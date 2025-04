tinanantsou.blogspot.gr

Αν είστε από αυτούς που θέλουν πάντα να κερδίζουν ή συνηθίσατε να σας αφήνουν να κερδίζετε στο τσούγκρισμα των αυγών όταν ήσασταν παιδιά, παρακολουθήστε με προσοχή αυτό το θέμα. Με τις οδηγίες της επιστημονικής συνεργάτη του τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών Τίνας Νάντσου θα μάθετε ότι με απλές γνώσεις φυσικής μπορείτε να… τα σπάσετε όλα. Το Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά σας εύχεται καλή Ανάσταση με υγεία!ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΠΩΣ ΘΑ ΚΛΕΨΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΤΟ ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΒΓΩΝΤΟ ΑΒΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΑΨΙΔΑ, ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΨΙΔΕΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ,σαν τους τρούλους των εκκλησιων ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ στο αυγο εχουν την ιδια γεωμετρια;ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΛΙΨΗ ΟΠΩΣ ΤΟ ΤΣΟΦΛΙθΕΛΟΥΜΕ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΚΕΛΙΦΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΓΙΟΦΥΡΙΑ, οι καμαρες στα σπιτιαΕμεις οταν χτυπαμε δυο αβγα αν χτυπησουμε ακριβως στην κορφη του σημαινει οτι η δυναμη θα παει σε ολο το κελυφος συμμετερικα και το αβγο θα αντεξει την κρουση.Αν ομως το παμε λιγο στραβα σημαινει οτι θα δημιουργησουμε καμπτικη παραμόρφωση και θα σπασει το τσόφλι.ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΜΙΚΡΑ ΚΑΛΑ ΒΡΑΣΜΕΝΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΧΤΥΠΑΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΑΓΙΑ. ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΦΙΧΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΜΑΣ ΤΟ ΑΒΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗΤΑ αβγα ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΤΣΟΦΛΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣΑπο ενα απλο αυγο μπορειτε να μαθετε για την βιολογια, την χημεια , την μηχανικη, τη φυσικη , ενας μηχανικος να μιλησει γιατι γεφυρες,απο ενα απλο αντικειμενο οπως το αβγο μπορεις να μιλησεις για την επιστημη και να πειραματιστείςη επιστημη ειναι ωραια και διασκεδαστικη και σε βοηθα να κερδισεις και στο τσουγκρισμα αν γνωριζεις τους νομους της.