Για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη από μια πιο αισιόδοξη ματιά μίλησε ο πρώην Εκτελεστικός Διευθυντής του Center for Sustainable Development του Columbia University και επικεφαλής της πρωτοβουλίας Artificial Intelligence and the Future of Work, Yanis Ben Amor, μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum.

Ο Yanis Ben Amor, παραδέχεται πως η πρώτη του αντίδραση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) ήταν επιφυλακτική. Όπως λέει, αρχικά ανησυχούσε ότι οι φοιτητές του θα τα χρησιμοποιούσαν για να παρακάμψουν τη διαδικασία της μάθησης και να “κλέψουν” στις εργασίες τους. Η τεχνητή νοημοσύνη, πίστευε τότε, θα τον εμπόδιζε να αξιολογήσει την πραγματική αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του.

Η στάση του, ωστόσο, άλλαξε ριζικά. «Έκανα μια στροφή 180 μοιρών», δηλώνει. Σήμερα, είναι ο ιδρυτής της διεθνούς πρωτοβουλίας Artificial Intelligence and the Future of Work, η οποία στοχεύει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης σε καίριους τομείς της κοινωνίας: την υγεία, την εκπαίδευση, την ηθική, τα μακροοικονομικά και το νομικό σύστημα. Η δράση της πρωτοβουλίας εκτείνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Υποσαχάρια Αφρική και Νότια Ασία.

Ο εκδημοκρατισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης

Κεντρική αποστολή του εγχειρήματος είναι να δώσει φωνή σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνίες και πολιτισμικά πλαίσια, ώστε να αντιμετωπιστεί η συχνή παραδοχή ότι η AI αναπτύσσεται μεροληπτικά — αντανακλώντας τις αξίες και τις προκαταλήψεις των χωρών όπου σχεδιάζεται.

Στον τομέα της υγείας, ο Ben Amor εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Επισημαίνει πως πολλές τεχνολογικές λύσεις που σχεδιάζονται από εταιρείες του Βορρά δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμες σε άλλα μέρη του κόσμου. Γι’ αυτό και η πρωτοβουλία προσφέρει ένα είδος «οδηγού μετάβασης» – ένα blueprint – για το πώς τέτοιες εταιρείες μπορούν να προσαρμόσουν και να υλοποιήσουν τα εργαλεία τους σε διαφορετικά, πιο ευάλωτα οικοσυστήματα.

Η ερώτηση για το αν η AI θα εντείνει την παγκόσμια ανισότητα παραμένει κρίσιμη. Ο Ben Amor, με καταγωγή από την Τυνησία, τονίζει πως οι πλούσιες χώρες έχουν την υποδομή να εκπαιδεύσουν νέους επαγγελματίες στην AI. Αντιθέτως, στον παγκόσμιο Νότο — και κυρίως στην Αφρική — οι αντίστοιχες δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανισορροπία, αναμένονται επενδύσεις ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη στην Αφρική, με στόχο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα και να δημιουργηθούν τοπικές δυνατότητες ανάπτυξης και χρήσης της τεχνολογίας.

Ελλάδα

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, ανήκει στις χώρες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν έργα τεχνητής νοημοσύνης. Εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό του για το αν έχουμε συνειδητοποιήσει την έκταση των αλλαγών που φέρνει η AI.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι η πλειοψηφία υψηλόβαθμων στελεχών στην Ελλάδα φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνολογίας, ανέφερε πως στη χώρα μας μπορεί να μην υπάρξουν αντίστοιχες επενδύσεις για ΑΙ, κάτι που όμως μπορεί να έχει ως συνέπεια τη δημιουργία επαγγελματιών που σε λίγα χρόνια θα διαθέτουν απαρχαιωμένες δυνατότητες.

Επίλογος

Παρά τις προκλήσεις, παραμένει αισιόδοξος: αναμένει ότι τα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος και το Πάρκινσον. Δεν παραλείπει όμως να υπενθυμίσει ότι η AI ήδη χρησιμοποιείται και για στρατιωτικούς σκοπούς, σε τομείς που συχνά παραμένουν αόρατοι για την ευρύτερη κοινωνία.

Η στάση του συνοψίζεται σε ένα κάλεσμα προς κατανόηση, συνεργασία και δράση — όχι μόνο για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της AI, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι η επόμενη εποχή θα είναι πιο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς.

