Τι φέρνει το iOS 26 στην εξοικονόμηση ενέργειας

Η Apple εισάγει με το iOS 26 μια νέα λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το Adaptive Power Mode, με στόχο τη βελτίωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας στα iPhone. Η λειτουργία αυτή προστίθεται ως επιπλέον επιλογή διαχείρισης ενέργειας, μαζί με το ήδη γνωστό Low Power Mode. Το Adaptive Power Mode πραγματοποιεί μικρές τροποποιήσεις στην απόδοση του τηλεφώνου, ώστε να παρατείνει τη διάρκεια της μπαταρίας.

Συγκεκριμένα, μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης και επιβραδύνει ορισμένες λειτουργίες, επιτρέποντας σε κάποιες εργασίες να ολοκληρώνονται λίγο πιο αργά, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η Apple αναφέρει ότι το Adaptive Power Mode μπορεί να ενεργοποιεί αυτόματα το Low Power Mode όταν το επίπεδο της μπαταρίας φτάσει στο 20%, περιορίζοντας έτσι τις λειτουργίες στο παρασκήνιο για περαιτέρω εξοικονόμηση.Το Adaptive Power Mode αξιοποιεί δεδομένα χρήσης της μπαταρίας από τη συσκευή, ώστε να εντοπίζει εφαρμογές που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και να περιορίζει δυναμικά τη λειτουργία τους

. Η λειτουργία αυτή θυμίζει το Adaptive Battery της Google στα Android, που χρησιμοποιεί AI για να κατανοεί τη συμπεριφορά του χρήστη και να απενεργοποιεί εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται συχνά.

Το Adaptive Power Mode βρίσκεται στις ρυθμίσεις μπαταρίας του iOS 26 και είναι προαιρετικό: ο χρήστης μπορεί να το ενεργοποιεί μόνιμα, ώστε το iPhone να διαχειρίζεται συνεχώς την κατανάλωση ενέργειας για μέγιστη αυτονομία. Η λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη στη developer beta του iOS 26, ενώ η δημόσια beta αναμένεται τον Ιούλιο και η τελική διάθεση το φθινόπωρο.

Η Apple ανακοίνωσε μια νέα, ειδική εφαρμογή για παιχνίδια, με την ονομασία Games, η οποία θα έρθει προ- εγκατεστημένη σε Mac, iPhone και iPad με macOS Tahoe 26 και iOS 26 αυτό το Φθινόπωρο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ανανεωμένη έκδοση του Game Center, μιας υπηρεσίας που η Apple έχει παραμελήσει από την κυκλοφορία της πριν από περίπου 15 χρόνια. Η νέα εφαρμογή θα λειτουργεί περισσότερο σαν ένα σύγχρονο κέντρο παιχνιδιών, όπως το Xbox ή το GOG Galaxy. Θα περιλαμβάνει leaderboards, matchmaking, προτάσεις, νέα και τη δυνατότητα έναρξης παιχνιδιών — καθώς και άμεση σύνδεση με το Apple Arcade. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τι παίζουν οι φίλοι σας και να τους προκαλέσετε σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει όλα τα παιχνίδια που έχετε κατεβάσει από το App Store, επιτρέποντάς σας να τα ανοίξετε απευθείας από εκεί.

