστηρίζουν το iOS 18.





Το iOS 18.4 προσθέτει τις ειδοποιήσεις προτεραιότητας (Priority Notifications) για τις συσκευές με υποστήριξη του Apple Intelligence, δείχνοντάς σας πρώτες τις σημαντικότερες ειδοποιήσεις σας. Επιπλέον, υπάρχει μια ειδική εφαρμογή Apple Vision Pro, μια νέα λειτουργία Apple News Food για τους συνδρομητές του Apple News+, αρκετές βελτιώσεις για το Photos και φυσικά οι καθιερωμένες επιδιορθώσεις διάφορων μικροπροβλημάτων.

Να σημειωθεί ότι με την έκδοση αυτή έρχονται επίσημα πλέον οι λειτουργίες του Apple Intelligence στην Ευρώπη.

Ακολουθεί το επίσημο changelog από την Apple:

Apple Intelligence (All iPhone 16 models, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Priority notifications appear at the top of your notifications, highlighting important notifications that may require your immediate attentionSketch is now available as an additional style option in Image Playground, allowing you to create gorgeous sketch drawingsApple Intelligence features support 8 additional languages and 2 additional English locales, including English (India, Singapore), French (France, Canada), German (Germany), Italian (Italy), Japanese (Japan), Korean (South Korea), Portuguese (Brazil), Simplified Chinese, and Spanish (Spain, Latin America, US)

Apple Vision Pro App

The new Apple Vision Pro app, automatically installed for users with Apple Vision Pro, helps you discover new content, spatial experiences, and quickly access information about your device

Apple News+

Recipes from some of the world's best recipe publishers are now available on Apple News+Recipe Catalog allows you to browse or search to find the perfect dish and save it to your Saved RecipesCooking mode lets you easily follow step-by-step directionsThe Food section also includes stories about restaurants, kitchen tips, healthy eating, and more

Έτσι, στις λειτουργίες του Apple Intelligence για χρήστες iPhone, iPad και macOS στην Ε.Ε. δεν περιλαμβάνεται το iPhone Mirroring το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κατοπτρίζουν το iPhone τους στο Mac τους, και να ελέγχουν το iPhone τους από την επιφάνεια εργασίας του Mac. Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται και το SharePlay Screen Sharing που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται την οθόνη του iPhone ή του iPad τους κατά τη διάρκεια μιας κλήσης FaceTime, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν βίντεο, να ακούνε μουσική ή να περιηγούνται σε εφαρμογές μαζί με άλλους χρήστες.

Μία πάντως λειτουργία που υποστηρίζεται είναι το Genmoji που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εξατομικευμένα emoji για οποιαδήποτε συνομιλία, προσφέροντας νέους τρόπους έκφρασης με βάση τις περιγραφές που δίνουν.

Κατά τα άλλα, οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον διαθέσιμες σε περισσότερες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, πορτογαλικών (Βραζιλία), ισπανικών, ιαπωνικών, κορεατικών και κινεζικών (απλοποιημένα). Επίσης, προστέθηκαν τοπικές εκδόσεις αγγλικών για τη Σιγκαπούρη και την Ινδία.

Αν και το Apple Intelligence παρουσιάστηκε στο Worldwide Developer Conference της εταιρείας πέρυσι ως η νέα πρόταση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, η πραγματικότητα είναι ότι η Apple δεν ήταν έτοιμη να κυκλοφορήσει όλες τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης μονομιάς. Αυτό οδήγησε σε μια σταδιακή κυκλοφορία πολλών ενημερώσεων AI από την κυκλοφορία του iOS 18.1, όταν και το Apple Intelligence έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του. Για παράδειγμα, λειτουργίες όπως η ενσωμάτωση του ChatGPT και το Image Playground δεν έφτασαν μέχρι το iOS 18.2 (και iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2) μήνες αργότερα και σε ελάχιστες χώρες.

Μεταξύ των νέων προσθηκών που έρχονται από σήμερα, τα Priority Notifications ίσως είναι τα πιο χρήσιμα εάν εφαρμοστούν με επιτυχία. Τώρα, αντί να χρειάζεται να ψάχνετε για σημαντικές ενημερώσεις ανάμεσα σε όλες τις ειδοποιήσεις σας — που συχνά περιλαμβάνουν μη απαραίτητες ενημερώσεις και άλλα διαφημιστικά μηνύματα από εφαρμογές — θα μπορείτε να βλέπετε αυτές που χρειάζονται προσοχή να εμφανίζονται στην κορυφή της στοίβας.

Άλλες βελτιώσεις του Apple Intelligence που καταφθάνουν σήμερα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργίας "memory movie" στο Mac πληκτρολογώντας μια περιγραφή, και ένα πρόσθετο στυλ Sketch στην εφαρμογή δημιουργίας εικόνων AI, Image Playground, για τη δημιουργία ακαδημαϊκών και λεπτομερών σκίτσων.

