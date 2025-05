Το “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” είναι ένα από τα πιο διάσημα σόου κουίζ στην ιστορία της τηλεόρασης. Είναι γνωστό έτσι για τις γεμάτες αγωνία δραματικές του παύσεις και την κλασική ερώτηση του παρουσιαστή "Αυτή είναι η τελική σας απάντηση;". Μπήκε στα σπίτια μας και κατέκτησε τις καρδιές μας πανεύκολα. Πώς όμως ξεκίνησε αυτό το θρυλικό τηλεπαιχνίδι και για ποιο λόγο έχει κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση; Μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο!Η αρχή!Η ιδέα για το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δημιουργός του ήταν ο David Briggs και οι Mike Whitehill και Steven Knight. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ITV στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η ιδέα ήταν απλή αλλά και πολύ ρηξικέλευθη ταυτόχρονα, ειδικά για την εποχή της: θα κάνουμε την παραγωγή ενός παιχνιδιού που απλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να κερδίσουν ένα χρηματικό ποσό που θα άλλαζε τη ζωή τους απαντώντας σε 15 όλο και πιο δύσκολες ερωτήσεις όσο περνάει η ώρα! Με την αγωνία να κορυφώνεται.Αυτό ήρθε σε αντίθεση με τα πιο παραδοσιακά κουίζ που έδιναν όχι και τόσο γενναιόδωρα βραβεία. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήρθε φουριόζικο και στόχευε να κάνει το μπαμ προσφέροντας ένα εντυπωσιακό τζακ ποτ 1 εκατομμυρίου λιρών. Αυτό το πολύ μεγάλο ρίσκο κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον τόσο των media όσο και των παικτών.Η πρώτη μετάδοση που έκανε πάταγο!Το Who Wants to Be a Millionaire έκανε το ντεμπούτο του στο ITV στις 4 Σεπτεμβρίου 1998, με παρουσιαστή τον Chris Tarrant. Η φύση του σόου, αλλά και το γεγονός ότι ο Tarrant είναι ατομάρα, καθήλωσε το κοινό από το 1ο κιόλας επεισόδιο.Ένα από τα πιο πρωτότυπα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού ήταν η δυνατότητα χρήσης του 50:50, Τηλεφώνησε σε ένα φίλο και Ρώτα το κοινό! Ήταν μια κίνηση πολύ έξυπνη και έδινε στους παίκτες ένα δίχτυ ασφαλείας καθώς όσο περνούσε η ώρα αντιμετώπιζαν όλο πιο δύσκολες ερωτήσεις. Ο δραματικός φωτισμός, η μουσική και το διάσημο κάθισμα του παίκτη σε κρατούσαν σε τρελή αγωνία.Μέσα σε λίγες εβδομάδες κιόλας, το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος έγινε ένα πραγματικό φαινόμενο, σκαρφαλώνοντας άνετα στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασηςΈνα παγκόσμιο πλέον φαινόμενοΛόγω της τεράστιας και άμεσης επιτυχίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Who Wants to Be a Millionaire δεν άργησε να κατακτήσει γρήγορα γρήγορα και τις διεθνείς αγορές. Η αμερικανική βερσιόν έκανε πρεμιέρα το 1999, με οικοδεσπότη τον Regis Philbin, και σημείωσε επιτυχία μπαμ μπαμ. Η φράση "Αυτή είναι η τελική σου απάντηση;" έγινε μέρος της ποπ κουλτούρας στο άψε σβήσε!Σύντομα, άρχισαν να εμφανίζονται εκπομπές σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία και την Ινδία έως τη Γερμανία και τη Νότια Αφρική. Κάθε βερσιόν κρατούσε τον κορμό και τα βασικά στοιχεία αλλά διάφορες εγχώριες πολιτιστικές πινελιές.Στην Ινδία, το σόου ονομάστηκε Kaun Banega Crorepati και το παρουσίασε ο σούπερ σταρ του Μπόλιγουντ Amitabh Bachchan.Η εξέλιξηΜε την πάροδο των ετών, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μετασχηματίστηκε σε κάποιο βαθμό, για να διατηρήσει μια πιο φρέσκια μορφή. Υπήρξαν επίσης και κάποιες πιο updated εκπομπές με celebrities. Παρά την αλλαγή κάποιον κανονισμών και το σόου παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή. Έχει περάσει και άλλα industries όπως να γίνει και live παιχνίδι σε live casino όπως αυτό της NetBet αλλά και άλλων πλατφορμών.Σήμερα, το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος δεν είναι απλώς ένα τηλεοπτικό σόου. Είναι ένα παγκόσμιο brand και ένα στοιχείο της ποπ κουλτούρας που συνεχίζει να εμπνέει τους απανταχού ονειροπόλους.Η πορεία του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος από ένα βρετανικό τηλεοπτικό πείραμα σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο είναι μια ιστορία καινοτομίας, ενθουσιασμού και παγκόσμιας απήχησης. Προσφέροντας την ευκαιρία για ένα εκατομμύριο και δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές, άλλαξε για πάντα τη βιομηχανία των τηλεπαιχνιδιών.Πηγή: tvnea.com