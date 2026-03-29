2026-03-29 09:14:47
Φωτογραφία για ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Α.Ι.

 



Σύνοψη: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Παιδικό Δωμάτιο

Ερευνητές του Cambridge κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου στα παιχνίδια που ενσωματώνουν AI (όπως το λούτρινο Gabbo), τονίζοντας ότι η εστίαση πρέπει να μετατοπιστεί από την απλή σωματική ασφάλεια στην «ψυχολογική ασφάλεια» των παιδιών κάτω των πέντε ετών.

Τα Βασικά Ευρήματα της Μελέτης

Συναισθηματική Αστοχία: Η γενετική AI συχνά αποτυγχάνει να ανταποκριθεί σωστά στα συναισθήματα των παιδιών. Για παράδειγμα, το Gabbo απάντησε σε ένα λυπημένο παιδί ότι είναι ένα «χαρούμενο bot», υποβαθμίζοντας άθελά του τη σημασία του αρνητικού συναισθήματος.

Τεχνικά Εμπόδια: Το λογισμικό δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον τρόπο ομιλίας των νηπίων (διακοπές, προφορά), ενώ συχνά απαντά με τυποποιημένα, «ρομποτικά» μηνύματα σε εκδηλώσεις αγάπης.

Αναπτυξιακός Κίνδυνος: Σε μια ηλικία όπου τα παιδιά χτίζουν κοινωνικές δεξιότητες, οι απρόβλεπτες ή ακατάλληλες απαντήσεις μιας AI μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση ή να αφήσουν ένα παιδί χωρίς ουσιαστική παρηγοριά.

Η Ανάγκη για Ρύθμιση

«Η προσοχή παραδοσιακά εστιάζει στη σωματική ασφάλεια, ενώ πλέον πρέπει να εξεταστεί και η ψυχολογική ασφάλεια.» — Jenny Gibson, Καθηγήτρια στο Cambridge.

Οι ειδικοί και η Παιδική Επίτροπος της Μ. Βρετανίας ζητούν:

Αυστηρότερους ελέγχους για AI εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως βοηθοί διδασκαλίας.

Διαφάνεια από τις εταιρείες (όπως η Curio) σχετικά με τη χρήση των δεδομένων.

Προστασία της ανθρώπινης επαφής, η οποία παραμένει αναντικατάστατη για την υγιή ανάπτυξη.

Συμβουλές για Γονείς

Επίβλεψη: Τα AI παιχνίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους και όχι σε απομόνωση.

Ενημέρωση: Προσεκτική ανάγνωση των πολιτικών απορρήτου για τη διαχείριση της φωνής και των δεδομένων του παιδιού.

Είναι φανερό πως, ενώ η τεχνολογία υπόσχεται βοήθεια στη γλωσσική ανάπτυξη, το "χάσμα" μεταξύ ενός αλγορίθμου και της παιδικής ψυχής παραμένει μεγάλο.



